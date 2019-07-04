Как шизофрения разрушила личную жизнь звезды «Мимино» Фрунзика Мкртчяна

Немногие знают, что весёлый и всеми любимый умер армянин умер еще 26 лет назад, ведь для зрителей он остаётся «тем самым» шофёром, произнёсшим знаменитое «Я там так хохотался»

4 июля исполнилось бы 89 лет одному из самых смешных советских артистов – Фрунзику Мкртчяну. Однако прожил он всего 63 года. Этого смешного человека с большим армянским носом и грустными глазами давно уже нет на свете, но мы продолжаем смотреть на Фрунзика Мкртчяна в «Мимино», «Кавказской пленнице», «Суете сует», смеемся над приключениями его забавных героев, порой не зная или не вспоминая о его страшной судьбе.

Солнечный мальчик с печальными глазами

Имя «Фрунзик» родители дали сыну в честь знаменитого военачальника Михаила Фрунзе. Тогда многие армяне (и не только они) старались назвать детей звучными именами «со значением», чтобы никто не заподозрил их в национализме или плохом отношении к советской власти.

Но повзрослевшего Фрунзика, уже работающего в театре, окружающие стали называть Мгер – это слово из Библии означает «солнце», а Фрунзик был для всех, кто его знал, именно солнцем: доверчивым, добрым, нежным.

И шутить он тоже любил. Правда, его глаза при этом всегда оставались серьезными и печальными, будто он наперед знал, какая страшная судьба его ждет…

Его любили все

Фрунзика невозможно было не любить. Его популярность начала расти сразу, как только он вышел на сцену и стал появляться на экране. С самых первых фильмов – «Тридцать три», «Айболит-66», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», — это лицо запоминалось, его ждали, начиная улыбаться еще до того, как Фрунзик произносил первые слова.

Но по-настоящему оглушительная известность и всенародная любовь пришли к артисту после выхода на экраны фильма «Мимино». Водитель Рубик Хачикян – такой же наивный, добрый и открытый, как сам Мкртчян, — сразу полюбился зрителям, его фразы, придуманные «на ходу» артистом, мгновенно ушли в народ: «Я там так хохотался», «Такую личную неприязнь испытываю к потерпевшему, что кушать не могу!», «Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся»…

Кстати, рассказывали, будто у актера было два паспорта – в первом стояло имя «Фрунзик», а во втором – «Мгер». И оба паспорта он умудрился потерять. Однако эта потеря никак не отразилась на Фрунзике, потому что его абсолютно везде узнавали с первого взгляда, улыбались и никаких документов не требовали.

Жена снялась вместе с ним в «Кавказской пленнице»

Несмотря на кажущуюся легкость и веселье, которые, казалось бы, должны окружать такого человека, как Фрунзик Мкртчян, биография его невероятно драматична.

Его первый брак продлился совсем недолго, а во второй раз актер женился, когда ему было уже за 30. Юной Донаре тогда едва исполнилось 18, и Фрунзик безумно влюбился в эту темноглазую красавицу. Зрители могли видеть Донару в фильме «Кавказская пленница», она сыграла жену водителя товарища Саахова (самого водителя как раз играл Фрунзик).

Актер был счастлив, когда у них родились сын Вазген и дочка Нунэ. Мкртчян, как и большинство армян, был невероятно заботливым отцом, он буквально боготворил детей, подолгу играл с ними.

Диагноз – шизофрения

Но счастливая супружеская жизнь продолжалась недолго. Донара становилась все ревнивее и подозрительнее, закатывала мужу кошмарные сцены ревности, не стесняясь окружающих. В конце концов, измотанный такой жизнью, он послушался совета друзей и отвез Донару к психиатру. Специалист обследовал женщину и поставил диагноз: шизофрения.

Мкртчян долго боролся за любимую жену. Сначала увез Донару во Францию, устроив в одну из лучших клиник. Затем пытался вылечить ее в Армении. Но все усилия оказались напрасными – скоро Донара перестала быть той женщиной, которую знал и любил Фрунзик. Она прожила еще довольно долго, но жестокая болезнь полностью разрушила ее личность, и последние 25 лет жизни Донара не покидала стен Севанской психиатрической больницы.

Когда-то общительный и веселый, он полюбил одиночество

Артист, не в силах вынести потерю, запил. Долго выбирался из этого порока. В 54 года Фрунзик еще раз попытался устроить свою жизнь – вновь женился. Но и эта жена, такая же красивая, как Донара, оказалась вздорной и скандальной по характеру. Скоро последовал развод.

Друзья, привыкшие к открытому нраву Фрунзика, не могли поверить в то, что он стал другим человеком. Теперь он, еще недавно любивший шумные компании, стал сторониться людей. Поздно вечером мог выйти из дома и долго гулять по пустым переулкам…

Но даже в таком состоянии он никогда не отказывал людям, обращавшимся к нему за помощью. Неофициально Фрунзик выполнял обязанности народного депутата – помог за свою жизнь тысячам людей, ведь никто не мог отказать, если он за кого-то просил.

Сыну передалась болезнь матери

Большие надежды артист возлагал на детей, но и они не принесли ему радости и утешения. Дочь Нунэ покинула страну, выйдя замуж и, переехав в Аргентину.

А у Вазгена обнаружили ту же самую болезнь, которая унесла жизнь его матери. Ничего не поделаешь: шизофрения передается по наследству.

Фрунзик Мкртчян: причина смерти – нежелание жить

Младший брат артиста потом рассказывал, что Фрунзик, сломленный ударами судьбы, не хотел жить. Почему судьба была так жестока к нему и его родным? Сам актер был уверен, что все дело в злом роке, в каком-то проклятии, нависшем над его семьей.

Он отказывался от работы в кино, объясняя: «В моем возрасте уже не играют». Некоторое время Мкртчян мечтал о создании собственного театра, но у него уже не хватало жизненных сил на это: он стремился к смерти, не в состоянии пережить болезней жены и сына.

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29 декабря 1993 года любимого миллионами артиста не стало. Врачи скорой диагностировали сердечный приступ. Через несколько лет не стало его дочери Нунэ, следом за ней этот мир покинул и сын Фрунзика – Вазген. Родовое проклятие настигло всех членов семьи.

А 4 июля, как и каждый год, многие ТВ-каналы вновь будут показывать старые, всем известные, но не менее любимые фильмы с участием Фрунзика Мкртчяна – солнечного артиста с грустными глазами. И мы снова, вот уже в который раз, зная наперед каждую реплику, будем смотреть эти фильмы. «Я там так хохотался»…