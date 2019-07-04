Хабенский, Козловский и другие российские актеры, которые покорили Голливуд

«Игра престолов», «Индиана Джонс», «Россомаха: Бессмертный» и еще десятки фильмов, которые украсили наши актёры

Сколько бы звезды ни кокетничали, говоря, что им совершенно не интересен Голливуд, это не будет правдой. Мировая известность чаще всего начинается оттуда. А ведь не зря говорят, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы решили выяснить, кто из русских артистов все же покорил Голливуд и добился выдающихся успехов.

Савелий Крамаров

В Советском Союзе Крамарова знали все. Он постоянно появлялся в популярных фильмах, его персонажи всегда были яркими и запоминающимися. Но в один момент все поменялось: актера перестали приглашать на роли. В искусство вмешалась Большая Политика…

В те годы вдруг испортились отношения с Израилем и многих за происхождение записали «в неблагонадежные». К чему рисковать и снимать таких в кино, если они в любой момент могут уехать на историческую родину? Они уедут, а картина ляжет на полку. Так случилось с прекрасным фильмом «31 июня», который был на долгие годы запрещен из-за «невозвращенца» Александра Годунова. А в случае с Крамаровым на полку пришлось бы отправить около сорока фильмов!

Крамаров промыкался без ролей два года, потом понял, что улучшений не предвидится и эмигрировал. Милый и смешной со своим фирменным косоглазием, Савелий пришелся ко двору и в Голливуде, где конкуренция прямо-таки зашкаливает.

Ему удалось сыграть в нескольких громких фильмах: «Москва на Гудзоне», «Космическая Одиссея 2010», «Вооружен и опасен», «Красная жара» и других. Он добился вступления в Гильдию киноактеров Америки, обзавелся агентом, а на гонорары купил дом в Калифорнии на берегу океана. В 1995 году он подписал контракт на главную роль, но тут у него обнаружили рак. Побороть болезнь врачи не смогли.

Игорь Жижикин

«Самый хороший плохой парень» — сказал о нем Спилберг. Но до этих слов из уст мэтра Голливуда Игорю пришлось пройти и Крым, и Рим. Жижикин был цирковым гимнастом. Его труппа, попытавшись найти свое место в американском шоу-бизнесе, стремительно прогорела. Игорь остался без гроша, но ни сдаваться, ни возвращаться не собирался.

Эмигрант, нелегал, русский – если его и нанимали, то платили гроши. После полутора лет мытарств юноша попал в танцевальное шоу, а потом был судьбоносный кастинг в мюзикл «Самсон и Далила» и актер стал популярен в один момент.

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Жижикин попробовал себя в кино и у него получилось. Клинт Иствуд с фильмом «Кровавая работа» практически стали для Игоря путевкой в будущее. Его заметили, сочли талантливым и убедительным и начали предлагать роли.

Его партнером по площадке на съемках сериала «Шпионка» стал Квентин Тарантино. Потом Жижикин безнаказанно соблазнял Сигурни Уивер в рамках съемок «Политикана». А еще ему довелось сыграть злобного полковника у Стивена Спилберга в его блокбастере «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Карьера Игоря складывается успешно, а мы продолжаем следить за его новыми ролями.

Владимир Машков

Владимир никуда не эмигрировал, но в Голливудских проектах снялся. В том же самом телесериале «Шпионка». У него была роль Милоша Крадича – лидера террористической группировки.

В фильме «В тылу врага» Машков играет охотника за головами, Сашу, который идет по следу главного героя, «Миссия невыполнима: Протокол Фантома» — снова злодей, Сидоров, преследующий Тома Круза на протяжении всего фильма. Роли хоть и не главные, но действительно большие. Так что все, как говорится, впереди.

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Омрачает эту уверенность только заявление самого Машкова, которое он публично сделал не так давно. Он сказал, что с кинематографом покончено, мотивировав свой уход нехваткой времени, которого у него попросту нет среди других забот. Ну, что же, подождем, пока из Голливуда не поступит предложение, от которого невозможно отказаться.

Юлия Снигирь

Актриса популярна и у себя на Родине. Но почему бы не принять предложение от известного режиссера? Да и проект уже зарекомендовал себя: скандальный сериал «Молодой папа» с Джудом Лоу в главной роли прогремел на весь свет.

Второй сезон режиссер Паоло Соррентино назвал «Новый папа» и несколько разбавил звездный состав. Теперь кроме Джуда Лоу в сериале будут сниматься Джон Малкович, Мерилин Мэнсон, Шерон Стоун и другие звезды экрана. Достойная компания для нашей звезды, неправда ли?

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У себя в Инстаграме Соррентино разместил снимок со съемочной площадки, подписанный: «Ищем кадр. Великая актриса Юлия Снигирь». Если все пойдет по плану, то сериал выйдет в ноябре 2019 года. Ждем. Кроме этого в резюме актрисы участие в фильмах «Отмороженные» и «Крепкий орешек-5».

Данила Козловский

Машков, Колокольников, Юлия Снигирь и Данила Козловский вместе работали на съемках фильма француза Жозе Дайана «Распутин» с Жераром Депардье в главной роли. Там Данила приобрел не только колоссальный кинематографический опыт. Он влюбился. Девушка ответила взаимностью. Это была Юлия Снигирь, отношения с которой продлились до 2014 года. «Как причудливо тасуется колода!»

