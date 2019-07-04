Звездные истории Как шизофрения разрушила личную жизнь звезды «Мимино» Фрунзика Мкртчяна
Звездные истории

Как шизофрения разрушила личную жизнь звезды «Мимино» Фрунзика Мкртчяна

Ольга Моисеева

Немногие знают, что весёлый и всеми любимый умер армянин умер еще 26 лет назад, ведь для зрителей он остаётся «тем самым» шофёром, произнёсшим знаменитое «Я там так хохотался»  

4 июля исполнилось бы 89 лет одному из самых смешных советских артистов – Фрунзику Мкртчяну. Однако прожил он всего 63 года. Этого смешного человека с большим армянским носом и грустными глазами давно уже нет на свете, но мы продолжаем смотреть на Фрунзика Мкртчяна в «Мимино», «Кавказской пленнице», «Суете сует», смеемся над приключениями его забавных героев, порой не зная или не вспоминая о его страшной судьбе.  

Солнечный мальчик с печальными глазами 

Фрунзик Мкртчян. Кадр из фильма «Тридцать три»
Фрунзик Мкртчян. Кадр из фильма «Тридцать три»

Имя «Фрунзик» родители дали сыну в честь знаменитого военачальника Михаила Фрунзе. Тогда многие армяне (и не только они) старались назвать детей звучными именами «со значением», чтобы никто не заподозрил их в национализме или плохом отношении к советской власти. 

Но повзрослевшего Фрунзика, уже работающего в театре, окружающие стали называть Мгер – это слово из Библии означает «солнце», а Фрунзик был для всех, кто его знал, именно солнцем: доверчивым, добрым, нежным. 

И шутить он тоже любил. Правда, его глаза при этом всегда оставались серьезными и печальными, будто он наперед знал, какая страшная судьба его ждет… 

Его любили все  

Фрунзик Мкртычан в фильме «Айболит-66». Фото
Фрунзик Мкртычан. Кадр из фильма «Айболит-66»

Фрунзика невозможно было не любить. Его популярность начала расти сразу, как только он вышел на сцену и стал появляться на экране. С самых первых фильмов – «Тридцать три», «Айболит-66», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», — это лицо запоминалось, его ждали, начиная улыбаться еще до того, как Фрунзик произносил первые слова. 

Фрунзик Мкртычан в фильме «Мимино». Фото
Фрунзик Мкртычан. Кадр из фильма «Мимино»

Но по-настоящему оглушительная известность и всенародная любовь пришли к артисту после выхода на экраны фильма «Мимино». Водитель Рубик Хачикян – такой же наивный, добрый и открытый, как сам Мкртчян, — сразу полюбился зрителям, его фразы, придуманные «на ходу» артистом, мгновенно ушли в народ: «Я там так хохотался», «Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!», «Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся»… 

Фрунзик Мкртычан в фильме «Мимино». Фото
Фрунзик Мкртчан («Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно»). Кадр из фильма «Мимино»

Кстати, рассказывали, будто у актера было два паспорта – в первом стояло имя «Фрунзик», а во втором – «Мгер». И оба паспорта он умудрился потерять. Однако эта потеря никак не отразилась на Фрунзике, потому что его абсолютно везде узнавали с первого взгляда, улыбались и никаких документов не требовали.  

Жена снялась вместе с ним в «Кавказской пленнице»  

Фрунзик Мктчан в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фото
Фрунзик Мктчан. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Несмотря на кажущуюся легкость и веселье, которые, казалось бы, должны окружать такого человека, как Фрунзик Мкртчян, биография его невероятно драматична. 

Его первый брак продлился совсем недолго, а во второй раз актер женился, когда ему было уже за 30. Юной Донаре тогда едва исполнилось 18, и Фрунзик безумно влюбился в эту темноглазую красавицу. Зрители могли видеть Донару в фильме «Кавказская пленница», она сыграла жену водителя товарища Саахова (самого водителя как раз играл Фрунзик). 

Актер был счастлив, когда у них родились сын Вазген и дочка Нунэ. Мкртчян, как и большинство армян, был невероятно заботливым отцом, он буквально боготворил детей, подолгу играл с ними. 

Диагноз  шизофрения 

Фрунзик Мктчан в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фото
Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Но счастливая супружеская жизнь продолжалась недолго. Донара становилась все ревнивее и подозрительнее, закатывала мужу кошмарные сцены ревности, не стесняясь окружающих. В конце концов, измотанный такой жизнью, он послушался совета друзей и отвез Донару к психиатру. Специалист обследовал женщину и поставил диагноз: шизофрения. 

Мкртчян долго боролся за любимую жену. Сначала увез Донару во Францию, устроив в одну из лучших клиник. Затем пытался вылечить ее в Армении. Но все усилия оказались напрасными – скоро Донара перестала быть той женщиной, которую знал и любил Фрунзик. Она прожила еще довольно долго, но жестокая болезнь полностью разрушила ее личность, и последние 25 лет жизни Донара не покидала стен Севанской психиатрической больницы. 

Когда-то общительный и веселый, он полюбил одиночество 

Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» 
Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Артист, не в силах вынести потерю, запил. Долго выбирался из этого порока. В 54 года Фрунзик еще раз попытался устроить свою жизнь – вновь женился. Но и эта жена, такая же красивая, как Донара, оказалась вздорной и скандальной по характеру. Скоро последовал развод. 

Друзья, привыкшие к открытому нраву Фрунзика, не могли поверить в то, что он стал другим человеком. Теперь он, еще недавно любивший шумные компании, стал сторониться людей. Поздно вечером мог выйти из дома и долго гулять по пустым переулкам… 

Но даже в таком состоянии он никогда не отказывал людям, обращавшимся к нему за помощью. Неофициально Фрунзик выполнял обязанности народного депутата – помог за свою жизнь тысячам людей, ведь никто не мог отказать, если он за кого-то просил. 

Сыну передалась болезнь матери 

Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Танго нашего детства» 
Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Танго нашего детства»

Большие надежды артист возлагал на детей, но и они не принесли ему радости и утешения. Дочь Нунэ покинула страну, выйдя замуж и, переехав в Аргентину. 

А у Вазгена обнаружили ту же самую болезнь, которая унесла жизнь его матери. Ничего не поделаешь: шизофрения передается по наследству. 

Фрунзик Мкртчян: причина смерти – нежелание жить 

Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Танго нашего детства» 
Фрунзик Мкртчан. Кадр из фильма «Танго нашего детства»

Младший брат артиста потом рассказывал, что Фрунзик, сломленный ударами судьбы, не хотел жить. Почему судьба была так жестока к нему и его родным? Сам актер был уверен, что все дело в злом роке, в каком-то проклятии, нависшем над его семьей. 

Он отказывался от работы в кино, объясняя: «В моем возрасте уже не играют». Некоторое время Мкртчян мечтал о создании собственного театра, но у него уже не хватало жизненных сил на это: он стремился к смерти, не в состоянии пережить болезней жены и сына.

 

29 декабря 1993 года любимого миллионами артиста не стало. Врачи скорой диагностировали сердечный приступ. Через несколько лет не стало его дочери Нунэ, следом за ней этот мир покинул и сын Фрунзика – Вазген. Родовое проклятие настигло всех членов семьи. 

А 4 июля, как и каждый год, многие ТВ-каналы вновь будут показывать старые, всем известные, но не менее любимые фильмы с участием Фрунзика Мкртчяна – солнечного артиста с грустными глазами. И мы снова, вот уже в который раз, зная наперед каждую реплику, будем смотреть эти фильмы. «Я там так хохотался»… 

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