Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья

Певица уверена, что в изменах мужа виновата именно жена.

Супругу певца Антона Макарского Викторию часто спрашивают, как поступить в той или иной ситуации. Артистка не отказывается от советов и часто публикует открытые письма от читательниц, скрывая их имена.

На этот раз к Виктории обратилась женщина, которую интересовало, как вести себя с мужем, который изменил. По словам подписчицы, супруг раскаялся и хочет вернуться к ней и к детям, но она боится, что он может изменить вновь.

Ответ Макарская дала неожиданный.

«Здравствуйте, N! Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — написала она. По мнению певицы, если муж изменяет, нужно пересмотреть свое поведение и сделать все, чтобы мужчина не захотел уходить к любовнице.

Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.

«Во избежание мигрени от невозможности постичь логику зла, уверена, что в таких случаях мы все имеем право на зонтик в виде блокировки», — объяснила свою позицию Виктория.

Напомним, в недавнем интервью Алле Довлатовой Антон Макарский рассказал, что в первые годы брака «куролесил» и позволял себе интрижки на стороне. Семья сохранилась только благодаря терпению Макарской.