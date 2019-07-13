Где российские звезды предпочитают отдыхать этим летом

На Рижском взморье, например, наших знаменитостей не счесть.

Примадонна, например, загорает, а Галкин зарабатывает

Алла Пугачева с семьей по традиции приехала из Москвы в Ригу на поезде в собственном вагоне - в нем есть спальня, кухня, столовая, два купе, душевая комната. В Москве на Рижском вокзале Алла Борисовна, как всегда, загружалась в вагон с технической платформы - личный водитель подвез певицу прямо к поезду на авто Максима Галкина. Видео, на котором черный «Майбах» звездного семейства подрулил прямо к вагону, наделало шума в социальных сетях и даже спровоцировало проверку законности пребывания личного авто на платформе РЖД. Однако этот инцидент не испортил начинающийся отпуск семьи Примадонны. В Риге к встречающему их автомобилю Пугачева, Галкин с детьми и их нянями добирались уже своим ходом, как и обычные пассажиры поезда. На микроавтобусе семья приехала с вокзала в Юрмалу, где по традиции поселились на вилле «Марта».

Как рассказали «Телепрограмме» в риэлторском агентстве, эта двухэтажная вилла площадью 2400 квадратных метров располагается рядом с концертным залом «Дзинтари» по соседству с домом Лаймы Вайкуле. Здесь просторно: в доме шесть спален, гостиная, кинозал, библиотека, спа-центр, украшенный настенной мозаикой из листов 24-каратного золота, теннисный корт, который может трансформироваться в небольшой концертный зал, оранжерея с бамбуковой рощей и площадкой для барбекю. Кругом расположены видеонаблюдения и даже нет окон - свет попадает в жилище через стеклянный потолок. Вилла принадлежит латвийскому банкиру, который сдает ее в зависимости от сезона за 70 - 90 тысяч евро в месяц. Правда, Алла Борисовна получает дом в аренду с большой скидкой.

В Юрмале на этой неделе нежарко: дожди, температура воздуха - 17 — 19 градусов тепла, воды - 18 градусов. Поэтому Алла Борисовна с детьми и мужем принимает солнечные ванны, совершает пешие прогулки, ходит в гости к Лайме Вайкуле и Борису Моисееву (его уютная трехкомнатная квартира находится в доме неподалеку). Даже на рынок за рыбой, овощами и другими продуктами артистка выбирается сама, ведь здесь народ ведет себя тактично: не бросается фотографировать и донимать звезду расспросами.

Кстати, в социальных сетях на Пугачеву набросились в очередной раз после того, как Галкин опубликовал видео с семейной прогулки по пляжу. Некоторым его подписчикам показалось, что Алла Пугачева больна, так как с трудом передвигается по пляжу. Галкин ответил: «А мы все вроде здоровы. А вы как передвигаетесь, если обувь с подъемом, а под ногами песок и ветер сильный?»

Стоит отметить, что у Максима в июле в Юрмале будет концерт, поэтому приятный отдых он совмещает с полезной подработкой.

Знакомые все лица

Многие российские звезды приобрели в Прибалтике недвижимость, чтобы проводить здесь отпуск. Недавно в Латвию на каникулы перебралась актриса Чулпан Хаматова. Пять лет назад она начала строить дом в поселке Аматциемс, что в 80 км от Риги. Здесь она и купила 50 соток земли и недавно завершила стройку. В коттеджном поселке две сотни домов, среди соседей - латыши, французы, бельгийцы, немного русских. Чулпан с дочками проведет здесь весь свой месячный отпуск.

А вот Сергей Светлаков давно уже проводит с семьей каникулы в Прибалтике. Дом Светлаков отстроил на берегу реки в районе Меллужи - это дачный поселок Рижского взморья неподалеку от Юрмалы. А еще в 20 км от Юрмалы в поселке Калнциемс Сергей приобрел небольшой рыбацкий дом - сюда артист с друзьями и родней приезжает на рыбалку.

Также дома в Латвии купили коллеги Светлакова по телеюмористическому цеху - Гарик Мартиросян и Вадим Галыгин, которые обязательно приедут этим летом на свои прибалтийские дачи. А еще по соседству приобрел сразу два дома и скоро заглянет в них Михаил Ефремов. Проводят в Латвии каникулы Лариса Долина, Клара Новикова и Александр Ширвиндт, у которых, как и у многих наших знаменитостей, имеется здесь недвижимость.