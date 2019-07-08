Почему Андрей Мягков отказывался сниматься в кино без своей жены

8 июня – день рождения всенародного Жени Лукашина, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

После выхода на экраны фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» многие зрители верили: у Мягкова роман с Барбарой Брыльской, а может, они вообще муж и жена, настолько достоверную историю любви удалось показать талантливым артистам. На самом деле в жизни Мягкова всегда была совсем другая женщина. Единственная. Та, ради которой он нередко ставил условия кинорежиссерам и мог отказаться от роли. Та, ради которой он научился писать картины и книги.

Их роман начался еще в студенческие годы, а потом стало ясно: они созданы друг для друга. Мягкова многие считали и считают закрытым и нелюдимым, часто не догадываясь: для своей единственной он всегда открыт, это ей посвящены все его успехи.

Школа-студия МХАТ подарила не только образование, но и жену

Андрей Мягков не сразу пошел учиться «на артиста». Сын ученого, он поддался настоянию отца и сначала окончил химико-технологический институт: отец очень хотел, чтобы он получил серьезную специальность.

Но потом Мягкова уже ничто не сдерживало. Он поступил в Школу-студию МХАТ, и его драматический талант получил достойную огранку.

Но главное – в учебном заведении Мягков встретил свою судьбу. Анастасия Вознесенская училась вместе с ним, и между молодыми людьми быстро установилось редкое взаимопонимание. Очень скоро они поженились. Казалось, впереди – только радость: семейное счастье и успех в качестве актеров.

Сумел не влюбиться в Брыльску

После получения дипломов муж и жена пришли в театр «Современник», и почти одновременно их начали снимать в кино. Причем, Мягкову поручали все больше серьезные драматические роли. Поэтому Эльдар Рязанов долго не хотел пробовать его на роль Жени Лукашина: видевший Мягкова в ролях Ленина, Гайдара, Алеши Карамазова, режиссер был убежден в том, что чувства юмора у Мягкова нет, а ведь снималась комедия.

И все же Андрей так убедительно сыграл пьяного в сцене в бане, что Рязанов был покорен. История умалчивает, насколько сложно актеру было устоять перед чарами неотразимой Барбары Брыльской, в которую влюблялись первые красавцы мирового кинематографа. Однако это факт: она была ему симпатична как актриса и как женщина, но не больше. Он нежно любил свою жену, и другие женщины для него просто не существовали.

Ставил условие режиссерам: снимать его жену

Популярность Мягкова после «Иронии судьбы» просто зашкаливала. А вот Анастасию стали реже приглашать в кино. И тогда Андрей Васильевич, волнуясь за любимую, начал ставить условия режиссерам: он соглашался сниматься, только если вместе с ним снимали его жену. Пусть даже в эпизоде, в одном кадре.

Так, Анастасия Вознесенская появилась в фильме Рязанова «Гараж», сыграв там довольно яркую роль директора рынка. Но не все режиссеры согласны были на условия Мягкова.

Мягков мог сыграть Нестора Петровича в «Большой перемене»

Режиссер Алексей Коренев хотел, чтобы учителя Нестора Петровича в «Большой перемене» играл Андрей Мягков. Последовал привычный разговор – актер соглашался, но просил взять на роль учительницы Светланы Афанасьевны его жену. Режиссер не пошел на это, и в фильме снялся Михаил Кононов.

Андрей Васильевич оказался классическим однолюбом. Он действительно был готов на все ради жены. Преклоняясь перед красотой Анастасии, он мечтал написать ее портрет. И не пожалел времени и сил на то, чтобы мечта стала реальностью. Неожиданно портрет оказался очень удачным. Это вдохновило артиста на создание новых работ. И сегодня картины, написанные Мягковым, украшают интерьер в домах Галины Волчек, Михаила Горбачева и других известных людей.

Чтобы сделать приятное жене, начал писать книги

Но и на этом не закончились подвиги во имя любимой. Стоило Анастасии пожаловаться на то, что невозможно найти интересную книгу и ей совсем нечего читать, как Мягков решительно взялся за написание романа. Всего из-под его пера вышло три детективных книги. По одной из них даже поставили фильм, в главной роли в котором снялся Александр Домогаров.

Трейлер мини-сериала «Сивый мерин», снятый по роману-детективу Андрея Мягкова.

Вместо детей – студенты

Вот так, в любви и верности, супруги прожили более 50 лет. Единственное, чем обделила их судьба, — это детьми. Слишком они были поглощены работой в свое время, на детей не оставалось времени. Что ж, можно, как оказалось, быть счастливой семьей и вдвоем. Родных детей им заменили любимые студенты: и Андрей Васильевич, и Анастасия Валентиновна долгое время работали преподавателями в Школе-студии МХАТ.

Супруги не любят рассказывать о своей жизни, они избегают светских тусовок и не появляются на ток-шоу. Вместо этого они трогательно поддерживают друг друга – ведь возраст у обоих уже серьезный. Так, в 2009 году Андрею Мягкову потребовалась срочная операция на сердце, и Анастасия Валентиновна сделала все возможное, подняла на ноги всех друзей и знакомых, но добилась, чтобы мужа прооперировали в Германии.

А когда здоровье подвело любимую супругу, Мягков бросил все, чтобы ухаживать за ней. Сейчас супруги живут за городом и почти не появляются на публике, посвящая все время друг другу.

Мы поздравляем Андрея Васильевича с днем рождения и желаем крепкого здоровья и радости от каждого дня, прожитого рядом с любимой.