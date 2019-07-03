«Травмоопасный период»: астролог рассказал, как пережить коридор затмений

Руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев рассказал о том, чего ждать и опасаться в период между солнечным и лунным затмениями 2 и 17 июля 2019 года.

На этой неделе наша планета пережила солнечное затмение и вступила в непростой период, называемый коридором затмений. Он закончится лунным затмением 16–17 июля, а до тех пор, по мнению астрологов, всем нам стоит вести себя максимально осознанно и осторожно.

Почему же коридор затмений считается опасным временем? Еще в древности люди заметили, что при полном солнечном затмении тень от Луны попадает на те или иные участки Земли и в этих зонах происходит резкий энергетический спад. В это время часто происходят войны, стимулируются конфликты, возникают эпидемии.

Астролог предупредил о риске травм и аварий

Как рассказал порталу астролог, руководитель школы «Русская астрологическая школа» Александр Викторович Зараев, нынешний коридор затмений не станет исключением из правил.

— Необходимо быть внимательными к своим чувствам и к словам, поскольку любое слово, сказанное в этот период, будет приобретать силу и возможность менять ситуацию. Известное выражение «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь» сейчас крайне актуально. Так что в этот период необходимо сдерживать эмоции.

Кроме того, с 5 по 15 июля состояние биосферы Земли находиться в сильно отрицательной зоне. Это аварийный и травмоопасный период. Именно в это время нежелательно заниматься делами, связанными с риском, с какими-то взрывоопасными веществами, ядами, химикатами. Важно быть внимательными, потому что человек в этот период способен делать ошибки и может создать ситуацию, разрушительную как для него самого, так и для окружения.

Естественно, на дорогах может быть больше аварий, и даже с самолетами могут случаться какие-то несчастные случаи. Если вы пользуетесь транспортом, соблюдайте правила, не рискуйте, — сообщил нам астролог.

Через полгода случится новый коридор затмений

— Также в это время нежелательно начинать новые дела, новые проекты. Ретроградный Меркурий вместе с Марсом будут проверять человека на прочность. Старые дела и начинания могут затормозиться или иметь какой-то неожиданный оборот. Практически до 15-го числа, до 17-го, когда будет лунное затмение, эти рекомендации будут актуальны, — рассказал наш собеседник.

Зараев пояснил, что коридор затмений — явление нередкое. Уже через полгода случится похожая ситуация и новый коридор затмений. И, если мы сейчас совершим ошибки, их последствия могут ощущаться до следующего коридора.

— В такие моменты нужно быть крайне внимательными, потому что энергетика нестабильная и человек может столкнуться с некими «долгоиграющими» ситуациями – в течение этих двух недель ты можешь что-то сделать и потом целых полгода придется это расхлебывать, — добавил он.

Teleprogramma.pro надеется, что наши читатели прислушаются к советам специалиста по астрологии и преодолеют этот период благополучно. Напомним, что ранее к осторожности в связи с затмением призывала и известный астролог, ведущая программы «Давай поженимся!» Василиса Володина.