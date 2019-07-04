Как в реальной жизни выглядят актеры, сыгравшие Человека-паука

Боитесь пауков? А зря. Некоторые из них очень даже ничего, если их умыть и причесать.

В Америке очень любят комиксы и супергероев. Примечательно, что не все из них хорошие: Человек-паук вначале был суперзлодеем и только потом, в 1977 году, стал паинькой. Человек-паук настолько полюбился зрителям, что за 4 года было снято сразу три фильма и все они имели оглушительный успех.

Очень странный паук и его робот Леопардон ( 1978 – 1979)

Все было настолько хорошо, что права на выпуск своего «Человека-паука» купила Япония. Правда, было несколько различий. Хотя почему несколько? Кроме костюма и имени главного героя в японской версии не осталось ничего из классического сюжета.

Спонсор, который обеспечивал сделку между японской студией Toei и Marvel настоял на четырехлетней свободной адаптации сюжета для японских нужд. Поэтому в картине появился огромный робот из тех, что вошли в моду в японском кинопрокате.

Главную роль сыграл Синдзи Тодо. На тот момент ему было 23 года, он был практически неизвестен. До этого ему довелось сняться только в одном сериале и «Человек-паук» очень неплохо помог ему в продвижении. Молодого актера стали приглашать сниматься и сейчас это мэтр японского кинематографа.

В классическом варианте первым Пауком стал Николас Хаммонд ( 1977 – 1981 )

В отличие от своего японского коллеги, Хаммонд к моменту съемок был уже востребованным и достаточно известным актером. В кино он впервые пришел в 10 лет и до роли в «Человеке-пауке» успел сыграть в таких фильмах как «Бродвей», «Повелитель мух» и «Звуки музыки». На его счету уже были несколько сериалов, он принимал участие в различных популярных в Америке телепроектах.

Роль «Человека-паука» стала для Николаса самой главной в его карьере. Более востребованным он так никогда и не стал. Но известности, приобретенной после выхода этого фильма, а после и снятого сериала длительностью в год, хватило для приобретения статуса звезды экрана.

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На волне популярности актер снялся еще в нескольких телепроектах, а потом вдруг полностью поменял свою жизнь. После поездки в Австралию он свернул все дела в Америке и переехал на другой край света, поменял гражданство на австралийское и обосновался в Австралии навсегда. Начав на новом месте с нуля, актер и там сумел найти свою нишу.

Тоби Магуайр вторым сыграл « Человека-паука» ( 2002 – 2007 )

В кинематографе Тоби появился случайно – подрабатывал на съемках рекламных роликов. В кино он пришел одновременно с другим неизвестным никому актером: Леонардо ди Каприо. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Лео заметили, а его друг Тоби так и оставался на вторых ролях еще долгое время.

Режиссеры обратили внимание на Макгуайра после его эпизодической роли в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где он сыграл перепуганного автостопщика. Потом были еще съемки в нескольких картинах, но настоящую известность ему, без сомнения, принесла роль Человека-паука.

С момента выхода первого фильма прошло 25 лет, кинематограф изменился, авторы решили рискнуть перебить популярность некогда культового кино и не прогадали: при затратах на производство в 139 миллионов долларов картина собрала в прокате чуть ли не миллиард.

Кстати, здесь уже Тони обошел своего старого друга. Изначально Питера Паркера должен был сыграть ди Каприо, но Тони сумел понравиться больше. Не знаем, насколько был рад подписанному контракту Тони в последующие несколько месяцев подготовки к роли.

Ему прописали особую диету, назначили тренера, он проводил целые дни в спортзалах, занимаясь скалолазанием, йогой, боевыми искусствами, силовой подготовкой. А заодно занимался с канатоходцем и изучал пауков, чтобы имитировать их движения. Как известно, все это окупилось сторицей, хоть Тони и покапризничал, отказываясь сниматься в третьей части фильма.

Следующий Человек-паук — Эндрю Гарфилд (2012—2014)

Этот «Паук» к моменту съемок уже был тем еще жуком. На его счету были несколько престижных номинаций за роли второго плана. Роль в фильме «Мальчик А» принесла ему телевизионную премию BAFTA, а фильмы «Социальная сеть» и «Не отпускай меня» премию «Сатурн».

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В общем, карьера и так шла неплохо, но роль Человека-паука принесла парню прямо-таки мировую славу. Но не хлебом единым жив человек, как говорится. Со съемок актер ушел не только с известностью и гонораром. Актриса Эмма Стоун, которая играла Гвен Стейси – возлюбленную Человека-паука, ответила Эндрю взаимностью и в жизни.

Влюбленные отлично сыграли парочку в фильме, прожили вместе еще год после выхода второго фильма дилогии и расстались в 2015 году. Суперпаутина тоже, видимо, имеет срок годности.

Том Холланд — самый танцующий паук современности (2017- … )

Холланд начинал свою карьеру как танцор. Может быть, именно его пластичность и помогла ему стать претендентом на роль Человека-паука. Не один Том взят за пластику: его партнерша по фильму Зендая – тоже танцовщица.

Том оказался не только самым танцующим Пауком, но еще и самым кассовым. Первый же фильм с его участием принес студии 1,1 миллиард долларов в прокате.

Предстоящий фильм «Человек-паук: Вдали от дома» — пятый по счету паучий фильм с участием Тома Холланда. До этого были «Первый мститель: Противостояние», «Человек-паук: Возвращение домой», «Мстители: Война бесконечности» и недавно вышедшие «Мстители: Финал».

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Судя по всему, создатели еще долго будут эксплуатировать удачный образ этого супергероя, а значит, еще не один счастливчик станет богатым и знаменитым, снявшись в роли рискового парня в экстравагантном трико.

Пока же любуйтесь Томом Холландом – он в прекрасной форме и готов удивлять. Убедиться в этом можно, посетив в Москве кинотеатры сетей Каро, Кронверк, Синема Парк, Формула Кино и другие. Премьера состоится 4 июля.