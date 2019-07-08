Как Константин Райкин полжизни избавлялся от папиного «шлейфа»

8 июля отмечает день рождения Константин Райкин – народный артист РФ, руководитель Московского театра «Сатирикон».

Широко известна поговорка: «На детях гениев природа отдыхает». Константину пришлось чуть ли не полжизни доказывать себе и окружающим, что он — сын знаменитого и любимого народом артиста Аркадия Райкина — является самостоятельной творческой единицей, а не только «сыном».

«Пропустите сына Райкина без очереди!»

Родившись в театральной семье, маленькому Косте волей-неволей пришлось с самого раннего детства наблюдать за жизнью родителей-актеров. Аркадий Исаакович Райкин руководил Ленинградским Театром миниатюр, Руфь Марковна работала актрисой, родители постоянно ездили на гастроли, а маленького сына порой возили с собой «в рюкзаке».

Месяца два в году Райкины жили в Москве, в гостинице. Уходя в театр, Костю оставляли сначала с бабушкой, а затем – с няней. И до сих пор Райкин-младший не может без содрогания вспомнить, как заботливая и добрая, но не очень воспитанная няня громко обращалась к людям в магазине или в другом общественном месте: «Это сын Райкина, пропустите его без очереди!».

Мальчика обдавало жаркой волной стыда: он подсознательно понимал, что так делать нельзя, нельзя пользоваться именем знаменитого папы!

Хотел стать биологом, чтобы его воспринимали как самостоятельную личность

Константин Аркадьевич вспоминал, что воспитанием детей (в семье подрастала еще его старшая сестра Катя) занималась мама, а отец часто даже не помнил, в каком классе учится сын или дочь. И это понятно – Аркадий Исаакович очень много работал. Конечно, он тоже оказывал воздействие – но не строгостью, не криком, не наказаниями.

«Он только дважды поговорил со мной тихим голосом, но так, что я чуть заикой не остался», — признавался потом Константин.

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Детей не «воспитывали» специально. Воспитанием служила сама жизнь, атмосфера в семье, пример родителей – великих тружеников и талантливых артистов.

Когда пришла пора выбирать профессию, Костя Райкин едва не отнес документы на биофак. Конечно, он с детства обожал театр, мечтал играть, но останавливала вот эта мысль – начнут сравнивать с отцом, будут перешептываться – «сын Райкина». Это казалось непереносимым. И парню хотелось стать кем-то другим, не актером, чтобы избежать сравнений.

Как избавиться от папиного «шлейфа»

Аркадий Исаакович — мудрый человек — конечно, видел, что сын растет талантливым, и мечтал о продолжении актерской династии. Только вот давить на Костю он не хотел, предоставив ему полную свободу выбора.

А Костя уже и сам понимал, что не может без театра. И, дождавшись, когда родители уедут на очередные гастроли, он сел в поезд и поехал в Москву – поступать в Щукинское училище. Молодой человек так волновался, так хотел показать экзаменаторам сразу все свои умения, что, едва успев войти в аудиторию, тут же начал импровизировать – со свойственной ему экспрессией декламировал, танцевал, пел, пародировал… Ошеломленные таким фонтаном, члены комиссии допустили его сразу к третьему туру, минуя второй, а потом зачислили в списки поступивших.

Сразу после начала учебы за спиной у Райкина-студента начались разговоры: мол, понятно, почему его приняли, папина рука! Эти разговоры еще долго отравляли жизнь Константину Аркадьевичу.

После окончания Щукинского его приняли в труппу театра «Современник» — молодого перспективного артиста пригласила Галина Волчек. И здесь целых 10 лет изо дня в день он упорно, сцепив зубы, доказывал: он не только сын Райкина, он – хороший артист и может стать известным независимо от фамилии!

Отец впервые увидел его на сцене только через 3 года после начала работы

Аркадий Исаакович в первый раз пришел на спектакль сына, когда тот уже три года служил в «Современнике». Не потому, что ему было неинтересно творчество сына, — Константин сам не хотел этого – когда все зрители смотрят на отца, как он смотрит на сына. Фальшиво, некрасиво, пошло… Так к этому относится Константин Райкин.

Театр «Современник» на 10 лет стал для Кости родным домом, он много играл и пользовался успехом у зрителей. Но потом понял: из «дома» пора уходить, начинать делать что-то самостоятельно. Для начала он перешел в отцовский Театр миниатюр, который в 1987 году получил новое название – «Сатирикон». Год спустя, когда Аркадия Исааковича не стало, руководство «Сатириконом» перешло к Константину.

Его корежит от слова «успешный»

За прошедшие десятилетия Константин Райкин достиг многого – за его плечами десятки ролей на сцене и в кино, однако он продолжает ежиться, когда его называют «успешным». Он терпеть не может этого слова. Потому что у него, как у всякого другого человека, случаются и провалы тоже.

Он хорошо помнит, как страдал от этих слов – «сын Райкина». Поэтому предоставил собственной дочери, Полине, право самой выбирать профессию, и никак не вмешивался в ее выбор. Девушка решила тоже стать актрисой. Она играет в театре, снимается в кино и озвучивает мультфильмы.

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А что до расхожей фразы насчет гениев и их детей… Можно привести сколько угодно примеров талантливых детей талантливых родителей. И Константин Райкин – один из них.

Мы поздравляем любимого артиста с днем рождения и желаем здоровья и новых творческих задач, решение которых доставляет ему такое удовольствие!