Нинидзе о слухах про роман с Виторганом: «Я развожусь, мне не до сплетен»

Актриса находится на стадии бракоразводного процесса с актером и режиссером Кириллом Плетневым.

Рунет взорвали слухи о романе актера Максима Виторгана и актрисы Нино Нинидзе. Действительно ли бывший муж телеведущей Ксении Собчак и супруга актера Кирилла Плетнева вместе? Этот вопрос корреспонденты портала Teleprogramma.pro задали Нино Нинидзе.

«Я развожусь»

Нино призналась, что новости про себя и Виторгана видела в интернете, но она не понимает, откуда растут ноги слухов. Нинидзе искренне недоумевает: «Почему люди сделали выводы, основываясь на одном фото?».

— Даже не знаю, как мне на это отвечать. Почему люди сделали выводы по одной фотографии. Могу сказать, что про личную жизнь я вообще не разговариваю. Я сейчас развожусь и мне не до этого, — призналась Нино.

Еще в мае 2019 года Нинидзе сообщила о разводе со своим мужем — знаменитым актером Кириллом Плетневым. Именно эта информация вкупе с новостями о расставании Собчак и Виторгана привели в появлению слухов о новой звездной паре.

Возможно ли такое? Теоретически, конечно, да! Хотя сама Нино и считает слухи настолько нелепыми, что даже не захотела их комментировать. К тому же бросается в глаза разница в возрасте: Нино — 27 лет, а Максиму — 46.

Любовный треугольник: Нино Нинидзе, Кирилл Плетнев и Сергей Бондарчук

Нино и Кирилл вместе с 2014 года. Будущие супруги познакомились в актерской труппе, которая направлялась из Москвы во Владивосток. Из этой поездки оба вернулись влюбленными по уши!

Спустя год Нино переехала в квартиру Кирилла, а в 2018 году они поженились. Однако счастливой семейную жизнь не назовешь. В январе 2019 года поползли слухи, что Нинидзе изменяет 39-летнему Плетневу с… сыном Федора Бондарчука.

Якобы именно это стало причиной развода 28-летнего Сергея Бондарчука с женой Татой Мамиашвили. К весне стало понятно, что Брак и самой Нино не выдержал накала страстей.

Напомним, слухи о романе Нино и Максима появились после того, как они вместе пришли на спектакль «Нод». Одни считают, что совместного похода в театр мало для подобных выводов, другие напоминают, что роман Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова начался тоже с совместных походов на театральные премьеры…