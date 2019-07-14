Звездные истории Как выглядит американский дом Марии Шараповой, купленный за $3 миллиона
Звездные истории

Как выглядит американский дом Марии Шараповой, купленный за $3 миллиона

Ксения Падерина

Перед поездкой на Уимблдон знаменитая теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим новым калифорнийским гнездышком.

Дом спортсменки находится на полуострове Палос-Вердес. Из окон открывается вид на океан.

Как выглядит дом Марии Шараповой. Фото
Фото: Architectural digest/YouTube

«Я объездила весь мир и видела много прекрасных мест, но дом — мое самое любимое место.

Как выглядит дом Марии Шараповой. Фото
Фото: Architectural digest/YouTube

Мария лично курировала весь процесс: «Я могла прямо с самолета, вернувшись с турнира, поехать на стройку или в офис архитекторов. Не хотела делегировать даже часть проекта кому бы то ни было».

Как выглядит дом Марии Шараповой. Фото
Фото: Architectural digest/YouTube

В особняке есть бассейн, спортзал и даже зал для боулинга с двумя дорожками

Как выглядит дом Марии Шараповой. Фото
Фото: Architectural digest/YouTube

«Я вдохновлялась японской архитектурой и эстетикой минимализма, — признается звезда. — Для меня незахламленный значит здоровый. Если ты чем-то не пользуешься — значит, тебе это не нужно».

Как выглядит дом Марии Шараповой. Фото
Фото: Architectural digest/YouTube

Всего в помещении три этажа. На первом — кухня и столовая, на втором — спальня Марии, на третьем — гостевые комнаты.Думаю, так и должно быть», — считает экс-первая ракетка мира.

Как выглядит дом Марии Шараповой. Фото
Фото: Architectural digest/YouTube
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Мария Шарапова

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Как выглядит американский дом Марии Шараповой, купленный за $3 миллиона
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