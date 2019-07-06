Почему Сталлоне не хотели снимать в «Рокки»

6 июля знаменитому Рокки и Рэмбо – голливудской звезде Сильвестру Сталлоне – исполняется 73 года.

В такую цифру трудно поверить, глядя на его по-прежнему подтянутую и накачанную фигуру. А ведь Сильвестр Сталлоне, фильмы которого с интересом смотрятся и сегодня, не всегда был таким. Да и его успех до сих пор у многих вызывает недоумение – ведь Сталлоне называли «худшим актером столетия».

«Золотая малина» как худшему актеру

Творчество Сильвестра Сталлоне или, как его часто называют, Слая, весьма противоречиво. Например, «Рэмбо», в котором Слай сыграл ветерана Вьетнама, вошел в список 500 величайших фильмов по версии журнала Empire, а за комедию «Горный хрусталь» Сталлоне получил «Золотую малину» как худший сценарист и актер.

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Вообще организаторы премии «Золотая малина» как-то уж очень пристально следят за ролями легендарного Рокки. На протяжении 12 лет – с 1985 по 1997 – он постоянно попадал в число номинантов, обычно – за худшую роль. Так, в 1990-м Сильвестр удостоился «Золотой малины» как худший актер десятилетия. Казалось бы, ниже падать некуда. Однако пришел 2000-й год и принес Сталлоне не самое почетное звание – «Худший актер столетия» от организаторов «Золотой малины»!

Унизительно? Обидно? Безусловно. Но ведь почему-то мы продолжаем любить этого актера. Во всяком случае, даже далекие от формата боевиков зрители хорошо его знают и отдают дань уважения. И есть за что.

1970 — «Итальянский жеребец» как начало

Этому парню долго не везло. Его игнорировали режиссеры, никто не спешил звать молодого актера в свои фильмы, и ему приходилось вести почти нищенское существование в Нью-Йорке. Наконец, в 1970 году его заметил режиссер, собирающийся снять картину определенного сорта под названием «Итальянский жеребец».

Разумеется, Сталлоне согласился. Потом он вспоминал, что ничего особо аморального в том фильме не было, сегодня его вполне могли бы позволить показывать на дневных сеансах. За два дня съемок ему заплатили 200 долларов.

Затем последовали эпизодические роли в непримечательных фильмах. Так длилось до тех пор, пока на экраны не ворвался легендарный «Рокки».

1976 — « Рокки » и накачанные бицепсы

Сценарий для фильма «Рокки» Сталлоне написал сам. Говорят, прототипом киношного героя стал молодой боксер Чак Уэпнер, который отважился выйти на бой со знаменитым Мохаммедом Али и смог продержаться 15 раундов против звезды мирового бокса.

Предложенный Сталлоне сценарий понравился кинокомпании, однако продюсеры отказывались видеть самого сценариста в главной роли. Тогда Сильвестр всерьез занялся своим телом – он не вылезал из спортзала до тех пор, пока не приобрел необходимый рельеф.

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Фильм имел большой успех, на волне которого были сняты продолжения. В сиквелах отлично видно, как Слай наращивает мускулы – в каждом последующем фильме его бицепсы становятся все более выдающимися.

1982 -2008 — « Рэмбо » и все прибыв а ющие рельефы

Даже такой ошеломляющий успех, которым пользовался «Рокки» и все его продолжения, не заставил Слая довольствоваться одним амплуа – боксера-тяжеловеса с трудной судьбой.

Он снимается в новом фильме. «Рэмбо» стал историей ветерана войны во Вьетнаме, сокрушающего врагов в джунглях направо и налево. Здесь мы видим еще более массивного Сталлоне, «гору мускулов» в классическом варианте.

По традиции за успешным первым фильмом следуют продолжения «Рэмбо». Последний из них – «Рэмбо IV» – вышел в 2008 году. И здесь, пожалуй, фигура Сталлоне выглядит наиболее внушительно.

2008-2019 – время не щадит никого

После серии «Рэмбо» Сталлоне снялся еще во многих боевиках. Но после 2008 года (заметим, актеру тогда было уже 62 года!) его внешний вид стал быстро меняться. Каким бы тренированным и закаленным он ни был, время не щадит никого. Поклонники были разочарованы, увидев однажды фото с тренировок Сталлоне, которые он сам опубликовал.

Когда-то литые мускулы выглядели дряблыми мешочками, и сам некогда непобедимый Рэмбо смотрелся стариком. Морщинистое лицо, седые волосы… Что ж, с этим ничего не поделаешь, 73 года – это не шутки. Однако Сталлоне вызывает уважение уже тем, что в свои годы остается физически активным и всегда охотно появляется на публике. Как бы ни выглядел Сталлоне сегодня, а Рокки для нас навсегда – лучший боксер!

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И сегодня он продолжает сниматься в боевиках. Из последних работ Слая можно отметить «План побега» и его продолжения. Фильм Сильвестра Сталлоне «Побег», как его еще называют, рассказывает о специалисте по взлому, который решает сбежать из самой высокотехнологичной в мире тюрьмы с самыми совершенными системами безопасности.

Кроме того, знаменитый Рокки с удовольствием пишет картины в жанре импрессионизма, – это его любимое хобби.

Мы поздравляем актера с днем рождения и желаем как можно дольше сохранять спортивную форму и интерес к жизни.

Кстати

В начале 70-х будущий Рэмбо жил в крохотной каморке на окраине Нью-Йорка, без воды и отопления. Его компаньоном, а также самым преданным другом в то время был пес – буль-мастиф по кличке Баткас. Имеющий всего одну пару штанов и дырявые туфли, Сталлоне однажды был вынужден продать Баткаса – чтобы не умереть от голода. Собаку купил карлик по имени Джонни. За 40 долларов. Слай со слезами на глазах простился с другом.

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А скоро в его жизни началась «белая полоса» – киностудия купила у него сценарий «Рокки». Первым делом актер помчался выкупать Баткаса. И выкупил – за 15 тысяч долларов. Именно такую сумму запросил предприимчивый карлик. Баткаса можно увидеть в двух первых фильмах «Рокки». Сталлоне всегда повторял, что не жалеет о своем поступке – ведь он вернул друга.