Высоцкая: «Когда я готовлю, весь дом стоит на ушах»

45-летняя Юлия Высоцкая в недавнем интервью призналась, что считает себя ответственным человеком. Кроме того, супруга 81-летнего Андрея Кончаловского не скрывает, что относит себя к той категории людей, которые постоянно что-то организовывают, за что-то отвечают, выбирают вино в ресторанах, составляют меню для приема гостей.

При этом телеведущая подметила: для нее важно, чтобы пришедшие в их дом друзья чувствовали себя комфортно, а еда была в изобилии. Для этого Юлия готова лично руководить всем процессом готовки на кухне.

«Когда я готовлю, весь дом стоит на ушах, потому что я хочу, чтобы друзьям, которые к нам придут, было хорошо. Конечно, это часть характера не дает расслабиться, ты не можешь плыть по течению и ждать, когда все само собой организуется», — приводит «Домашний очаг» слова Юлии Высоцкой.

Актриса добавила, что забота о близких для нее не в тягость. А вспоминая о своем детстве, супруга Андрея Кончаловского отметила, что ее бабушке очень нравилось готовить. По словам телеведущей, это было нормально, что женщина в шесть утра идет на базар и каждый день что-то печет.

«Каждый день свежая еда, для меня и сейчас это норма», — добавила актриса.

Себя Юлия Высоцкая считает дисциплинированным человеком, стремящимся к маниакальному перфекционизму.