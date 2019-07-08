Елена Малышева и Юлия Белянчикова: в чем сходство и различие двух ведущих программы «Здоровье»

Для многих зрителей старшего поколения Юлия Васильевна осталась эталоном, превзойти который невозможно. Получилось ли это у Елены Малышевой? Мы проанализировали.

Елена Малышева — персона непревзойденного калибра. Сюжеты из программ теледоктора обсуждают, наверное, в каждой российской семье. А уж сколько копий поломано в жарких дискуссиях вокруг ее заявлений! Много лет она рассказывает телезрителям о болезнях и их профилактике. И все эти годы ее неизбежно сравнивают с предшественницей — легендарной советской ведущей программы «Здоровье» Юлией Белянчиковой. Для зрителей старшего поколения Юлия Васильевна осталась эталоном, превзойти который невозможно. «Телепрограмма» тоже сравнила двух телеведущих и обнаружила, что на самом деле у них очень много общего.

Когда и где родились

Белянчикова: 12 июля 1940 года в Балашихе в семье врача.

Малышева: 13 марта 1961 года в Кемерове в семье врачей.

Образование, научные степени, медицинская деятельность

Белянчикова: Поначалу училась на мехмате МГУ: прошедшая военное лихолетье мама-врач пыталась оградить дочь от тягот своей профессии. Но после первого курса Юля поступила в знаменитый Первый медицинский институт им. Сеченова (ныне университет), поскольку бредила медициной.

По распределению работала в Институте переливания крови (сейчас это Гематологический научный центр РАМН) — занималась исследовательской деятельностью. Подрабатывала переводчиком в научном медицинском журнале, так как блестяще владела английским языком. Окончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию о лейкозах.

Малышева: Кемеровский мединститут. Другие профессии не рассматривала.

Кандидат медицинских наук («Предупреждение и устранение нарушений ритма сердца с помощью адаптации к стрессорным воздействиям и активации гамма-аминомасляной кислоты», 1987). Доктор медицинских наук («Репрограммирование клеточных ответов макрофагов: новая стратегия управления воспалительным процессом», 2007).

После вуза работала терапевтом, ассистентом кафедры внутренних болезней; сейчас преподает в Медико-стоматологическом университете в статусе профессора. Имеет более 50 научных публикаций.

Работа в «Здоровье»

Белянчикова: Доктор попала на ТВ в 1969 году: в «Здоровье» искали новую ведущую, поскольку основательница программы — журналистка Алла Мелик-Пашаева — уезжала из Москвы. Руководству ЦТ пришло в голову пригласить на роль ведущей врача. Юлю приметили на международном конгрессе. Девушка долго сопротивлялась, но в конце концов сдалась. Тогда ей было всего 29, программу «Здоровье» она вела 23 года подряд, вплоть до ее временного закрытия в 1992 году.

Малышева: С момента возрождения программы в 1997 году и по сей день, то есть уже 22 года. Малышева пришла в «Здоровье» в 36 лет, и у нее уже был большой телевизионный опыт: она вела медицинские передачи еще в Кемерове, а затем в Москве на канале РТР (ныне «Россия 1»).

Достижения

Белянчикова: Не имея телевизионного опыта, Белянчикова тем не менее полностью реформировала программу. Она сделала упор на доступность материала, стала использовать иллюстрации. По ее настоянию в штат взяли четырех врачей, которые письменно отвечали на вопросы зрителей. Суховатая академическая программа стала самой популярной на ТВ. В редакцию стало приходить более 160 тысяч писем в год, в то время как до прихода Белянчиковой их было от силы 60. Ведущая неустанно пропагандировала ЗОЖ, профилактику заболеваний. Интернета еще не было, массовой литературы не хватало — только из «Здоровья» люди могли узнать о лечебных упражнениях, пользе витаминов, способах укрепить иммунитет, о том, как распознать инсульт. В результате советские граждане стали меньше болеть.

Белянчикова пропала из кадра 27 лет назад, а зрители до сих пор помнят ее особую доверительную интонацию, предельную тактичность и участливость по отношению к зрителю. Так о медицине с людьми еще никто не говорил.

Малышева: Малышева — прямая продолжательница традиций, заложенных Белянчиковой, и всего лишь третья ведущая этой программы, которая выходит с 1960 года. Объяснения понятным, нескучным языком, лучшие врачи страны в качестве экспертов, рассказ о передовых методах лечения и неустанное повторение вечной истины от Гиппократа: «болезнь легче предупредить, чем лечить» — все это было и в старом «Здоровье».

больше по теме Передача Малышевой «Здоровье» отметила 20-летний юбилей выхода в эфирЮбилей выхода на телеэкраны отметила передача про здоровье с одноименным названием. Со знаменательной датой телеведущую ток-шоу Елену Малышеву поздравила ее коллега — ведущая «Доброго утра» на Первом канале Лариса Вербицкая.

А вот условия работы теперь другие: информации о болезнях и их лечении стало много, в том числе и недостоверной — важно, чтобы услышали именно тебя. Малышева развернулась на полную катушку — не только в «Здоровье», а еще и в ежедневной программе «Жить здорово!». Ее кредо — предельная наглядность. Хочешь не хочешь, а не забудешь ни поющие яички, ни танцующую матку, ни выпуски про эрекцию и оргазм. Запретных тем у нее нет. Правда, некоторые считают, что на крутых виражах профессор обронила тактичность. Но тех, кто обвиняет ее в аморальности и высокомерии, она считает лицемерами. Кстати, именно «Жить здорово!» вытеснила из эфира Первого канала шоу лжецелителя и откровенного вредителя Геннадия Малахова.

Прямая речь

«Я отношусь к поколению, которое выросло на ее передачах. Она была суперзвездой, просветителем в самом высоком смысле этого слова. А в жизни была интеллигентным человеком, никогда ничего не просившим, даже когда ей что-то было нужно. У нее был тяжелейший ревматоидный артрит — болезнь, которая требует очень серьезного лечения, которое течет с большими осложнениями. И все, что ей выпало, она переносила абсолютно стойко, без всякой обиды на судьбу. В нашей памяти она останется человеком умным, скромным и бесконечно добрым».

(Елена Малышева — на похоронах Юлии Белянчиковой в 2011 году. Легенда ТВ умерла в 70 лет: изнуренный болезнями организм не выдержал последствий операции после перелома шейки бедра.)