Звездные истории Почему Андрей Мягков отказывался сниматься в кино без своей жены
Звездные истории

Почему Андрей Мягков отказывался сниматься в кино без своей жены

Ольга Моисеева

8 июня – день рождения всенародного Жени Лукашина, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. 

После выхода на экраны фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» многие зрители верили: у Мягкова роман с Барбарой Брыльской, а может, они вообще муж и жена, настолько достоверную историю любви удалось показать талантливым артистам. На самом деле в жизни Мягкова всегда была совсем другая женщина. Единственная. Та, ради которой он нередко ставил условия кинорежиссерам и мог отказаться от роли. Та, ради которой он научился писать картины и книги. 

Их роман начался еще в студенческие годы, а потом стало ясно: они созданы друг для друга. Мягкова многие считали и считают закрытым и нелюдимым, часто не догадываясь: для своей единственной он всегда открыт, это ей посвящены все его успехи. 

Школа-студия МХАТ подарила не только образование, но и жену 

Андрей Мягков.Кадр из фильма «Братья Карамазовы», 1968 г. 
Андрей Мягков.Кадр из фильма «Братья Карамазовы», 1968 г.

Андрей Мягков не сразу пошел учиться «на артиста». Сын ученого, он поддался настоянию отца и сначала окончил химико-технологический институт: отец очень хотел, чтобы он получил серьезную специальность. 

Но потом Мягкова уже ничто не сдерживало. Он поступил в Школу-студию МХАТ, и его драматический талант получил достойную огранку. 

Но главное – в учебном заведении Мягков встретил свою судьбу. Анастасия Вознесенская  училась вместе с ним, и между молодыми людьми быстро установилось редкое взаимопонимание. Очень скоро они поженились. Казалось, впереди – только радость: семейное счастье и успех в качестве актеров. 

Сумел не влюбиться в Брыльску 

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г. 
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.

После получения дипломов муж и жена пришли в театр «Современник», и почти одновременно их начали снимать в кино. Причем, Мягкову поручали все больше серьезные драматические роли. Поэтому Эльдар Рязанов долго не хотел пробовать его на роль Жени Лукашина: видевший Мягкова в ролях Ленина, Гайдара, Алеши Карамазова, режиссер был убежден в том, что чувства юмора у Мягкова нет, а ведь снималась комедия. 

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.

И все же Андрей так убедительно сыграл пьяного в сцене в бане, что Рязанов был покорен. История умалчивает, насколько сложно актеру было устоять перед чарами неотразимой Барбары Брыльской, в которую влюблялись первые красавцы мирового кинематографа. Однако это факт: она была ему симпатична как актриса и как женщина, но не больше. Он нежно любил свою жену, и другие женщины для него просто не существовали. 

Ставил условие режиссерам: снимать его жену 

Кадр из фильма «Гараж», 1979 г. 
Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.

Популярность Мягкова после «Иронии  судьбы» просто зашкаливала. А вот Анастасию стали реже приглашать в кино. И тогда Андрей Васильевич, волнуясь за любимую, начал ставить условия режиссерам: он соглашался сниматься, только если вместе с ним снимали его жену. Пусть даже в эпизоде, в одном кадре. 

Анастасия Вознесенская.Кадр из фильма «Гараж», 1979 г. 
Анастасия Вознесенская.Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.

Так, Анастасия Вознесенская появилась в фильме Рязанова «Гараж», сыграв там довольно яркую роль директора рынка. Но не все режиссеры согласны были на условия Мягкова. 

Мягков мог сыграть Нестора Петровича в «Большой перемене» 

Режиссер Алексей Коренев хотел, чтобы учителя Нестора Петровича в «Большой перемене» играл Андрей Мягков. Последовал привычный разговор – актер соглашался, но просил взять на роль учительницы Светланы Афанасьевны его жену. Режиссер не пошел на это, и в фильме снялся Михаил Кононов. 

Андрей Васильевич оказался классическим однолюбом. Он действительно был готов на все ради жены. Преклоняясь перед красотой Анастасии, он мечтал написать ее портрет. И не пожалел времени и сил на то, чтобы мечта стала реальностью. Неожиданно портрет оказался очень удачным. Это вдохновило артиста на создание новых работ. И сегодня картины, написанные Мягковым, украшают интерьер в домах Галины Волчек, Михаила Горбачева и других известных людей. 

Чтобы сделать приятное жене, начал писать книги 

Но и на этом не закончились подвиги во имя любимой. Стоило Анастасии пожаловаться на то, что невозможно найти интересную книгу и ей совсем нечего читать, как Мягков решительно взялся за написание романа. Всего из-под его пера  вышло три детективных книги. По одной из них даже поставили фильм, в главной роли в котором снялся Александр Домогаров. 

Трейлер мини-сериала «Сивый мерин», снятый по роману-детективу Андрея Мягкова.

Вместо детей  студенты 

Вот так, в любви и верности, супруги прожили более 50 лет. Единственное, чем обделила их судьба, — это детьми. Слишком они были поглощены работой в свое время, на детей не оставалось времени. Что ж, можно, как оказалось, быть счастливой семьей и вдвоем. Родных детей им заменили любимые студенты: и Андрей Васильевич, и Анастасия Валентиновна долгое время работали преподавателями в Школе-студии МХАТ. 

Супруги не любят рассказывать о своей жизни, они избегают светских тусовок и не появляются на ток-шоу. Вместо этого они трогательно поддерживают друг друга – ведь возраст у обоих уже серьезный. Так, в 2009 году Андрею Мягкову потребовалась срочная операция на сердце, и Анастасия Валентиновна сделала все возможное, подняла на ноги всех друзей и знакомых, но добилась, чтобы мужа прооперировали в Германии. 

А когда здоровье подвело любимую супругу, Мягков бросил все, чтобы ухаживать за ней. Сейчас супруги живут за городом и почти не появляются на публике, посвящая все время друг другу. 

Мы поздравляем Андрея Васильевича с днем рождения и желаем крепкого здоровья и радости от каждого дня, прожитого рядом с любимой. 

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Александр ДомогаровАнастасия ВознесенскаяАндрей МягковБарбара БрыльскаЭльдар Рязанов

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Почему Андрей Мягков отказывался сниматься в кино без своей жены
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