Первой работой в Голливуде у Данилы стала роль вампира-полукровки Дмитрия Беликова. Первая роль и сразу главная. Вместе с Козловским в вампирских войнах принимала участие и Ольга Куриленко. Правда, роль у нее была поменьше.

Позже Данилу пригласили сняться в шестом, финальном сезоне сериала «Викинги» — он играет одну из главных ролей – Вещего Олега. Все двадцать эпизодов заключительного сезона уже отсняты, сериал будет готов к выходу уже этой осенью. Кажется, осень обещает быть грандиозной.

Юрий Колокольников

Некогда непослушный ребенок, с которым не справилась даже родная мать, сейчас беспрекословно ходит по струнке под указания режиссеров. Парень нашел свое призвание и вскоре после школы успешно делал первые шаги по съемочной площадке под началом именитых российских мастеров кинематографа.

В 2000 году он уже штурмовал Голливуд, уверившись в своих силах после работы с Петром Тодоровским, Владимиром Меньшовым, Михаилом Пташуком. Но тогда Голливуд ему не покорился. Год молодой актер обивал пороги агентств, зарабатывая себе на жизнь то грузчиком, то официантом.

Колокольникову пришлось вернуться в Москву, где он снова начал получать небольшие роли. Начинать сначала всегда трудно, но работы становилось все больше. А в 2014 году пришло приглашение сняться в четвертом сезоне сериала с оглушительной известностью: «Игре Престолов».

Там Юрий сыграл роль магнара одичалых Стира. Он появляется в четырех сериях, и такое долгожительство для «Игры Престолов» с ее частой сменой второстепенных персонажей большая редкость.

Кроме этого Колокольников вместе с Райаном Рейнольдсом играл в фильме «Телохранитель киллера», а потом появился в сериале «Американцы».

Алла Клюка

Окончившая «Щепку» в мастерской Юрия Соломина, Алла в свое время вышла замуж. Ее избранником стал известный ученый Кенни Шеффер. Ей повезло – она как жена американского гражданина, смогла пробиться в национальную американскую гильдию актеров. Еще одним везением стало приглашение сняться в ставшем культовым сериале «Клан Сопрано».

больше по теме Российские актёры, которые снимались в западных сериалахО полнометражных иностранных картинах, в которых засветились звёзды отечественного кино, известно многим. Некоторые известные российские артисты принимали также участие и в создании культовых западных сериалов.

После развода Алла вернулась в Россию, но приглашения сниматься продолжали поступать. В 2002 году она снялась в еще одном сериале с высокими рейтингами: «Закон и порядок». В 2015 году Алла успешно прошла пробы на роль в сериале «Тайны Лауры», а в 2017 сыграла Екатерину Рыкову в сериале «Американцы». Там же, где снимался и Юрий Колокольников.

У нас в стране Алла наиболее известна главной ролью в сериале по книгам Дарьи Донцовой «Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант».

Светлана Ходченкова

Светлана стала известной благодаря Станиславу Говорухину и созданному им романтическому образу героини в фильме «Благословите женщину». Но сразу же после фильма актриса потеряла аппетитные формы, трансформировавшись в подсушенную модель, которой больше пойдут роли роковых женщин.

На фоне успехов на отечественном кинопоприще Ходченкова, пребывая уже в своем новом теле, снялась с Хью Джекманом в блокбастере «Россомаха: Бессмертный». Был у нее еще один зарубежный проект, на сей раз – европейского производства: психологический триллер «Шпион, выйди вон!».

Светлана сыграла там роль Ирины, составив компанию на площадке Гэри Олдмэну, обладателю всех возможных кинопремий, известному по множеству ролей. Самый главный злодей Зорг из «Пятого элемента» или Сириус Блэк из вселенной Гарри Поттера – это все он. Там же снимались Колин Ферт, Том Харди, Бенедикт Камбербэтч и Константин Хабенский.

Константин Хабенский

Хабенский в 2008 году сыграл в фантастическом триллере «Особо опасен» вместе с секс-символом Голливуда Анджелиной Джоли. Небольшая, но значимая роль эксперта-подрывника. После этого в 2011 году состоялись съемки того самого «Шпион, выйди вон!».

В 2013 Константин снимался вместе с Бредом Питтом в постапокалиптическом боевике «Война миров Z». Но при последнем монтаже сцены с Хабенским были вырезаны.

Зато из фильма «Черное море», снятого в 2014 году сцены с Хабенским убрать не так-то просто. У него одна из главных ролей. Он играет Блэки «Юрича», с которым бок о бок предстоит охотиться за сокровищами Джуду Лоу.

Попасть в Голливуд – это как выиграть в лотерею. Но и здесь не гарантирован результат. Можно просто вернуться с неплохим гонораром, а можно стать мировой знаменитостью. Можно получить известность в чужой стране, в то время как на родине новосозданный фильм пройдет незамеченным. А можно и не уезжая никуда добиться признания и народной любви.

Но если зовет Голливуд: почему бы и нет?