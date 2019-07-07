Звездные истории Дети супермоделей, которые продолжают династии знаменитых родителей
Звездные истории

Дети супермоделей, которые продолжают династии знаменитых родителей

Ксения Падерина

Старший сын Натальи Водяновой, например, уже дебютировал на показе французского модного дома Вalmain в Париже.

Старший сын Натальи Водяновой - 17-летний Лукас Портман стал звездой недавнего показа французского модного дома Вalmain в Париже. Дебют сына привел Наталью в полный восторг. 

«Я твой фанат номер один! Первое шоу моего малыша», - написала она в Инстаграме и выложила фото и видео с показа. 

Лукаса одели в серебристую байкерскую куртку с шипами, черные штаны и белые кроссовки. Сам парень признался, что ему было весело, хотя он и волновался. Так что первый опыт на подиуме он считает удачным.

Сын Натальи Водяновой Лукас Портман. Фото.
Лукас Портман. Фото: Инстаграм

Всего у Водяновой пятеро детей. Лукас был рожден в браке с английским лордом Джастином Портманом. У парня есть все данные, чтобы стать известным манекенщиком. Его рост 187 см, его мама - суперзвезда, его отчим Антуан Арно - сын президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Им принадлежат такие марки как GivenchyCeline, TAG HeuerKenzoMarc JacobsFendi и многие другие. Так что при желании Лукас может добиться больших высот. 

Дети других супермоделей тоже вовсю продолжают династии

17-летняя дочь Синди Кроуфорд 

Звезда 1990-х Синди Кроуфорд вырастила себе достойную смену. Ее 17-летняя дочь Кайя Гербер может похвастаться успехами. У нее 4,5 млн подписчиков в Инстаграме, а в послужном списке - съемки для Miu Miu и Alexander Wang, работа с Marc JacobsBurberryChanelPrada и Versace, обложки Vogue и Love. 

— Камера очень-очень ее любит. Это одно удовольствие - наблюдать за Кайей, как она идет по стопам своей мамы, - говорила о ней Донателла Версаче. 

— Конечно, я смотрю на то, как работает моя мама, но дома мы с ней никогда не ходим по коридору, как по подиуму, - смеется Кайя. 

К слову, старший сын Синди Кроуфорд 19-летний Пресли Гербер тоже работает моделью. И мама им очень гордится.

 

Дочь Кейт Мосс 16-летняя Лила

Дочь Кейт Мосс 16-летняя Лила тоже покоряет модельный мир. Фото девушки было на обложке журнала Vogue, а затем ей достался контракт с Marc Jacobs. 

До 14 лет Кейт тщательно оберегала свою дочь от публичного внимания. Она не брала ее на светские мероприятия, редко снималась с ней в журналах. Но сейчас Лила подросла, и стало понятно, что у мамы появилась конкурентка. 

— У Лилы хорошее чувство стиля. Это она унаследовала от меня. Дочь - мой самый главный критик. Ее мнению я полностьюСинди Кроуфорд доверяю, поэтому, прежде чем надеть что-то, спрашиваю ее совета, - признавалась Кейт.

Кристи Бринкли и ее дочь Сейлор Бринкли-Кук. Фото
Кристи Бринкли и ее дочь Сейлор Бринкли-Кук. Фото: Инстаграм

20-летняя дочь топ-модели Кристи Бринкли

В 1970 — 1980-х об американской топ-модели Кристи Бринкли не говорил разве что ленивый. Ее называли «Барби из Мичигана». Сейчас дело мамы продолжает 20-летняя Сейлор Бринкли-Кук. Уже в 15 лет она снялась для журнала TeenVogue, а в 16 пришла в модельное агенство. Правда, взяли ее туда не сразу.

— В модельном агентстве я увидела очень худых девочек и сказала Сейлор: «Ты сюда не пойдешь. Пусть они сами тебя заметят, ты будешь пропагандировать здоровую красоту», - рассказывала Кристи. 

Сейчас Сейлор снимается для журнала Sports Illustrated, где когда-то блистала ее мама. 

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Дети супермоделей, которые продолжают династии знаменитых родителей
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