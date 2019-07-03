Гузеева, Ротару, Бабкина и другие звезды, которым удается обмануть возраст

София Ротару, Любовь Успенская, Ирина Аллегрова - эти женщины уже давно бабушки, но годы не отразились на их внешности.

Любовь Успенская, Ирина Аллегрова, София Ротару… Вы знали, что этим звездным «бабушкам» (даже писать это слово как-то неудобно — Прим.Ред.) уже давно за 60? По паспорту. А по внешности и не скажешь! В чем секрет их красоты? Возможно, это ванна с молоком и тренировки в спортзале, а может маска с яйцом и лук для густоты волос? Остается только гадать, как некоторые российские знаменитости в свои годы выглядят гораздо моложе.

Портал Teleprogramma.pro составил рейтинг самых роскошных женщин 60+, которые еще ого-го. Смотрим и восхищаемся!

Софии Ротару 71 год

В это трудно поверить, но девчоночка-смуглянка уже разменяла восьмой десяток. В интервью певица охотно делится своими хитростями. Они настолько простые, что трудно поверить, что это работает! Во-первых, София Михайловна работает в своем огороде на даче. Так Ротару отвлекается от проблем и заряжается положительными эмоциями. Во-вторых, она пропагандирует здоровый сон, который исцеляет. Третий секрет успеха — семья, которая дает ей силы.

Надежде Бабкиной 69 лет

Многие считают, что секрет молодости Надежды Бабкиной кроется в… молодом муже (Евгений Гор — фактический муж Бабкиной, официально они не зарегистрировали отношения. Паре регулярно приписывают расставания, но они отрицают слухи — Прим. Ред.)! Посудите сами: ей — 69, ему — 39. Тут нужно соответствовать.

Хотя сама певица считает, что выглядеть хорошо ей помогает жажда жизни. Ну и правильно питание. Чуть-чуть.

Ирине Аллегровой 67 лет

Шальная императрица российской эстрады разработала настоящую систему, которая позволяет ей сохранить молодость и красоту. В интервью Аллегрова призналась, что регулярно плавает и посещает массажиста — минимум два раза в неделю. Ирина Александровна проводит время и в кабинете косметолога, но предпочитает уходовые процедуры для кожи лица вместо «уколов красоты» и подтяжек. А еще императрица любит проводить время на кухне — готовка помогает снять стресс.

Лайме Вайкуле 65 лет

Прекрасная Лайма практикует весьма экстремальный способ сохранения красоты. По словам певицы, она голодает! Минимум раз в неделю Вайкуле ничего не ест, а только пьет: воду, чай, кофе. Это помогает исполнительнице вывести из организма шлаки и токсины. Певица считает, что такой подход позволяет ей выглядеть красивой, стройной, а главное — здоровой.

Любови Успенской 65 лет

В интервью порталу Teleprogramma.pro «королева шансона» рассказала, что секрет ее красоты — отказ от алкоголя — любого и даже в маленьких количествах. От спиртного она опухает, поэтому Успенская решила исключить его своего рациона. Также Любовь Залмановна пропагандирует спорт и здоровое питание.

Ларисе Долиной 63 года

10 сентября Долиной исполнится 64 года, но она до сих пор может позволить себе даже экстремальное мини. В чем секрет? Лариса Александровна считает, что нужно любить себя. Например, после гастрольного тура певица может на целый день поселиться в SPA-центре. В интервью она рассказывала, что пользуется простыми процедурами красоты — массаж, маска для лица, чистка лица и т.д.

Ларисе Гузеевой 60 лет

Несколько дней в Рунете обсуждают фотографии Ларисы Гузеевой, которые она опубликовала на личной странице в социальной сети на отдыхе в Риме. Подписчики считают, что телеведущая похудела и похорошела.

В интервью Гузеева рассказывала, что придерживается питания, которое помогает ей сохранить стройность и упругость кожи. На самом деле это простые правила, знакомые всем со школы. Есть из маленькой посуды — по чуть-чуть, но часто. При этом Гузеева практически не ограничивает себя ни в чем, но, как и Успенская, отказывается от алкоголя.

Портал Teleprogramma.pro желает героиням этой заметки, как можно дольше оставаться молодыми и радовать поклонников своими талантами.