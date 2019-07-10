«Нужно давать сдачи»: Пригожин, Расторгуев и Топурия о конфликте с Грузией 

Звезды считают, что лучше забыть о гастролях во враждебно настроенное к нашей стране государство. По крайней мере, на время.

Принято считать, что культура и политика несовместимы. Поэтому артисты, чаще всего, остаются за ширмой, когда на сцену выходят политические игроки. Случай с грузинским журналистом, который оскорбил родителей президента России Владимира Путина, стал исключением. Актеры, певцы и продюсеры не смогли промолчать и прокомментировали свое отношение к ситуации порталу Teleprogramma.pro.

«Мир уважает только силу»

Продюсер и муж певицы Валерии считает, что на подобное поведение нельзя закрывать глаза. Иосиф Пригожин напомнил, что родители Путина, которых на центральном канале Грузии унизил неадекватный журналист, пережили блокаду Ленинграда и Великую Отечественную войну.

— Я уже неоднократно говорил, что культура объединяет общество, но невозможно существовать без этических норм. Слова грузинского журналиста выглядят как вандализм. Родители президента Владимира Путина прошли блокаду, войну. Лично грузинского журналиста Путин тоже ничем не обидел. Это переходит все границы.

Я могу сказать так: не подставляйте вторую щеку. Нужно давать сдачи. Причем так больно, чтобы было неповадно. Мир уважает только силу, — считает Иосиф Пригожин.

Кети Топурия отменила концерты в Грузии

Солистка группы «А’ Студио» Кети Топурия является грузинкой по национальности, но после скандала России и Грузии решила отказаться от поездок на родину. Кети отменила концерт, который должен был пройти в городе Батуми.

— Мы очень сожалеем, что создалась такая ситуация и что мы не едем на концерт в Батуми. Надеемся на скорейшее урегулирование конфликта и с нетерпением ждем встречу с батумским зрителем, — сказала Кети порталу Teleprogramma.pro.

«Ездить туда не стоит»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев считает правильным решением некоторых российских артистов отменить гастроли. Расторгуев уже давно не ездит в Грузию, а после случившегося и не собирается.

— У нас не было запланировано концертов в Грузии. Я там был один раз в середине 90-х один раз и все. Мы в Грузию не ездим. Я думаю, что при подобном отношении к нашей стране ездить туда не стоит, — заявил Николай Вячеславович в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

«Эта тема мне неприятна»

Актриса Нино Нинидзе по национальности грузинка, но активно снимается в фильмах и сериалах не только грузинского, но и российского производства. Политический конфликт между двумя странами Нинидзе расстроил, хотя на ее работу и не повлиял.

— Я по национальности грузинка, но снимаюсь в кино и в России, и в Грузии. Эта тема мне неприятна сейчас, как была неприятна и в 2008 году. Лично на мне эта история никак не сказалась. У меня много русских друзей, которые живут в Грузии и они никак не пострадали, — объяснила свою позицию Нино Нинидзе.

Напомним, а эфире национального грузинского телевидения журналист оскорбил президента России Владимира Путина и его родителей. Несмотря на это, лидер нашей страны заявил, что не будет вводить санкции против грузинского народа.