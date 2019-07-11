Запашный: «Недавно на репетиции оказался между тремя опасными тиграми!»

К счастью, обошлось. 11 июля празднует свой день рождения неустрашимый дрессировщик, артист цирка Эдгард Запашный.

Цирковая династия Запашных известна и у нас в стране, и далеко за ее пределами. Эдгард и его брат Аскольд – цирковые артисты уже в четвертом поколении. Легко ли иметь дело с четвероногими? Как удается избегать несчастных случаев при тесном контакте с хищниками?

Мечтает ли Эдгард о том, что его дети станут продолжателями династии? Обо всем этом мы поговорили с известным дрессировщиком Эдгардом Запашным.

Одна из самых опасных профессий

— Профессия дрессировщика хищников считается одной из наиболее опасных для жизни – следом за профессиями шахтера и военного журналиста. Осознание этого – главное условие успеха на арене, — поясняет Эдгард Запашный.

– Не возникало ли мысли сменить работу на другую, более безопасную?

— Нет, нет, никогда, ни в коем случае! Я понимаю всю серьезность и ответственность моей профессии, я работаю с братом и отвечаю в большей степени не за себя даже, а за жизнь брата. Поэтому здесь правила поведения, правила вот этой нашей игры, они становятся понятны в раннем возрасте.

Тигры загрызли деда и покалечили маму

Известна страшная история о том, как тигры оторвали руку дедушке Эдгарда – знаменитому цирковому артисту Михаилу Запашному. Он умер от гангрены, возникшей вследствие заражения крови, когда Эдгард был еще маленьким.

Тигры нападали и на отца Эдгарда – Вальтера, а его маме искалечили ногу. Доставалось от хищников и самому Эдгарду, и его брату Аскольду…

И все-таки уходить из цирка отважный дрессировщик и не помышляет:

— Мы все это прекрасно осознаем, понимаем и просто делаем все для того, чтобы этого не произошло в нашей жизни. Но сто процентов это никак не отражается на том, чтобы появлялись мысли уйти и заняться чем-то другим. Нет. Просто совершаешь ошибки, делаешь анализ, пытаешься их не повторить. Надеешься, что и обстоятельства будут в твою пользу.

«Просто повезло!»

К сожалению, ошибок в такой тонкой и непредсказуемой работе не избежать. Иногда их совершает и сам Эдгард:

— Вчера сам сглупил, на репетиции оказался сразу между трех тигров, все три были опасные и все – в полуметре от меня, так что даже отступать некуда. И просто пронесло! Просто повезло. Брат подошел бледный, смотрит на меня, говорит: «Ты зачем так творишь?». И я понимаю, что это была моя ошибка и просто мне сегодня повезло. Значит, в будущем нельзя настолько сильно рисковать, чтобы не совершить подобного рода ошибку. А то в следующий раз может и не повезти.

«Нас всех правильно дрессировали»

Вслед за родителями, дедушкой и другими родственниками практически все Запашные идут работать в цирк. Теоретически, как пояснил нам Эдгард, конечно, можно было бы и другую профессию выбрать, и некоторые так и делают, но это скорее – исключение из правил:

— На практике все представители нашей династии все-таки посвящают свою жизнь цирку, остаются в нем, работают.

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Хотя есть и исключения. Например, моя двоюродная сестра очень долго работала на французском телевидении, теперь работает на телеканале «Культура». Мои двоюродные братья тоже в свое время ушли из цирка. Но это, наверное, больше исключения, чем правило. Все остальные по-прежнему преданы цирку, все живут цирком. Наверное, нас всех правильно дрессировали.

В детстве вошел в клетку с тиграми, чтобы похвастаться перед одноклассниками

Вообще-то с самого раннего детства Эдгард постоянно жил рядом с хищниками:

— У нас дома часто бывали тигры, папа приносил тигрят на вскармливание, я этого не помню, просто вижу на фотографиях – где я маленький, грудничок, а рядом со мной медвежонок, или тигренок, или я на лошади….

Поэтому общение с животными было для него привычным. А вот первый раз, когда он вошел в клетку с тиграми, Эдгарду запомнился:



— Это, наверное, второй-третий класс, когда мы с братом привели экскурсию одноклассников в цирк, и я попросился: «Папа, можно зайти?». Ну так, хвастануться перед одноклассниками захотелось. Это я четко помню.

Как Эдгард Запашный ремонтировал гостиничные номера после «беспредела» ручного тигренка

Приходилось держать дома хищников и самому Эдгарду. Правда, иногда это оборачивалось немалыми хлопотами и расходами:



— У меня около года жил тигр Мартин, его бросила мама, отказалась от него, он искусственно вскормленный. В трех-четырех отелях я полностью ремонтировал свои номера, потому что он, когда подрос, начал отрывать подоконники, полы вскрывать, обои рвать… Словом, беспредельничал.

Но я к этому отношусь с пониманием, ведь его пока еще нельзя было возвращать в цирковую среду, потому что ему будет одиноко, у него, скорее всего, и аппетит пропадет, и за ним следить надо было внимательно, за его здоровьем. И поэтому почти до года у меня тигр жил, да.

Дочери еще маленькие, но уже – цирковые

Старшей дочке Эдгарда Запашного, Стефании, только 8 лет, младшей, Глории, – 6. Но, несмотря на такой юный возраст, девочки уже привыкли много времени проводить в цирке, они занимаются воздушной гимнастикой, акробатикой. На днях, как рассказывает Эдгард, девочки вместе с мамой, как обычно, приехали в цирк и начали репетицию. А потом он увидел, что старшая девочка плачет.

На вопрос – что случилось? – она ответила, что поссорилась с мамой, потому что не хотела садиться на шпагат. Конечно, сесть на шпагат – это трудно и больно, но слезы ребенка вызвало вовсе не это, а обещание мамы: «Больше в цирк не возьму!». С мамой девочка, конечно же, помирилась и пообещала, что постарается больше не капризничать и выполнять все элементы.

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Комментируя это происшествие, Эдгард пояснил:

— Понятно, что некоторые элементы гимнастики, акробатики причиняют ребенку боль. Но уже сейчас для дочерей самое страшное наказание – если их не берут в цирк. Это для них горе.

Мы поздравляем отчаянного, храброго и искренне влюбленного в животных дрессировщика, талантливого артиста Эдгарда Запашного с днем рождения! Пусть и в дальнейшем любимая работа приносит только радость!