Как Галкин, Успенская и другие звезды реагируют на критику поклонников

Знаменитости используют разные тактики: кто-то хамит, кто-то оправдывается, а кто-то шутит.

Знаменитости ежедневно сталкиваются с хамством. Подписчики в социальных сетях делают им замечания, оценивают внешность, фигуру и наряды. И если одни могут тактично выразить свои мысли (хотя о каком такте может идти речь, когда мнения не спрашивали?), то другие откровенно хамят. Ну, а как еще можно назвать комментарии из серии «Ты урод!».

Но наши звезды давно привыкли к подобным выпадам и даже научились отвечать. Как? Смотрите подборку портала Teleprogramma.pro.

Стас Костюшкин — король троллинга

Instagram исполнителя Стаса Костюшкина стоит открыть, чтобы поднять себе настроение. Певец относится к разряду людей, которые не только умеют посмеяться над собой, но и за словом в карман не полезут. При этом Костюшкин троллит хейтеров с аристократической легкостью. Приводим несколько забавных примеров «из последнего», так сказать.

Виктория Боня то отвечает, то «не видит»

В зависимости от характера комментариев светская львица Виктория Боня использует разные техники общения с подписчиками и хейтерами. Помните историю, когда ее дочь Анджелина разоблачила звездную маму? Боня записывала сторис в шикарном отеле, а девочка заявила, что они там не живут. Несмотря на массу комментариев, Вика не проронила ни слова.

Но иногда она идет на контакт со своими подписчиками. Например, недавно Боня опубликовала фотографию и попросила не критиковать худобу ног. Мол, сама знает, что исхудала. В комментариях она ответила и на вопрос почему? Как считает звезда, «из-за многочисленных перелетов».

Ирина Дубцова не любит, когда обсуждают сына

Певица Ирина Дубцова довольно спокойно реагирует, когда подписчики и хейтеры позволяют себе лишнего. То «толстой» ее назовут, то «безголосой». Исполнительница просто не отвечает. Но когда дело касается ее сына Артема, то Дубцова, как настоящая мать, бросается защищать сына.

Ира не оскорбляет в ответ, а просто переводит тему. Например, однажды попросила хейтеров обсуждать ее грудь…

Анна Седокова болезненно реагирует на критику

Певица Анна Седокова часто отвечает подписчикам. Она не хамит, не доказывает свою правоту, а мягко объясняет свою точку зрения. Показательным был момент, когда во время отпуска в Турции певицу исподтишка сфотографировали с целлюлитом.

— Кто-то скажет — ну ведь ты сама виновата, надо меньше жрать, больше в зале пахать. И будут правы. Да все правы. Ведь правда разная, — написала Аня.

Алена Водонаева позволяет оскорбления в ответ

Блогер Алена Водонаева на проекте «Дом-2» любила склоки, поэтому в Instagram она продолжает придерживаться проторенной дорожки. Хейтеры и злопыхатели могут услышать в свой адрес не просто жесткую реакцию, но и оскорбления.

Например, подписчики осудили Водонаеву за ночную тусовку в клубе. Ответ последовал молниеносно. Мы соблюдаем цензуру, поэтому предоставим возможность ознакомиться только с самой безобидной частью послания:

— Вчера в 12 ночи, к слову, я уже лежала в своей кровати. А в 9:20 утра качала зад.

Кого можно осудить в данной ситуации, когда обе стороны позволяют себе подобное общение? Как блогер Алена явно нашла своего читателя.

Любовь Успенская доказывает

«Королева шансона» Любовь Успенская тоже сталкивается с нападками. Певицу чаще всего обвиняют в использовании фотошопа. Ну, не верят люди, что в 65 лет можно так роскошно выглядеть. Однажды Успенской надоело закрывать глаза на обвинения и она опубликовала видео — доказательство того, что на конкретной фотосессии, которую и обсуждали хейтеры, она выглядела бесподобно без фотошопа.

Полина Гагарина любит поболтать с подписчиками

Певица Полина Гагарина относится к подписчикам, как к лучшим друзьям. Она может опубликовать пост: «Задавайте вопросы, отвечу на все» и действительно вести переписку с фолловерами. Полина отвечает на самые разные вопросы: сколько школ сменила, как называет маму, как попасть на сцену, кому из артистов завидует. При этом негатива в этом общении нет от слова совсем. Может, Гагарина чистит комментарии?

Максим Галкин идет на поводу у фоловеров

Телеведущий Максим Галкин, как и Полина Гагарина, относится к подписчикам по-дружески. Например, недавно фоловеры попросили звезду рассказать, как Лиза и Гарри поздравили папу с днем рождения. Максим опубликовал видео. Спойлер: дети поставили для отца сценку на французском.

В общем, знаменитости пользуются собственными рецептами борьбы с хамством. Нам остается только пожелать им удачи и не расстраиваться, когда хейтеры провоцируют на скандал.