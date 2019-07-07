Фриске не винила сына в своей болезни: ребенок был желанный, но не запланированный…

10 неизвестных историй о гражданском браке певицы и Дмитрия Шепелева.

8 июля 2019 года Жанна Фриске могла бы отмечать 45-й день рождения с 6-летним сыном Платоном Шепелевым и мужем Дмитрием Шепелевым. Но известная певица умерла 4 года назад. Страшный диагноз Жанне поставили вскоре после рождения сына. Фриске сразу начала борьбу с глиобластомой – в США у нее диагностировали прогрессирующую опухоль головного мозга третьей степени. Дмитрий Шепелев был рядом с Жанной во время ее лечения в Германии, США, на консультациях в России.

От встречи Жанны и Дмитрия до рождения их сына Платона пошло немногим больше двух лет. Потом два года борьбы за жизнь Жанны. Teleprogramma.pro узнала 10 неизвестных фактов о совместной жизни Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева.

1. Дмитрий и Жанна жили рядом друг с другом. Ходили в один спортклуб, где и познакомились – Шепелев набрался храбрости и пригласил звезду на свидание, получив авансом пару ободряющих взглядов Фриске.

2. На одном из первых свиданий Жанна сказала Диме: «…В крещении я — Анна». — «Вот и отлично, значит, я буду называть тебя Аня». Это случилось не просто так: Шепелев хотел абстрагироваться от того, что его любимая – звезда. Первое время он действительно называл Жанну – Анной. Она откликалась. Но потом оба решили отказаться от этой затеи.

3. Жанна рожала сына в Америке. Во время родов – утром 7 апреля 2013 года – Дмитрий был рядом и долгие часы держал Жанну за руку.

Часто звучали предположения о том, что спровоцировать рост опухоли могла беременность. В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев впервые рассказал о реакции Жанны на подобные мысли. «…Некоторые врачи выдвигали предположение: катализатором рака могла стать беременность. Не берусь судить. В разговорах мы практически не касались этой темы. Только однажды я аккуратно спросил:

— Ты никак это не связываешь? Не злишься на сына?

— Было бы ужасно горько страдать так, как страдаем мы, если бы в нашей жизни не было Платона, — ответила она.

— Ради него мы обязаны пройти все эти испытания.

И больше мы к этому не возвращались. Действительно, ребенок на протяжении всей болезни был для нее путеводной звездой, стимулом и главной из причин, почему важно, даже просто необходимо сопротивляться болезни, бороться, в конце концов поправиться. И она сражалась. Ради него, ради нас, ради нашей семьи…!»

4. Мы встречались с Жанной на интервью, когда она была на третьем месяце беременности. Она скрывала свое «интересное положение». Немного опоздала на интервью, сославшись на то, что плохо спала ночью. А свой новый размер одежды (46-й) объяснила недавним «гастрономическим туром» по европейским курортам.

Кстати, близким Жанна и Дмитрий рассказали, что станут родителями только после третьего месяца беременности. Шепелев плотно не общался с родными Фриске, пока с ней не случилась беда. Они старались быть вдвоем, не посвящая даже друзей Жанны в отношения.

5. Жанна строго следовала основным принципам ЗОЖ – питание, спорт, йога. Иногда могла выпить шампанское и потанцевать в клубе – до беременности, конечно. С Шепелевым они много путешествовали: озеро Комо, Стамбул, Париж. Часто летали на концерты: к примеру, любимой певицы Жанны Шаде.

6. Жанна легко переносила беременность: у нее даже токсикоза не было. Она выступала на сцене за 4 месяца до родов, маскируя нарядами беременность. А потом улетела в Майами – готовиться к родам, Дмитрий периодически улетал на съемки в Москву, а потом возвращался. «Ребенок для меня долгожданный и желанный. Но, скажем так, — незапланированный…», — поделилась в интервью накануне родов Жанна Фриске. Она была абсолютно счастлива рядом с любимым мужчиной.

7. Во время лечения в Германии Жанна впервые подстриглась коротко. Помог ей в этом Дмитрий, который всегда был рядом.

«…С началом лечения волос на подушке становилось все больше. И Жанна, долго не раздумывая, решилась на перемены. Я выпросил в парикмахерской в здании госпиталя машинку, ножницы и сам сделал ей стрижку… Кстати, волосы у нее так и не выпали до конца. С этой почти военной стрижкой, по определению Жанны, «как у солдата Джейн», она так и прошла все химии. Отмечу отдельно, что болезнь не смогла изменить главного в Жанне – ее внутренний свет и притягательность для других людей…»

8. Во время следующего этапа борьбы с болезнью в Нью-Йорке Жанна и Дмитрий вместе в гостиничном номере смотрят тот самый выпуск «Пусть говорят», где объявлен сбор средств на лечение.

«…Жанна плачет: — Неужели они отдают мне свои деньги? Но почему?

— Они любят тебя. И хотят, чтобы ты поправилась. Пожалуйста, не подведи их…»

9. В сентябре 2014 года Жанна с Дмитрием вернулись в Москву. Пока журналисты «охотились» за новостями из жизни Жанны, она пыталась жить привычной жизнью (насколько это было возможно). Ходила с Дмитрием в любимое кафе, в театр, на свадьбу к другу, даже в салон красоты. Дмитрий даже привез Жанну на экскурсию в их новый дом, который недавно купил. А накануне нового, 2015 года ей стало хуже. Шепелев вновь везет ее в США – на тот момент они испробовали все, что предлагает официальная медицина.

10. 8 июля 2019 года Дмитрий Шепелев с сыном Платоном будет в Италии в отпуске. Но они обязательно вспомнят маму, которую они не забывают.

Все отмечают, что Платон очень похож на Жанну не только внешне, но даже жестами, да он и мамины таланты унаследовал – мальчик очень одарен музыкально. Папа мальчика старается развивать ребенка в разных направлениях: мальчик занимается музыкой, иностранными языками и ходит в спортивные секции, как и все мальчишки, — любит гонять в футбол.