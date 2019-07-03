Личная жизнь Алексея Серебрякова: усыновленные дети и борьба за любовь

3 июля отмечает день рождения Алексей Серебряков, фильмы с участием которого любят и представители старшего поколения, и молодежь.

Его «визитными карточками» стали такие картины, как «Фанат», «Афганский излом», «Бандитский Петербург» и многие другие.

Вторая волна известности настигла Алексея Валерьевича недавно, после того, как на экраны вышел неоднозначный фильм «Левиафан». Да и сам Алексей – фигура неоднозначная. Он не раз заставлял говорить о себе, причем часто – в негативном ключе. При этом далеко не все знают о том, что актер усыновил двоих детей и делает все для того, чтобы они были счастливы.

Разрушил семью – или подарил жене счастье?

На экране Алексей Серебряков, биография которого способна вызвать самые противоречивые чувства, – брутальный, безжалостный персонаж, то каратист, то аналог американского Рэмбо, то участник бандитской группировки. В жизни же Серебряков – однолюб, трогательно заботящийся о своей жене и детях.

С Марией Алексей познакомился, когда ему было 16 лет. Он, впрочем, не пришелся ей по вкусу, но, уступив напору молодого человека, Маша некоторое время с ним встречалась. А потом все-таки выбрала другого, вышла за него замуж, и муж увез девушку в Канаду.

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Новая встреча Серебрякова и Марии произошла спустя 10 лет после знакомства. К тому моменту актер уже понимал: ему никто больше в жизни не нужен. Поэтому, по его собственному выражению, он «вцепился» в Машу и не отпускал.

Правда, пришлось принимать нелегкое решение. У Маши был муж, была маленькая дочь. За тот месяц, что Серебряков раздумывал над дальнейшими действиями, он буквально поседел. Но все-таки пошел на этот шаг, ставший для него, по признанию актера, «страшнейшим испытанием», — ведь фактически он разрушил семью. Мария развелась с мужем и создала семью с Алексеем, ее годовалую дочь Дашу он принял, как родную.

Приемные сыновья

Общие дети у супругов так и не родились. Однако через какое-то время появилась информация о том, что Алексей и Мария воспитывают, помимо Даши, двоих мальчиков, взятых из детдома. Журналисты опубликовали эти данные без согласия актера, была неприятная ситуация, суд… Но, как бы там ни было, теперь об этом уже знают все.

Потом Алексей рассказывал о том, что две попытки его жены выносить и родить ребенка окончились неудачей. И тогда он решил больше не подвергать любимую опасности и усыновить брошенных детей.

Сначала в семью попал 2-летний Данила. Артист вспоминал, что мальчик был нелюдимым и необщительным, в детдоме ему ставили страшные диагнозы… Увидев Алексея, малыш сразу бросился к нему. Они долго стояли, обнявшись.

Второй приемный сын, Степан, к своим 4 годам пережил столько, сколько не каждому взрослому выпадает. Серебряков неохотно рассказывает эти тяжелые истории, что вполне понятно. Однажды он сказал, что его жене надо поставить памятник – ведь известно, что основные заботы о детях ложатся на плечи женщины, матери.

Серебряков жалеет о том, что больше не сможет усыновлять детей

Это невозможно по той причине, что, согласно закону, принятому в 2012 году, граждане стран, в которых позволены гей-браки, не имеют права усыновлять ребятишек из России. А жена Серебрякова – гражданка Канады, и вся семья живет там уже несколько лет.

Когда артиста спрашивают о причинах переезда в Канаду, он не скрывает: переехал, чтобы обеспечить детям нормальное будущее. И Даша, и мальчики стали для него родными и любимыми, и он готов сделать все для их счастья.

При этом дети воспитываются в строгости, Алексей признается, что порой кричит на них, чтобы добиться послушания. У мальчиков – переходный возраст, и приходится проявлять строгость и твердость. Например, пришлось повышать голос, когда выяснилось, что ребята пробовали курить. Актер прилагает все усилия, чтобы уберечь детей от ошибок.

Живущий в Канаде, но зарабатывающий в России

После переезда в Канаду в 2012 году Алексею Серебрякову пришлось выдержать шквал недовольства: как так, покинул страну, позволяет себе негативные высказывания в адрес России, а сам, между прочим, и после переезда продолжает сниматься в российских фильмах, неплохо на этом зарабатывая!

В самом деле, с тех пор Серебряков снялся в таких фильмах, как «Синдром дракона», «Агент», «Соло на саксофоне», «Ладога», «Наше счастливое завтра», «Фарца», «Код Каина» и других. При этом говорят, что его съемочный день стоит от 300 до 400 тысяч рублей.

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Актер продолжает активно работать и сегодня. Он не только снимается – он планирует снять собственный фильм, надеясь показать зрителям нечто действительно стоящее. Кроме того, Серебряков много времени и средств уделяет благотворительности, участвуя в деятельности фонда «Время жить», при этом актер не афиширует свои добрые дела.

Несмотря на то, что многие в нашей стране относятся негативно к Алексею Серебрякову, последние новости о его жизни подтверждают: он очень востребованный артист. Причина здесь одна – бесспорный талант Серебрякова, его умение создать разноплановые образы, заставить зрителя поверить в происходящее на экране.

Мы поздравляем Алексея Валерьевича с юбилеем и желаем новых успехов в творчестве, удачных и интересных ролей, радости от общения с самыми близкими людьми – супругой и детьми.