Друг Моисеева о здоровье певца: «Улучшений нет, но состояние стабильное»

Сергей Горох в интервью Telprogramma.pro рассказал, чем занимается перенесший инсульт певец и кто ему помогает.

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт и оказался частично парализован. Врачи сделали для него всё, что могли, потому сейчас Борис ходит, разговаривает, посещает различные мероприятия. Он приходил проститься с Иосифом Кобзоном и юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле тоже не пропустил.

При этом поклонники волнуются о состоянии здоровья любимого артиста. Портал Teleprogramma.pro решил узнать чем же сейчас занимается Моисеев, как он проводит лето и как чувствует себя в жаркие дни. На наши вопросы ответил арт-директор и друг Бориса Сергей Горох.

— Мы отпраздновали его юбилей в Майами на самом большом круизном лайнере. Мы были там 15 дней, потом вернулись в Москву. Сейчас Боря находится в Юрмале в своих апартаментах, отдыхает там, мы ходим на концерты, каждый день выбираемся в гости, по друзьям. Всё в порядке.

Собираемся пойти к Лайме Вайкуле на фестиваль «Рандеву», так что всё в рабочем режиме и в режиме отдыха. Здесь в Юрмале он останется до конца лета, — рассказал Сергей.

Нет улучшений, но есть стабильность

Стало ли артисту лучше в последнее время? Об этом мы также поинтересовались у Сергея Гороха.

— Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть.

По словам Гороха, в своей юрмальской квартире Борис Михайлович не один, у него есть помощники.

— Во-первых, я рядом живу, через дом от него. И он здесь под присмотром – у него есть горничная, которая за ним следит и во всем помогает. Всё прекрасно, — успокоил нас Сергей.

Напомним, один из самых ярких российских исполнителей за всю историю страны, Борис Моисеев, уже давно не выступает с концертами. В марте этого года он отметил свое 65-летие и сейчас спокойно наслаждается жизнью на пенсии, путешествуя и проводя время с друзьями.

Тем временем, поклонники певца и танцовщика продолжают пристально следить за его жизнью и переживают по поводу его проблем со здоровьем. Фанатов очень порадовал тот факт, что Борис даже смог принять участие в записи трека «Роттердам» молодого исполнителя Алишера — голос и фирменные «моисеевские» интонации сделали эту композицию действительно веселой и запоминающейся.

Недавно Моисеев приехал в Юрмалу, где у него есть трехкомнатная квартира и где сейчас проводят каникулы многие наши знаменитости, в том числе Максим Галкин и Алла Борисовна с детьми, Игорь Николаев и другие.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Бориса неделю назад, мы увидели, как уплетает шашлыки во дворе и о чем-то болтает с друзьями.

Портал Teleprogramma.pro желает Борису Моисееву здоровья и веселого отдыха. А вы, дорогие читатели, оставайтесь с нами — впереди еще много интересных и эксклюзивных новостей из жизни звезд отечественного шоу-бизнеса и не только.