Ярмольник: «Почему никто не претендовал на КВН, когда Масляков возраждал его из пепла?»

Актёры, члены жюри и звёзды КВН считают, что никто не должен пытаться отсудить у владельца «АМиК» права на товарный знак.

«Клуб веселых и находчивых» — популярнейшая игра, на которой выросли и благодаря которой учились юмору уже несколько поколений россиян. Игры КВН мы все много лет смотрим по телевизору, в КВН играли и продолжают играть студенты вузов по всей России.

Не так давно стало известно, что у бессменного ведущего телепередачи КВН (с 1964 года), основателя и владельца телевизионного творческого объединения «АМиК» Александра Маслякова пытаются отобрать права на использование товарного знака «КВН». И эти люди считают, что им удастся доказать свою правоту в суде.

Почему же на товарный знак претендует еще кто-то? Дело в том, что «Клуб веселых и находчивых» в 1961 году придумали для Центрального Телевидения три автора: журналист Сергей Муратов, хирург Альберт Аксельрод и инженер Михаил Яковлев. В 1964 году все они покинули телепередачу, а соведущим Светланы Жильцовой стал молодой Александр Масляков. После перерыва в 1972-1986 году, когда КВН был закрыт, ведущий остался лишь один.

Масляков посвятил всего себя возрождению игры, и в 1996 году именно он зарегистрировал в Российском авторском обществе «сценарий игры КВН» в качестве объекта интеллектуального права.

Спустя 20 с лишним лет этого права его пытаются лишить через суд. Некий Дмитрий Иванов, глава компании «Группа 7», выступающий также от имени наследников скончавшегося в 2015 году Сергея Муратова, требует признать недействительным решение Роспатента зарегистрировать товарный знак «КВН» как объект собственности «АМиК». Мол, придумал игру вовсе не Масляков, а потому никаких прав на бренд он не имеет.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 19 августа, а портал Teleprogramma.pro, тем временем, решила выяснить, что думают по поводу претензий к 77-летнему Маслякову люди, имеющие к КВН самое непосредственное отношение.

Ярмольник: «Современный КВН создан командой Маслякова»

Известный российский актер Леонид Ярмольник, бывший член жюри этой телепередачи, считает, что Масляков работал над КВН много лет и бренд должен принадлежать именно ему.

— Я не знаю кто и зачем претендует на КВН. На мой взгляд, это странно по прошествии стольких лет. Почему они не претендовали ни на какие права, когда Александр Васильевич всё это только возрождал? За давностью лет это как минимум странно. Откуда они, из другой галактики вернулись?

Даже если еще живы люди, которые к созданию КВН имеют непосредственное отношение, они должны были об этом подумать раньше. Если им такое вдруг пришло в голову или кто-то им посоветовал, то я думаю, что это был плохой совет, ведь всё, что сделано за последние десятилетия, это сделано командой Александра Васильевича.

Какие бы у меня с ним ни были взаимоотношения, но мне это всё кажется подозрительным, неожиданным и вопиющим, — заявил Ярмольник в беседе с нашим корреспондентом.

Сергей Писаренко: «У Маслякова были мысли уйти на «Россию 1»

Один из ветеранов КВН, участник команды «Уездный Город» и чемпион Высшей лиги КВН 2002 года, а ныне актер и телеведущий Сергей Писаренко с Ярмольником полностью солидарен.

— Создание и придумывание «Клуба веселых и находчивых» – это одно дело, но всё последующее его развитие без Маслякова было бы невозможно. И для многих КВНщиков фамилия Масляков – это сильнее, чем сама аббревиатура «КВН». Я не думаю, что спустя столько лет кто-то может у Маслякова-старшего забрать права на эти три буквы.

Где были эти ребята, когда КВН запрещали? А где они были, когда КВН переживал трудные времена? И сейчас, когда КВН – это целое движение, в котором участвуют миллионы детей, которых туда пригласил, привлек своим именем Масляков, когда он создал такую огромную империю, сказать, что это всё не его – разве это справедливо? — задается вопросом Сергей.

Мы уже рассказывали, что многие из ребят, которые играли в КВН 15-20 лет назад, сейчас являются звездами телевидения, продюсерами, известными комиками. Это Гарик Харламов, Тимур Бадрутдинов, Павел Воля, Дмитрий Хрусталев, Семен Слепаков, Гарик Мартиросян и многие другие. Капитан украинской команды «95-й квартал» Владимир Зеленский даже стал президентом Украины. По словам Писаренко, после того, как они ушли из «Клуба веселых и находчивых», игра всё равно оставалась для них источником вдохновения. И на телевидение продолжают привлекать тех, кто хорошо проявляет себя в КВН.

— Они до сих пор из КВН черпают своих артистов и идеи. КВН по-прежнему является зачинателем новых ходов в юморе, вот именно в конъюнктурном, в репризном, в самодеятельном юморе, скажем так. И в зале во время игр часто сидят продюсеры практически всех развлекательных каналов. Они смотрят, что нового сделали КВНщики. Благодаря КВН появляются новые программы на многих каналах российского телевидения.

Если участники КВН чего-то не делают, значит цензура нашего телевидения это не пропустит. Но в целом свободомыслие этих ребят из разных регионов нашей страны – оно настолько велико, что для них нет запретных тем. Но просто не все темы они имеют право обсуждать на ТВ. Свою актуальность клуб не потерял, просто ему не дают быть по-настоящему актуальным, сатирическим и конъюктурным, так как для главного канала страны такие шутки не подойдут.

Думаю, что любой канал хотел бы показывать КВН в любой фазе, неважно, во время спада или подъема. Помню, у Александра Васильевича были мысли уйти на «Россию 1» и так далее, но Первый канал такое движение не отпустит – у него слишком много зрителей, — добавил Писаренко.

Teleprogramma.pro продолжает следить за ситуацией с Александром Масляковым-старшим и Роспатентом. Мы будем сообщать нашим читателям все последние новости по этой теме, волнующей многих поклонников игры.