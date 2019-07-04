Звездные истории Салтыкова о расставании Лолиты с мужем: «Они были идеальной парой»
Звездные истории

Салтыкова о расставании Лолиты с мужем: «Они были идеальной парой»

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Певица заявила, что не держит обиды на Дмитрия Иванова и теперь ее статус «свободен».

Певица Лолита Милявская разводится со своим супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Новость о разрыве пары, которая с виду казалась счастливой, стала неожиданностью не только для поклонников исполнительницы, но и для ее коллег по цеху. Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко сказала певица Ирина Салтыкова.

«Это ее решение, ее жизнь»

Ирина Салтыкова одной из первых поддержала Лолиту. Певица уверена, что у ее коллеги по цеху все будет хорошо. Рассуждать о причинах расставания Ирина не стала, но заявила, что в жизни может случиться всякое.

Для меня эта новость стала неожиданностью. На мой взгляд, это была красивая пара. Можно сказать идеальная. Сложно говорить о том, можно было ожидать, что этот союз распадется или нет. В жизни бывает всякое. Лолита очень искренний человек, поэтому нет ничего удивительного, что она рассказала о разводе в социальных сетях.

Это ее решение, ее жизнь. Я не стала дотошно спрашивать ее по телефону. Однозначно у Лолиты все будет хорошо, — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro певица Ирина Салтыкова.

Лолита разводится с мужем
Лолита рассказала о разрыве на личной странице в соцсети. Фото: @lolitamilyavskaya.

Муж Лолиты не дает комментариев

Корреспонденты портала Teleprogramma.pro дозвонились и до супруга Лолиты, который в скором времени будет носить статус «экс». Дмитрию Иванову 43 года, он на 12 лет младше своей звездной супруги.

Известно, что Дмитрий спортсмен — увлекался большим теннисом, а уже во взрослом возрасте влюбился в сквош и стал тренером в этом виде спорта. Видимо, расставание с Лолитой Иванов переживает болезненно. По словам певицы, решение было принято еще неделю назад, а на видео, которое Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram накануне, 3 июня, отчетливо видно обручальное кольцо на пальце.

— Я сейчас не даю никаких комментариев. Прошу понять меня, — заявил муж Милявской.

Лолита разводится с мужем
Лолиту и Дмитрия познакомил общий друг. Фото: globallookpress.

История любви певицы и спортсмена

Лолита и Дмитрий познакомились в сложный для певицы период. Она только рассталась со своим четвертым мужем, бизнесменом Александром Зарубиным, когда на ее пути оказался привлекательный, спортивный мужчина.

Лолита разводится с мужем
Лолита старше Дмитрия на 12 лет. Фото: globallookpress.

Первая встреча произошла в 2009 году. Лолита снимала на «Мосфильме» клип на песню «Остановите Землю». В перерывах между съемками общий друг представил Дмитрия Лолите. Спортсмен был очарован и позвал певицу на свидание в ресторан, она согласилась, но… любовь не вспыхнула с первого взгляда. Милявской нравилось внимание молодого и спортивного парня, но она рассматривала его как друга. Не более. Ситуация изменилась, когда Дима попал в больницу. Лолита приезжала ему чуть ли не каждый день, заботилась и поддерживала. В этот непростой момент и родилась любовь.

Лолита разводится с мужем
Они казались счастливой парой. Фото: globallookpress.

20 марта 2010 года они сыграли свадьбу в ресторане гостиницы «Украина», на которую пригласили более 100 гостей. В том числе, известных артистов и спортсменов первой величины. Спустя 9 лет совместной жизни брак рухнул.

Лолита разводится с мужем
Спустя 9 лет совместной жизни брак рухнул. Фото: globallookpress.

Напомним, о расставании с Дмитрием рассказала Лолита, которая опубликовала пост на личной страничке в Instagram. Певица заявила, что в последнее время отношения в семье сквозят холодностью, поэтому они приняли решение поставить точку. Милявская пожелала счастья Иванову и поблагодарила за 9 счастливых лет совместной жизни.

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Салтыкова о расставании Лолиты с мужем: «Они были идеальной парой»
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