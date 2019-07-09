Звездные истории

Наргиз Закирова вспомнила драки и стрельбу в клубах Нью-Йорка

Звезда много лет успешно выступала в Америке.

Наргиз Закирова вспомнила драки и стрельбу в клубах Нью-Йорка
Наргиз рассказала о годах, проведенных в США/globallookpress.com

Певица Наргиз Закирова в Instagram поделилась интересными подробностями из своей прошлой жизни. Как известно, в начале двухтысячных годов она выступала в клубах Нью-Йорка. Ее творчество очень нравилось местным жителям. Как сказала Наргиз Закирова, времена тогда были непростыми.

«В «нулевых» я под хлопушки пистолетных выстрелов и летающих столов с графинами, звонко разбивающимися об хмельные головы нерадивых посетителей заведений, успешно воспроизводила чужие хиты, на ресторанных и клубных подмостках Нью-Йорка», — заметила певица.

Также исполнительница внесла ясность по поводу своего выступления на популярном музыкальном фестивале «Жара», который проходит в Азербайджане уже много лет. Она не понимает, почему ее имя было заявлено в категории «Хиты девяностых». По ее словам, в девяностых годах ни о какой популярности ее не было и речи. Она тогда была мало кому известной певицей.

Также Закирова добавила, что о своих выступлениях где-либо будет сообщать лично в своих постах в социальных сетях. При этом она сказала, что обожает своих поклонников и надеется на взаимопонимание.

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Тэги:

АзербайджанАмерикаНаргиз ЗакироваНью-ЙоркФестиваль "Жара"

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Наргиз Закирова вспомнила драки и стрельбу в клубах Нью-Йорка
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