Звездные истории Где российские звезды предпочитают отдыхать этим летом
Звездные истории

Где российские звезды предпочитают отдыхать этим летом

Ирина Викторова

На Рижском взморье, например, наших знаменитостей не счесть.

Примадонна, например, загорает, а Галкин зарабатывает  

Алла Пугачева с семьей по традиции приехала из Москвы в Ригу на поезде в собственном вагоне - в нем есть спальня, кухня, столовая, два купе, душевая комната. В Москве на Рижском вокзале Алла Борисовна, как всегда, загружалась в вагон с технической платформы - личный водитель подвез певицу прямо к поезду на авто Максима Галкина. Видео, на котором черный «Майбах» звездного семейства подрулил прямо к вагону, наделало шума в социальных сетях и даже спровоцировало проверку законности пребывания личного авто на платформе РЖД. Однако этот инцидент не испортил начинающийся отпуск семьи Примадонны. В Риге к встречающему их автомобилю Пугачева, Галкин с детьми и их нянями добирались уже своим ходом, как и обычные пассажиры поезда. На микроавтобусе семья приехала с вокзала в Юрмалу, где по традиции поселились на вилле «Марта».

Дом Пугачевой и Галкина в Прибалтике. Фото
Та самая вилла семейства Галкиных. Фото: КП/Гусева Евгения

Как рассказали «Телепрограмме» в риэлторском агентстве, эта двухэтажная вилла площадью 2400 квадратных метров располагается рядом с концертным залом «Дзинтари» по соседству с домом Лаймы Вайкуле. Здесь просторно: в доме шесть спален, гостиная, кинозал, библиотека, спа-центр, украшенный настенной мозаикой из листов 24-каратного золота, теннисный корт, который может трансформироваться в небольшой концертный зал, оранжерея с бамбуковой рощей и площадкой для барбекю. Кругом расположены видеонаблюдения и даже нет окон - свет попадает в жилище через стеклянный потолок. Вилла принадлежит латвийскому банкиру, который сдает ее в зависимости от сезона за 70 - 90 тысяч евро в месяц. Правда, Алла Борисовна получает дом в аренду с большой скидкой. 

Пугачева в Прибалтике летом 2019. Фото
Пугачева и Галкин арендовали виллу рядом с концертным залом «Дзинтари». Фото: Инстаграм

В Юрмале на этой неделе нежарко: дожди, температура воздуха - 17 — 19 градусов тепла, воды - 18 градусов. Поэтому Алла Борисовна с детьми и мужем принимает солнечные ванны, совершает пешие прогулки, ходит в гости к Лайме Вайкуле и Борису Моисееву (его уютная трехкомнатная квартира находится в доме неподалеку). Даже на рынок за рыбой, овощами и другими продуктами артистка выбирается сама, ведь здесь народ ведет себя тактично: не бросается фотографировать и донимать звезду расспросами. 

Кстати, в социальных сетях на Пугачеву набросились в очередной раз после того, как Галкин опубликовал видео с семейной прогулки по пляжу. Некоторым его подписчикам показалось, что Алла Пугачева больна, так как с трудом передвигается по пляжу. Галкин ответил: «А мы все вроде здоровы. А вы как передвигаетесь, если обувь с подъемом, а под ногами песок и ветер сильный?» 

Стоит отметить, что у Максима в июле в Юрмале будет концерт, поэтому приятный отдых он совмещает с полезной подработкой. 

Знакомые все лица

Чулпан Хаматова с дочерьми в собственном доме в 80 км от Риги. Фото
Чулпан Хаматова с дочерьми весь август проведет в собственном доме в 80 км от Риги. Фото: Инстаграм

Многие российские звезды приобрели в Прибалтике недвижимость, чтобы проводить здесь отпуск. Недавно в Латвию на каникулы перебралась актриса Чулпан Хаматова. Пять лет назад она начала строить дом в поселке Аматциемс, что в 80 км от Риги. Здесь она и купила 50 соток земли и недавно завершила стройку. В коттеджном поселке две сотни домов, среди соседей - латыши, французы, бельгийцы, немного русских. Чулпан с дочками проведет здесь весь свой месячный отпуск.

Дом Сергея Светлакова рядом с Юрмалой. Фото
Дом Сергея Светлакова в дачном поселке рядом с Юрмалой (похожий продают за 300 тыс. евро). Фото: КП/Гусева Евгения

А вот Сергей Светлаков давно уже проводит с семьей каникулы в Прибалтике. Дом Светлаков отстроил на берегу реки в районе Меллужи - это дачный поселок Рижского взморья неподалеку от Юрмалы. А еще в 20 км от Юрмалы в поселке Калнциемс Сергей приобрел небольшой рыбацкий дом - сюда артист с друзьями и родней приезжает на рыбалку.

Рыбацкий домик Сергея Светлакова. Фото
Рыбацкий домик Сергея Светлакова в 20 км от Юрмалы. Фото: КП/Гусева Евгения

Также дома в Латвии купили коллеги Светлакова по телеюмористическому цеху - Гарик Мартиросян и Вадим Галыгин, которые обязательно приедут этим летом на свои прибалтийские дачи. А еще по соседству приобрел сразу два дома и скоро заглянет в них Михаил Ефремов. Проводят в Латвии каникулы Лариса Долина, Клара Новикова и Александр Ширвиндт, у которых, как и у многих наших знаменитостей, имеется здесь недвижимость. 

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Александр ШирвиндтАлла Пугачева и Максим ГалкинВадим ГалыгинГарик МартиросянКлара НовиковаЛариса ДолинаМихаил ЕфремовСергей Светлаков

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Где российские звезды предпочитают отдыхать этим летом
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