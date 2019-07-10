«Городок»: как актеры-неудачники построили успешное шоу

10 июля родились создатели «Городка», одной из популярнейших программ на нашем ТВ, – Илья Олейников и Юрий Стоянов.

Да, в один день! Когда они только познакомились и узнали про общий день рождения, Олейников внимательно посмотрел на будущего партнера и протянул: «Это неспроста…».

В их судьбах и правда было что-то похожее. Оба долгое время оставались невостребованными артистами. Олейникова зрители видели по ТВ пару раз в год, когда он читал юмористические монологи, а Стоянов выходил на сцену Большого драматического театра в эпизодических ролях.

Но в остальном они оставались очень разными людьми.

Илья Олейников – после эстрадно -циркового училища читал смешные монологи

Илья появился на свет в Кишиневе, в семье бедных евреев с фамилией Клявер. В крохотном домике на две комнаты ютились сам Илья с сестрой и родителями, а также семья его дяди, бабушка и дед.

Школьное образование ему пришлось получать урывками и бессистемно: все время уходило на то, чтобы заработать какую-то копейку, а школе уделялись редкие свободные вечера. Подросший Илья решил: отсутствие нормального школьного образования никак не повредит, к примеру, артисту. И подал документы в Московское училище эстрадного и циркового искусства.

Фамилия Олейников появилась в его паспорте после женитьбы на Ирине Олейниковой, которая стала его главной любовью на всю жизнь. Окончив училище и отслужив в армии, Илья начал выступать на эстраде с юмористическими монологами Семена Альтова и других авторов. Некоторое время он выступал в дуэте с Романом Казаковым – помните их миниатюру с фразой «Вопрос, конечно, интересный»? Но потом Казаков умер, и Олейников остался без партнера.

Юрий Стоянов – всех смешил и разыгрывал с детства

Коренной одессит Юрий Стоянов с детства не мог жить без типично одесских шуточек и розыгрышей. Однажды, написав школьное сочинение на тему «Кем работают мои родители», он дополнил его иллюстрациями из учебника по гинекологии (как раз гинекологом работал его отец).

При этом мама Юрия работала школьным завучем и не могла спокойно терпеть фокусы сына. Однажды она в гневе воскликнула: «Я тебе выброшу с пятого этажа!» — на что сын спокойно ответил: «Не надо, мамочка. Вот увидишь – ты будешь мною гордиться».

Выучившись в ГИТИСе, Юрий начал мечтать об успешной актерской карьере. Но, увы, долгое время ему приходилось ограничиваться эпизодами. Правда, в театре оценили его умение играть на гитаре: если это требовалось по сценарию, парень получал роли героев-гитаристов.

Отчаявшись добиться удачи в театре, актер начал сниматься в кино. И на съемках фильма «Анекдоты» произошла судьбоносная встреча с Ильей Олейниковым.

Рождение «Городка»

Их обоих удручала необходимость играть мелкие неинтересные роли. Однажды они разговорились на перекуре, делясь друг с другом наболевшим. А через несколько дней, 10 июля, оба появились на площадке с одинаковыми сумками, в которых лежали водка и закуска: у обоих был день рождения.

Тогда-то Олейников и произнес: «Это неспроста». Через некоторое время у них появилась возможность вдвоем вести рубрику в юмористической программе. Раз в месяц они инсценировали самые забавные анекдоты. Зрителям нравилось. И скоро канал «Россия» заказал им такую же рубрику. Тогда партнеры (которые уже успели стать к тому времени друзьями) поняли: рубрика вполне может перерасти в полноценную программу.

Не захотел быть « Обноскиным »

Так родился «Городок». Но, если Олейников с самого начала погрузился в эту работу с головой, то Стоянов еще некоторое время продолжал надеяться на то, что ему повезет в театре. Последней каплей стала строчка в сценарии: «На сцену выходит Обноскин с гитарой». Обноскиным должен был стать в очередном спектакле Стоянов.

Не стерпев такого унижения, актер написал заявление об уходе. Узнав об этом шаге, Олейников дал понять другу: все будет хорошо, вдвоем они «прорвутся». И правда, «Городок» становился все более популярным, скоро артистов начали узнавать прохожие на улице. И тогда Олейников стал брать с собой Стоянова на все концерты и выступать с ним вместе, при этом настаивая на том, чтобы гонорар каждый раз делился пополам.

Юрий Стоянов потом вспоминал, что ни разу за все годы их партнерства между ними не возникло «денежных вопросов». Все было решено раз и навсегда: доходы делятся пополам и точка.

90-е стали для них звездным временем. А в 2000 году на счету артистов – друзей и партнеров – было уже три премии «ТЭФИ» и огромная популярность у телезрителей.

Артисты не только «Городка»

Впрочем, они успевали многое и помимо «Городка». Илья Олейников, например, много снимался в комедиях – с неизменным успехом. А у Юрия Стоянова обнаружился несомненный драматический дар. Это стало ясным после того, как он снялся в фильме «Ландыш серебристый», а затем – в картине Никиты Михалкова «Двенадцать».

Однако «Городок» по-прежнему оставался их главным проектом.

Неудавшийся мюзикл и трудные времена

Однажды Илья Олейников увидел в Америке мюзикл «Чикаго». Зрелище настолько потрясло его, что артист стал мечтать о собственном мюзикле. Олейников продал квартиры, вложил деньги в дорогие костюмы и декорации, написал сценарий… Он работал, словно одержимый. Но, к сожалению, он был только артистом – а не менеджером и не бизнесменом. Когда стало ясно, что проект нежизнеспособен, Илья Олейников впал в страшную депрессию. А затем у него пропал голос. Пришлось позвать другого актера для озвучивания его ролей в «Городке».

Голос все не появлялся. Олейников прошел обследование и узнал страшный диагноз – рак легкого. Началось мучительное лечение. И в этот момент Юрий Стоянов не отходил от друга. Он настоял на том, чтобы Олейников продолжал играть в «Городке». Это позволяло Олейникову на время отвлечься от мрачных мыслей, давало ему дополнительный заряд и силы, чтобы жить.

Последний выпуск «Городка» друзья отсняли в конце октября 2012 года. А 11 ноября Олейникова не стало. Юрий Стоянов после похорон друга закрыл программу. Он счел невозможным продолжать работу над проектом, который с самого начала принадлежал им двоим – ему и его другу и партнеру.

Сегодня Юрий Стоянов продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а кроме того, его можно увидеть в различных телешоу – например, в программе «Один в один» он был членом жюри. В комедии «Можете звать меня папой» (2016 г.) Стоянов сыграл уголовника, скрывшегося в детском саду под личиной воспитателя.

Мы поздравляем Юрия Стоянова с днем рождения и желаем новых творческих успехов и удачных перевоплощений!