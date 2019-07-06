У Лолиты есть шанс: звезды, которые вышли замуж после 50 лет

Например, Людмила Гурченко нашла свою любовь в 56. Это был шестой брак актрисы, счастливо длившийся вплоть до ее смерти.

Певица Лолита Милявская решила уйти от мужа Дмитрия Иванова в 55 лет. Несмотря на то, что исполнительнице уже давно не 18, ее шансы встретить настоящую любовь очень даже реальны. Об этом говорят примеры звездных браков, которые были заключены после 50 лет. Портал Teleprogramma.pro вспомнил эти истории любви.

Людмила Гурченко в шестой раз вышла замуж в 57 лет

Актриса и певица Людмила Гурченко выходила замуж шесть раз. В 1993 года она пошла под венец с кинопродюсером Сергеем Сениным, с которым познакомилась на съемках фильма. На тот момент звезде было 57 лет. Этот брак просуществовал 18 лет: в 2011 году Гурченко ушла из жизни, и Сенин овдовел.

Барбра Стрейзанд нашла счастье в 56 лет

Актриса, обладательница двух статуэток «Оскар» Барбра Стрейзанд нашла свое счастье со второй попытки. В 1998 году она связала свою жизнь с актером Джеймсом Бролином, когда ей было 56 лет. Сейчас звездной американке 77 лет (Джеймс старше Барбру на 1 год. — Прим. ред.) и она по-прежнему влюблена в своего мужчину.

Камилла Паркер-Боулз стала женой принца в 58 лет

Британка Камилла Паркер-Боулз прошла длинный путь от любовницы и разлучницы до жены принца Чарльза. Когда Камилла надела подвенечное платье в 2005 году, ей было 58 лет, а ее избраннику — 57. За 14 лет при дворе королевы Елизаветы II она заняло свое место: Камилла часто посещает благотворительные мероприятия, сопровождает мужа-принца в заграничных поездках и не попадает в скандалы.

Алла Пугачева вышла замуж в 62 года

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин начали встречаться 17 лет назад — в 2002 году, но долго скрывали свои отношения. Во-первых, Примадонна была на тот момент замужем за королем российского шоу-бизнеса Филиппом Киркоровым. Во-вторых, Галкин на 37 младше певицы.

В 2008 году пара перестала прятаться: они появлялись на светских мероприятиях, записывали песни и жили вместе. В 2011 году Алла Борисовна пошла под венец: Максим стал ее пятым мужем. Спустя два года в семье появились дети: суррогатная мать родила наследников Елизавету и Гарри Галкиных.

Лидия Федосеева-Шукшина стала женой Алибасова в 79 лет

Легендарная советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была замужем четыре раза, но в 2018 году предприняла пятую попытку обрести женское счастье. Артистка вышла замуж за продюсера Бари Алибасова, когда ей было 79 лет!

Пара счастлива вместе. По словам «молодых», они не ссорятся. Но, скорее всего, часто переживают друг за друга: то Федосеева-Шукшина попадет в больницу с приступом астмы, то Алибасов переживет странное отравление.

Напомним, Милявская разводится с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, который младше звезды на 12 лет. Они были счастливы в браке 9 лет, но решили поставить точку. Нумеролог Клара Кузденбаева считает, что певица встретит свое счастье в 56.