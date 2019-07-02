Звездные истории Массаж, кефирные маски и вареники: как Гурцкая в 40 выглядит на 30
Звездные истории

Массаж, кефирные маски и вареники: как Гурцкая в 40 выглядит на 30

Ольга Моисеева

2 июля празднует свой день рождения певица, которая всегда поражает проникновенностью и искренностью своего исполнения, - Диана Гурцкая. 

Когда-то Диана ворвалась на нашу эстраду с композицией «Ты здесь», и ее сразу полюбили зрители. На «Евровидении-2008», проходившем в Белграде, она стала первой незрячей исполнительницей из Восточной Европы. Поклонники не могли сдержать слез, слушая ее песни. Диану носили на руках. Где бы она ни появлялась – ее ждали цветы и слова любви и поддержки. 

Диана — незрячая от рождения, стала младшим, четвёртым ребёнком в многодетной семье. Диана Гурцкая очки не снимает вот уже много лет. Никто и никогда на публике не видел ее глаз. И только однажды ради эффектных кадров в клипе на песню Виктора Дробыша «Теряю тебя» певица решилась на отчаянный шаг. Вместо очков в этом клипе ее глаза прикрыты то красивой повязкой с цветами, то изысканной кружевной лентой. Наконец, зрители смогли увидеть неприкрытые ничем – правда, закрытые – глаза Дианы, эффектно накрашенные тенями. 

Диана Гурцкая в клипе «Теряю тебя»
Диана Гурцкая в клипе «Теряю тебя»

Всегда распахнутые двери 

Диана родилась и выросла в Абхазии, а этот край славится своим гостеприимством. Она хорошо помнит щедрые застолья, праздники, которые порой затягивались до глубокой ночи, и всем гостям в их большом доме было хорошо и весело. 

И сегодня певица убеждена: гость в доме – благословение для хозяев, и обязанность каждой хозяйки – сделать так, чтобы доставить гостю радость. Даже если он нежданный, даже если явился в час ночи, — Диана всегда найдет, чем его накормить. Это для нее – принципиальная позиция: в доме всегда должна быть еда, вкусная и разнообразная. 

Любит угощать семью и друзей варениками 

Диана Гурцкая с мужем – Петром Кучеренко. Фото
Диана Гурцкая с мужем – Петром Кучеренко. Фото: Инстаграм

«Фирменное» блюдо Дианы – вареники. Певица готовит самое простое тесто из воды, муки и соли (если для начинки берется сулугуни – то соль не нужна, этот сыр и так соленый). В качестве начинки используется натертый на мелкой терке любой сыр. А главный секрет, который переняла Диана у своей мамы, — вареники должны быть очень маленькими, чем они меньше по размеру – тем ярче проявляется вкус сыра. 

С приходом осени певица старается сделать побольше домашних заготовок. Конечно, ей сложно справиться с таким кропотливым делом самостоятельно, поэтому у певицы есть помощница по хозяйству. Но сама Диана отлично знает, как нужно готовить те или иные разносолы, ведь еще с детства ее этому учила мама. Так что, несмотря на занятость Дианы, без хозяйки в ее доме ничего не делается, помощница – это только помощница. 

Массаж и кефирные маски 

Зрители не дадут солгать: Диана Гурцкая всегда выглядит потрясающе, кажется, будто она совсем не меняется с возрастом, а становится даже привлекательнее. Сама артистка на вопросы журналистов отвечает: как бы ни была занята женщина, она просто обязана хотя бы полчаса в день уделять себе, своей внешности, ухаживать за собой. 

Диана любит пользоваться качественными кремами для кожи, — ведь сегодня можно выбрать действительно подходящее средство, на любой вкус, на любой достаток. Не забывает она и о народных средствах. Ее любимая маска для лица – из кефира или мацони. Певица просто наносит этот продукт на чисто вымытую кожу и смывает теплой водой спустя 40 минут. 

А еще Диана часто балует себя обертываниями и массажами, особенно перед началом лета: по ее словам, именно массаж отлично тонизирует тело и приводит его в порядок. 

Нарушить диету может только в исключительных случаях 

Как вспоминает Диана Гурцкая, в начале своей карьеры она была довольно «пышной» девушкой. К тому же, как известно, телеэкран зрительно добавляет вес – человек кажется полнее, как минимум, килограммов на 5. Поэтому певица решила худеть. 

До рождения сына она часто посещала тренажерный зал и бассейн. Какое-то время она пробовала голодать, но почувствовала себя плохо и поняла: такие вопросы нужно решать с врачом, а не самостоятельно.  

С тех пор Диана не голодает, но ограничивает себя в питании, старается употреблять в пищу побольше фруктов, овощей и натуральных соков, не есть после 6 часов вечера. Если чувствует сильный голод – может съесть банан или выпить стакан кефира. 

Ради крупного события можно нарушить диету!

Правда, в декабре прошлого года певице пришлось нарушить свои правила. Дело в том, что ее старший брат Роберт открыл ресторан грузинской кухни, и, естественно, Диана была приглашена на торжественное мероприятие вместе с другими гостями. Известная певица не могла отказаться – она с удовольствием попробовала хачапури и эларджи, позволила себе и немного красного вина. Впрочем, при ее стройной фигуре подобные отклонения от диеты, надо думать, ничем не грозят. 

Добавим к этому, что Диана Гурцкая, несмотря на множество испытаний, которые ей выпали в жизни, считает себя очень счастливым человеком. Мы поздравляем любимую певицу с днем рождения и желаем всегда оставаться таким же примером позитива и жизнелюбия для миллионов людей! 

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Массаж, кефирные маски и вареники: как Гурцкая в 40 выглядит на 30
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