Алена Кравец о женщинах-бодибилдерах: «Жертвы пропаганды со сдвинутыми ориентирами»

Колумнист, телеведущая, актриса и певица Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие друзья, читатели моей авторской колонки портала Teleprogramma.pro! Тот резонанс, который вызвал один из моих недавних постов в Инстаграм, побудил написать меня более подробную статью — статью-предостережение. Речь в ней пойдет об опасности чрезмерного увлечения бодибилдингом (как для женщин, так и для мужчин), а также о тяжелых последствиях для здоровья в результате употребления разнообразных химических препаратов.

Всем нам хорошо известна польза физкультуры, умеренных физических нагрузок. Без этого человек не может жить, таким его создал долгий эволюционный процесс. Организм быстро реагирует на гиподинамию, которая приводит в первую очередь к уменьшению мышечной массы, и, в конце концов, человек обретает целый букет заболеваний. Это, безусловно, недопустимо, и я обеими руками за здоровый образ жизни.

Однако в последнее время наметилась противоположная тенденция. Сводится она к следующему — желание накачать свои мышцы во что бы то ни стало, ориентируясь исключительно на идолов бодибилдинга. Тут есть очень важный психологический момент — молодые люди уверены в том, что только в этом случае они будут привлекательны для противоположного пола. Как следствие, у них полностью меняется восприятие жизни, и все разговоры, как правило, сводятся к обсуждению новомодных пищевых добавок и ежедневному измерению обхвата бицепса.

Да что там говорить — такие нарциссы никогда не проходят мимо зеркала, чтобы не взглянуть в него и не полюбоваться собой. Надо ли говорить, насколько смешно и нелепо это выглядит со стороны?! Честное слово, хочется посочувствовать им… Добавлю — для меня главной «эрогенной» зоной являются вовсе не мышцы, а мозг.

Но настоящая беда заключается в том, что не отстают от них в этом и совсем молоденькие девушки, жертвы пропаганды со сдвинутыми жизненными ориентирами. Именно они приносят колоссальную прибыль фармакологическим компаниям, специализирующимся на продаже стероидных и анаболических препаратов.

Да, я прекрасно понимаю, что без силы воли, труда, на одних «уколах» невозможно превратиться в то, во что превращают себя некоторые представительницы прекрасного пола. Но злоупотребление так называемой «фармой» недопустимо!

Но природа не прощает ничего — в итоге у них меняется гормональный фон и женское здоровье идет под откос. Как самое печальное развитие событий — отказ жизненно важных органов. Ни сердце, ни печень, ни поджелудочная железа попросту не рассчитаны на такое издевательство над собой. У таких девушек постепенно уходит женственность, их манеры, движения становятся более грубыми и голова занята тем, как и когда правильнее, образно говоря, «прокачать дельты»! На днях мне довелось услышать и следующее — «они не всегда такие, в «межсезонье» они выглядят по-другому, нормально, а эти фото сделаны в момент подготовки к соревнованиям, на них нельзя ориентироваться».

Простите, что значит — «в межсезонье»? Разве женщина должна выглядеть как женщина не постоянно, а только какими-то «периодами»? О какой эстетике и гармоничном развитии тела в таком случае может идти речь? Женские руки полностью теряют свою привлекательность, становятся узловатыми, кисть руки широкой, мужской, а маникюр начинает выглядеть воистину устрашающе… Не говоря уже о проступающих варикозных венах по всему телу!..

Меня очень беспокоит это, поскольку я являюсь мамой девочки подросткового возраста и, конечно же, сделаю все возможное, чтобы моя доченька дружила с книгами, хорошими фильмами, физкультурой, танцами, йогой, а не со штангой и анаболиками!

Предназначение женщины на Земле — быть мамой и примером для своих деток, а не демонстрация трицепса и икроножной мышцы на сцене, будучи затонированной так, что видны только глаза. А мужчина (если он настоящий мужчина, а не груда мяса с испорченными кровеносными сосудами) должен носить женщину на руках, что в случае «бодибилдерш» и «мисс-бикини», как вы понимаете, весьма затруднительно. Да и есть что-то противоестественное во физиологическом влечении мужчины к таким девушкам…

Я прекрасно отдаю себе отчет, что вызову бурю гнева со стороны так называемых «качков» обоих полов. Что ж, пусть будет так… Но я никогда не молчала и не собираюсь молчать, если вижу, что какое-то явление приобретает уродливые формы. Ведь даже большой спорт с его сверхнагрузками не вредит человеческому организму так сильно, как обильно потребляемые им килограммы и литры «химии»!

Я сознательно не употребила ни одно из имен тех, о которых шла речь — в этом нет никакой надобности, все видео и фото с ними есть в свободном доступе в Интернете. В заключение же еще раз решительно скажу «да!» финтесу, физкультуре, танцам, подвижному образу жизни, а гипертрофированному раздуванию мышц, анаболическим андрогенным стероидам (ААС), разрушающим женский организм и стирающим различие между мужчиной и женщиной — столь же решительное «нет!». Это мое твердое мнение и никто меня в этом не переубедит!