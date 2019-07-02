А девочка влюбилась: с кем крутит роман внучка Софии Ротару

Соня Евдокименко встречается в французским предпринимателем Марко Дюменилем.

Внучка Софии Ротару успевает везде: записывает песни, снимается для журналов в качестве модели, получает высшее образование и устраивает личную жизнь. В рунете обсуждают роман красавицы с симпатичным французом. Кто этот молодой человек? Портал Teleprogramma.pro выяснил.

Возлюбленный Сони бизнесмен и миллионер

Молодого человека Сони зовут Марко Дюменил. По национальности он француз, родился в Париже, но дату рождения в Сети не указывает. Известно, что у молодого человека собственный бизнес, в прессе его называют миллионером.

Марко является большим ценителем художественного искусства и организовывает выставки живописцев во Франции, Великобритании, Италии и других странах. Чаще всего Дюменил работает с современными художниками. В поисках новых талантов он часто путешествует. В последнее время — примерно с февраля 2019 года — компанию в поездках ему стала составлять Соня.

Можно предположить, что отношения между молодыми людьми начались зимой. Именно в феврале Марко начал активно выкладывать на личной странице в Instagram фотографии с украинской красавицей. При этом Марко перестал выкладывать в своем профиле снимки с другими девушками.

У них все серьезно! Соня познакомила Марко с родственниками

30 мая Соня отметила день рождения: девушке исполнилось 18 лет. Празднование состоялось в частном клубе британской элиты Annabel’s. На дне рождения присутствовали Руслан и Светлана Евдокименко — брат Анатолий, звездная бабушка София Ротару и Марко… Видимо, в этот день и состоялось знакомство Дюменила с родителями возлюбленной.

В качестве доказательства девушка выложила на своей странице в Instagram несколько фотографий с празднования дня рождения: с мамой и папой, братом, бабушкой и возлюбленным. Собственно это единственный совместный снимок с Марко на ее личной странице в соцсетях: Евдокименко предпочитает скрывать личную жизнь.

Франция, Монако и Лондон: где Соня и Марко проводят время вместе

Судя по всему, Соне и Марко хорошо вместе. В марте они провели выходные в Париже: посетили современные выставки, прогулялись по улочкам французской столицы и даже сделали селфи на фоне Эйфелевой башни, как завещал Сергей Шнуров.

В апреле 2019 года Соня и Марко вдвоем посетили мужской Monte-Carlo Rolex Masters профессиональный теннисный турнир, который по традиции проходит в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартене на Лазурном берегу во Франции.

Но чаще всего влюбленные проводят время в Лондоне, где учится девушка. СМИ, со ссылкой на инсайдеров, сообщают, что Марко влюблен в красавицу до безумия. Он считает свою избранницу удивительной девушкой и старается угождать любым ее желаниям. Пишут, что родители Сони и звездная бабушка жениха оценили и одобрили. Может это начало истории большой любви, которая доведет Соню и Марко до свадьбы?