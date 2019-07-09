Почему Дюжев вместо монашеского пострига выбрал служение женщине

9 июля празднует день рождения один из самых узнаваемых и популярных артистов – Дмитрий Дюжев, прославившийся после роли бандита Космоса в сериале «Бригада».

Не все зрители знают о том, что на долю Дюжева выпало множество страшных ударов судьбы. Одно время успешный артист всерьез задумывался о том, чтобы уйти в монастырь. Но потом все-таки выбрал служение женщине, потому что встретил девушку, ставшую для него смыслом жизни.

Как в одночасье разрушилась счастливая семья

Отец Дмитрия Дюжева был довольно известным артистом в астраханском театре. Мальчик с детства привык к запаху кулис, он часто проводил время у папы на работе. При этом родители были достаточно строгими, порой не гнушаясь и телесными наказаниями – а как еще справиться с мальчишкой, в любой момент готовым на шалости!

В семье подрастала еще и младшая дочка – Настя. Но, увы, девочка недолго радовала собой родителей. В 12-летнем возрасте Настя заболела лейкемией. Врачи ничего не смогли сделать, и девочка тихо угасла.

Горе отца трудно передать. Он дни и ночи проводил на могиле любимой дочки, запил, превратился в страшного неадекватного человека, которого боялась собственная жена. Не сумев справиться с горем, отец Дмитрия покончил жизнь самоубийством. Год спустя от сердечного приступа скончалась и мама. Молодой парень остался один. Единственным островком тепла и любви для него была бабушка.

От монашеского пострига отговорил священник

К тому времени Дмитрий Дюжев был уже известным артистом. Молодого студента ГИТИСа пригласили сыграть бандита Космоса в сериале «Бригада», сразу ставшим культовым. Вот так переплелись в его жизни профессиональный успех и ни с чем несравнимое горе потери семьи.

После «Бригады» артист сделался настолько популярным, что предложения от режиссеров посыпались одно за другим. Но в душе его не было мира и спокойствия, он чувствовал какое-то умиротворение, только находясь в храме. Некоторое время Дмитрий жил в одной из обителей и всерьез собирался стать монахом.

Однако от этого шага его отговорил священник, благословивший парня на «служение Женщине». Видимо, мудрый был старик…

Мадонна

Однажды, придя с друзьями на концерт Мадонны, Дмитрий оказался в кресле рядом с красивой блондинкой. Девушка настолько понравилась ему, что он только о ней и думал. Конечно, сразу познакомился, а потом приложил много усилий, чтобы завоевать сердце Татьяны.

Очень большое впечатление на Дмитрия произвела не только красота Тани, но и ее воцерковленность. Девушка воспитывалась в интеллигентной семье, ее прадед в начале ХХ века служил священником. От советской власти его прятали сельчане, они заботились об отце Иоанне до его глубокой старости, а он никому не отказывал, если нужно было окрестить, обвенчать или отпеть, причащал и исповедовал прихожан.

Разумеется, такие корни и такое воспитание наложили отпечаток на личность Татьяны, — она с детства серьезно относилась к религии. Молодые люди, начав встречаться, то и дело с изумлением замечали, как часто они совпадают во многих вещах. Правда, как признавалась Татьяна, она долго сомневалась, стоит ли соглашаться на брак со знаменитым артистом, ее немного пугала профессия любимого. Ведь это означает публичность и все с ней связанное.

Но, узнавая Дмитрия все лучше, девушка убеждалась: ей достался по-настоящему добрый, глубокий и заботливый человек с большой душой.

Кстати

Собравшись делать предложение Татьяне, Дмитрий попросил девушку пригласить ее родителей и остальных близких родственников, чтобы всем вместе встретить Новый год. Пригласил актер и свою бабушку, а еще двоюродную сестру – самых близких людей. Он рассчитывал всех познакомить и в торжественной обстановке сделать предложение любимой. Но 31 декабря у него был спектакль, представление окончилось в 10 часов вечера, и выяснилось, что уехать на такси домой нет никакой возможности – улицу перекрыли, все праздновали Новый год, люди гуляли. Многие узнавали известного артиста, звали в свои компании. А ему надо во что бы то ни стало успеть домой, чтобы встретить праздник вместе с любимой!

Выручили сотрудники ГАИ. Узнав Космоса, они остановили свою машину и предложили подвезти. Конечно, он с радостью согласился, а потом установил для себя правило: никогда не работать 31 декабря, а посвящать этот день семье.

В тот вечер все прошло благополучно: он сделал предложение Танечке, и она согласилась стать его женой.

Духовный союз

По словам Дмитрия Дюжева, у них с Татьяной – настоящая православная семья. Он – безусловный глава семьи. Но при этом жена для Дмитрия – все, он называет ее центром Вселенной. Татьяна подарила любимому двоих сыновей – Ивана и Дмитрия. Мальчиков воспитывают в духе православия, а сами Дмитрий и Татьяна относятся друг другу и к детям не только с любовью, но и с уважением. Дюжев признался как-то в интервью: «Жена – мой храм, которому я готов служить до конца моих дней». Так что священник, благословивший когда-то молодого парня на служение Женщине, не ошибся.

Мы поздравляем Дмитрия Дюжева с днем рождения и желаем только счастья на том пути, который он выбрал.