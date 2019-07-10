Звездные истории

Стоянов вспомнил о мистике в день ухода из жизни Олейникова

Актер признался, что с коллегой о смерти они никогда не говорили.

Стоянов вспомнил о мистике в день ухода из жизни Олейникова
Стоянов вспомнил мистический случай в день смерти Олейникова/globallookpress.com

Актер Юрий Стоянов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о мистике, которая случилась в день ухода из жизни его коллеги по программе «Городок» Ильи Олейникова. По его словам, в тот день у него был концерт в Одессе. На сцене показывали смонтированное видео.

Стоянов рассказал о мистическом совпадении в день смерти Олейникова/globallookpress.com

«В какой-то момент закончился кусочек из «Городка». На экране показали, как мы с Ильей стукаемся головами и в этот момент экран почему-то погас. Никто не мог понять, почему так произошло. Вскоре мне позвонил сын Олейникова Денис Клявер и сказал, что отец умер», — рассказал Юрий Стоянов.

Как сказал известный актер, его близкий друг и товарищ весной 2012 года узнал о болезни – раке легкого, а уже осенью его не стало. При этом Олейников работал до последнего дня, пока не попал в реанимацию. Актеры не сорвали ни одного эфира популярной передачи.

«У него пропал голос. Мы нашли выход. Позвали замечательного актера Геннадия Богачева. Он ас озвучивания. Именно он говорил голосом Олейникова. Скажу, что именно Олейников не дал нашей передаче умереть. Она закончилась по естественным причинам. Смерти одного из авторов. Но она не осточертела зрителю. Мы не стали обузой зрительской любви», — заметил Юрий Стоянов.

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Борис КорчевниковИлья ОлейниковОдессаПрограмма "Судьба человека"Юрий Стоянов

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Стоянов вспомнил о мистике в день ухода из жизни Олейникова
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