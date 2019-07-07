Дети супермоделей, которые продолжают династии знаменитых родителей

Старший сын Натальи Водяновой, например, уже дебютировал на показе французского модного дома Вalmain в Париже.

Старший сын Натальи Водяновой - 17-летний Лукас Портман стал звездой недавнего показа французского модного дома Вalmain в Париже. Дебют сына привел Наталью в полный восторг.

«Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша», - написала она в Инстаграме и выложила фото и видео с показа.

Лукаса одели в серебристую байкерскую куртку с шипами, черные штаны и белые кроссовки. Сам парень признался, что ему было весело, хотя он и волновался. Так что первый опыт на подиуме он считает удачным.

Всего у Водяновой пятеро детей. Лукас был рожден в браке с английским лордом Джастином Портманом. У парня есть все данные, чтобы стать известным манекенщиком. Его рост 187 см, его мама - суперзвезда, его отчим Антуан Арно - сын президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Им принадлежат такие марки как Givenchy, Celine, TAG Heuer, Kenzo, Marc Jacobs, Fendi и многие другие. Так что при желании Лукас может добиться больших высот.

Дети других супермоделей тоже вовсю продолжают династии



17-летняя дочь Синди Кроуфорд

Звезда 1990-х Синди Кроуфорд вырастила себе достойную смену. Ее 17-летняя дочь Кайя Гербер может похвастаться успехами. У нее 4,5 млн подписчиков в Инстаграме, а в послужном списке - съемки для Miu Miu и Alexander Wang, работа с Marc Jacobs, Burberry, Chanel, Prada и Versace, обложки Vogue и Love.

— Камера очень-очень ее любит. Это одно удовольствие - наблюдать за Кайей, как она идет по стопам своей мамы, - говорила о ней Донателла Версаче.

— Конечно, я смотрю на то, как работает моя мама, но дома мы с ней никогда не ходим по коридору, как по подиуму, - смеется Кайя.

К слову, старший сын Синди Кроуфорд 19-летний Пресли Гербер тоже работает моделью. И мама им очень гордится.

больше по теме Юные и успешные: дети звезд, которые удивили своими талантами в 2019 годуДети знаменитостей нередко идут по стопам родителей. Они часто выбирают музыкальную, модельную или спортивную карьеру.

Дочь Кейт Мосс 16-летняя Л ила

Дочь Кейт Мосс 16-летняя Лила тоже покоряет модельный мир. Фото девушки было на обложке журнала Vogue, а затем ей достался контракт с Marc Jacobs.

До 14 лет Кейт тщательно оберегала свою дочь от публичного внимания. Она не брала ее на светские мероприятия, редко снималась с ней в журналах. Но сейчас Лила подросла, и стало понятно, что у мамы появилась конкурентка.

— У Лилы хорошее чувство стиля. Это она унаследовала от меня. Дочь - мой самый главный критик. Ее мнению я полностьюСинди Кроуфорд доверяю, поэтому, прежде чем надеть что-то, спрашиваю ее совета, - признавалась Кейт.

20-летняя дочь топ-модели Кристи Бринкли

В 1970 — 1980-х об американской топ-модели Кристи Бринкли не говорил разве что ленивый. Ее называли «Барби из Мичигана». Сейчас дело мамы продолжает 20-летняя Сейлор Бринкли-Кук. Уже в 15 лет она снялась для журнала TeenVogue, а в 16 пришла в модельное агенство. Правда, взяли ее туда не сразу.

— В модельном агентстве я увидела очень худых девочек и сказала Сейлор: «Ты сюда не пойдешь. Пусть они сами тебя заметят, ты будешь пропагандировать здоровую красоту», - рассказывала Кристи.

Сейчас Сейлор снимается для журнала Sports Illustrated, где когда-то блистала ее мама.