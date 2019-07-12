Личная жизнь Александра Домогарова: три брака и служебный роман

12 июля празднует свой день рождения мужчина, заставляющий терять голову самых красивых женщин, - актер Александр Домогаров, личная жизнь которого вызывает интерес у многих зрителей.

Его благородная внешность, которая сочетается со жгучим темпераментом и ярким талантом, — достаточное основание для всеобщей любви зрительниц. Добавьте к этому острый интеллект и будоражащий пронзительный взгляд, который достался ему, по-видимому, от предков, – у актера грузинские княжеские корни.

Так что ничего удивительного в том, что красивого парня с явными способностями с первого раза приняли в училище имени Щепкина, а после его окончания с готовностью взяли в Театр Советской армии.

Первая любовь и трагедия

Чувства, которые возникают в подростковом возрасте, нередко становятся невероятно сильными и прочными. Когда-то Александр все каникулы проводил на даче, а рядом жила семья симпатичной девочки – Наташи Сагоян. Юный Саша влюбился, и после получения диплома решил связать свою судьбу с Наташей.

Молодая жена поначалу вызывала в нем только восторг, он искренне считал, что никого и никогда больше не полюбит. У пары родился сын Дмитрий. А вскоре Александр увлекся другой женщиной – и тоже решил, что это навсегда. В его сердце поселилась Ирина Гуненкова, костюмерша из театра.

Сыну был всего год, когда отец ушел из семьи. Правда, Домогаров исправно выплачивал алименты на ребенка. Так прошло много лет. Дмитрий никому не рассказывал о том, что его отец – знаменитый артист. А в 23-летнем возрасте молодой человек погиб под колесами машины. Домогаров в это время был на гастролях и не смог присутствовать на похоронах сына.

Вторая жена узнала о его новой любви из СМИ

На протяжении 10 лет Домогаров был мужем Ирины Гуненковой. В этом браке у него тоже подрастал сын, которого решено было назвать в честь отца – Александром. И все шло хорошо – до тех пор, пока в театре не появилась новая молодая актриса: Наталья Громушкина.

Александр Юрьевич сразу «положил глаз» на Наталью. К тому времени он уже был популярным актером, вокруг которого всегда было много женщин. А вот Наталья в эту толпу вливаться не спешила и долго отвергала все его ухаживания, что только сильнее подзадоривало дамского любимца.

Скоро он стал появляться под руку с Громушкиной на разных мероприятиях, совершенно не скрываясь. Он будто забыл о существовании семьи, всем представлял Наталью как свою жену. А Ирина ничего об этом не знала – до тех пор, пока не прочитала в СМИ о поведении своего супруга.

Скоро Домогаров развелся с Ириной. Он совершенно потерял голову от Громушкиной. Впрочем, и эта любовь скоро исчерпала себя. Они прожили вместе только 4 года. Общих детей у Домогарова и Натальи так и не появилось. Актер ушел от нее, влюбившись в очередной раз.

Самая красивая пара российских сериалов

Так называли Александра Домогарова и Марину Александрову – новую любовь актера. Об их страстном романе рассказывали все СМИ, вокруг этих отношений сочиняли легенды. Правда, официального статуса их роман все же не получил.

Марина, сама привыкшая кружить головы мужчинам, никак не могла смириться с изменами любимого. Продлившиеся два года отношения с Домогаровым дались ей по-настоящему тяжело. А однажды у нее не выдержали нервы – застав Александра с бывшей женой, Марина кинулась в драку.

И все же бурный роман, наполненный ссорами и примирениями, продолжался. До тех пор, пока Марина сама не заявила во всеуслышание, что уходит от актера. Такое в его карьере Дон-Жуана было впервые. Александровой подобное решение далось нелегко, некоторое время она посещала психолога. И все же точка была поставлена.

Драматическая история любви. Последней?..

Об этом романе известного артиста можно снять захватывающий фильм, над которым будут плакать все зрительницы. Однажды Домогаров летел в самолете, а неподалеку сидела очень разговорчивая девушка, постоянно громко что-то рассказывающая. На просьбу актера говорить потише она просто послала его – впрочем, беззлобно.

Скоро они уже перешучивались, как старые знакомые. Прощаясь в аэропорту, Домогаров попросил у Ларисы телефон – а она снова отшутилась, сказав, что просто будет лить о нем слезы. А через некоторое время сама нашла его – пришла на спектакль и вручила букет с запиской и телефоном.

Они начали встречаться, и почти сразу Лариса рассказала ему о своем диагнозе – онкология. Домогаров относился к ней, как к хрупкому недолговечному счастью. Пять лет длились их отношения, и все эти годы Лариса находилась под дамокловым мечом. И однажды ее не стало…

Александр Домогаров продолжает сниматься и играть на сцене, но публичности не любит, на тусовки не ходит, журналистов избегает. Актер живет один в своем подмосковном доме. Может быть, когда-нибудь его сердце вновь откроется для нежных отношений…

Мы поздравляем Александра Юрьевича Домогарова с днем рождения. Пусть новый год жизни принесет умиротворение и покой, пусть появляются новые интересные проекты, приносящие радость.