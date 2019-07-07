Раневская, Пельтцер: какими были королевы комедий в реальной жизни

Смешные, веселые и легкие на экране. В жизни актрисы были совершенно другими.

Одно появление на экране любой из этих актрис вызывало на лицах зрителей улыбки. Они умели парой слов, одной гримасой, движением заставить хохотать огромный кинозал. И многим казалось, что и в жизни эти женщины такие же – искрометные, смешные, веселые, легкие.

А ведь на самом деле это далеко не всегда соответствовало истине.

Фаина Раневская ненавидела домашнее хозяйство, но обожала своего пса

И сегодня по Сети «гуляет» множество остроумных высказываний, принадлежащих (или приписываемых) Фаине Раневской. Однако в повседневной жизни, если даже актриса шутила, то это был, скорее, горький сарказм, а не юмор. Люди, знающие Фаину Раневскую в жизни, утверждали, что характер у нее был не самый простой – она не трудилась казаться милой, хотя обожала быть в центре внимания.

больше по теме «Муля, не нервируй меня»: 5 лучших ролей Фаины РаневскойОна была гением эпизода, но способна была на гораздо большее. Мешало многое: экстравагантная внешность, невыносимый характер, фирменный сарказм… «Королевство маловато, развернуться негде», — говорила Фаина Раневская в одном из своих фильмов. Но все-таки развернулась

Одиночество, преследовавшее королеву комедии, наложило на нее свой отпечаток. Конечно, существовали люди, к которым она относилась нежно, но их было немного. Например, Фаина Раневская очень любила свою сестру Изабеллу. Но даже несмотря на горячую привязанность, актриса тяготилась обществом сестры и после ее смерти жалела, что проводила слишком мало времени рядом с ней. Что поделаешь – такой характер.

А еще Раневская ненавидела тратить время на домашнее хозяйство. Ей проще было нанять людей, которые готовили, убирали в ее доме, гуляли с собаками. Кстати, последним ее питомцем был пес Мальчик. Актриса очень его любила и сокрушалась, что после ее смерти пес окажется никому не нужным. Однако Мальчик пережил Фаину Раневскую на 6 лет – он попал в заботливые руки приятельницы актрисы.

Рина Зеленая всю жизнь оставалась маленькой девочкой

Рина Зеленая (настоящее имя актрисы – Екатерина Васильевна) сыграла более 50 ролей в кино, правда, все они были второстепенными. А зрителю больше других запомнились ее Черепаха Тортилла из «Приключений Буратино» и миссис Хадсон из сериала о Шерлоке Холмсе.

Те, кто постарше, хорошо помнят ее забавную домработницу из фильма «Подкидыш», — для этой роли Зеленая сама придумала все реплики, над которыми мы и сегодня смеемся.

В повседневной жизни Рина Зеленая отличалась легкостью и уживчивостью, отмечали, что в ее характере было много детского: например, абсолютная неприспособленность к быту, актриса даже кашу сварить была не в состоянии. Впрочем, это не помешало ей дважды выйти замуж. Во втором браке – с Константином Топуридзе – она счастливо прожила более 40 лет.

Ни потеря любимого мужа, по которому она очень тосковала, ни болезни на склоне лет, ни плохое зрение не смогли лишить Рину Зеленую того детского задора и оптимизма, за который ее все любили.

Татьяна Пельтцер – острая на язык модница и картежница

Эту актрису мы привыкли воспринимать в ролях мам и бабушек, а то и просто старушек. Но какими смешными были эти старушки! Вспомните хотя бы детский фильм «Приключения желтого чемоданчика», — в нем героиня Татьяны Пельтцер, бабушка девочки Томы, героически перелезает через высокие заборы, карабкается на крышу многоэтажного дома… Причем все эти трюки пожилая актриса выполняла без дублеров.

В жизни Татьяна Ивановна, как вспоминали ее знакомые, отличалась острым языком. Могла и нагрубить, если по делу, и скандал устроить, — словом, те, кого она не любила, побаивались стать предметом насмешек актрисы.

больше по теме Татьяна Пельтцер: «Ни один спектакль от репетиции лучше не становится»Сегодня, 6 июня, исполняется 112 лет со дня рождения великой актрисы Татьяны Ивановны Пельтцер. В честь этой даты Teleprogramma.pro вспомнила самые яркие события и интересные факты из биографии легендарной артистки

Зато к людям, которых она считала порядочными и талантливыми, Татьяна Ивановна проявляла бесконечную внимательность. Она умела по-настоящему дружить, например, ее другом в театре «Ленком» был Александр Абдулов. Но вот показной, «дежурной» вежливости от нее ожидать не приходилось.

А еще Пельтцер до преклонных лет оставалась настоящей модницей и кокеткой. Очень любила ходить в рестораны и играть в преферанс, на гастролях могла всю ночь просидеть за карточной игрой и жутко не любила проигрывать, по-детски обижаясь на тех, кому проиграла.

Наталья Крачковская – полная, но ужасно обаятельная и привлекательная

Пусть у нее был лишний вес, но Наталья Крачковская никогда не комплексовала по этому поводу. Еще в юности она хорошо запомнила сказанные Любовью Орловой слова: «Не пытайся быть похожей на других, у тебя есть своя индивидуальность, сохраняй ее». Актриса так и делала.

Вокруг нее постоянно была толпа ухажеров, она пользовалась успехом у парней гораздо больше, чем подружки со стройными фигурами. Ее любили за веселый открытый характер, доброту и готовность к любым авантюрам.

больше по теме Наталья Крачковская испортила актерскую карьеру сестре своего мужа Однако Нина Крачковская на звезду кино обиды не таит.

В самом начале карьеры Наталья попала в автомобильную аварию и почти потеряла зрение. Ей сразу же запретили любые нагрузки. Но девушка не собиралась отказываться от полноценной жизни. И скоро стала знаменитой комедийной актрисой – такую яркую и талантливую «пышечку» не могли не заметить режиссеры.

Муж – звукооператор Владимир Крачковский – очень любил свою Наташу. Когда его не стало, актрисе изменило ее всегдашнее жизнелюбие и чувство юмора. Она надолго впала в черную депрессию. Но сумела справиться и с этим. А потом снова играла, выезжая на сцену в инвалидной коляске, когда отказали из-за болезни ноги.

Надежда Румянцева

Бойкие, заводные, энергичные и неравнодушные девчонки – такими были все ее героини. Впрочем, по словам мужа Надежды Румянцевой Вилли Хштояна, ей ничего не приходилось играть, потому что она сама была такой. Недаром же после выхода на экраны фильма «Девчата», в котором 31-летняя Надежда сыграла 18-летнюю повариху Тосю, ее прозвали «Чаплин в юбке».

Вокруг Румянцевой просто создавалось какое-то облако оптимизма, добра, теплоты. А еще актриса отличалась невероятной храбростью. Уже в преклонном возрасте маленькая хрупкая Надежда Васильевна отважно отразила нападение грабителей, проникших в их дом. Она бросилась на помощь мужу, в результате чего получила несколько болезненных ударов, подорвавших впоследствии ее здоровье.

Даже узнав о страшном диагнозе – опухоли головного мозга, Румянцева не потеряла своего всегдашнего оптимизма. Она по-прежнему улыбалась близким и старалась вести обычный образ жизни.

Разные героини, разные актрисы… Но мы одинаково хорошо помним их всех, умевших, как никто другой, рассмешить зрителей своим талантом и способностью вжиться в образ.