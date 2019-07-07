5 ошибок Алибасова, которые заставили усомниться в его честности и адекватности

Пока все гадают, травился продюсер «Кротом» или нет, он лихо зарабатывает, посещая ток-шоу за гонорары.

Так пил Бари Алибасов жидкость для прочистки труб или симулировал отравление? Эту загадку пытаются разгадать сразу в нескольких телешоу. Алибасов всегда обожал шокировать публику эксцентричными поступками - он признанный мастер розыгрыша и гений пиара. С другой стороны, в знаменитом Склифе он лежал по-настоящему. «Телепрограмма» рассказывает все, что известно о болезни продюсера группы «На-На» на данный момент.

После того как 4 июня «скорая помощь» увезла Бари Алибасова в больницу, произошло много интересного: его успели похоронить, воскресить и обвинить в имитации отравления ради пиара юбилейного тура группы «На-На». Что же случилось на самом деле за этот месяц с Бари Каримовичем?

Сын продюсера опубликовал заключение врачей на официальном бланке НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Пациент поступил в отделение отравлений, в реанимации отделения токсикологии Алибасов провел 13 дней. Диагноз в документе такой: «Отравление прижигающей жидкостью (щелочь «Крот»). Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода 3-4-й степени, желудка 2-й ст.». Также в выписке указано, что Алибасов получил ряд осложнений: «распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит, катаральный ожоговый бульбит, интоксикационный психоз». Только вот непонятно, почему в таком состоянии шоумен провел в больнице меньше двух недель.

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— Конечно, он не пил залпом щелочь из бутылки. Просто сделал глоточек небольшой - сразу понял, что случилось, и вызвал «скорую». В рубашке родился! Да, он лежал у нас в больнице, да, у него был ожог. Но, вероятно, концентрация жидкости была слабой, а доза мала, поэтому он и выписался так быстро, - рассказал нам хирург одного из отделений Склифа.

В звездной тусовке не исключают, что Бари Алибасов мог испробовать «Крота» ради шокирующего пиара. Если уж он свои похороны репетировал…

1. «Котовасия». Прессе сообщили, что якобы пропал любимый кот продюсера - канадский сфинкс Чуча. Было объявлено вознаграждение — 800 тыс. руб. Сначала нашелся не тот кот — мол, какие-то мошенники предъявили другого зверя. Потом отыскали и Чучу… Сущая безделица, а дополнительное внимание публики обеспечено.

2. Алибасов очень активно начал давать интервью сразу после выписки. В шоу «Привет, Андрей!» он въехал в студию в инвалидной коляске с арбузом в руках, с сумасшедшинкой в глазах. В какой-то момент даже упал с коляски. Кульминацией стал его вопрос ведущему шоу Андрею Малахову: «А ты кто?!» Хотя перед этим Алибасов уже давал «первое интервью» Малахову для передачи «Прямой эфир».

3. Селфи со «смертного одра». Едва отошедший от медикаментозного сна Алибасов тут же начал фотографировать себя — похудевшего, небритого.

4. Алибасов в целом ведет себя слишком дурашливо, что странно для человека, который едва не погиб.

5. «Исчезновение» жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. На шоу с участием Бари Каримовича она не пришла, что странно для любящей супруги. По нашим данным, Лидия Николаевна очень не хочет участвовать в этой истории.

Тем временем благосостояние Алибасова растет. Его вместе с Чучей пригласили сниматься в кино, впереди еще с десяток телешоу. А за участие в каждой съемке Бари Каримович получает от 200 до 500 тыс. руб.

Король эпатажа

Бари Алибасов — человек обеспеченный. Накануне отравления он в очередной раз рассказал в передаче, как греб деньги лопатой в годы, когда «На-На» была на пике. «За месяц - полтора миллиона долларов», — хвастался он. При этом отмечал, что солистов тоже не обижал: их доля всегда была весомее, чем его.

Алибасов заработал на пару квартир в столице, инвестировал гонорары в ценные бумаги. Большую часть имущества он завещал единственному сыну - 33-летнему Бари Бариевичу. Но одного достатка продюсеру мало - периодически ему хочется встряски. А эпатирует публику он умело.

Вот 5 самых ярких эпизодов из жизни Бари. В разные годы он подбрасывал их прессе, неизменно привлекая к себе внимание — не хуже, чем сейчас.

1. Алибасов любит рассказывать истории, подтверждения которым нет. Например, якобы любовница Бари, буфетчица Луиза, во время одной из пылких ссор кинула в него большим ножом для разделки мяса. Бари был в пальто, но нож прошел через одежду и вонзился между ребер. Мол, рана была такая, что «нож пробил плевру и желудок, из-за чего открылось кровотечение — в желудок натекло четыре литра крови, полсуток врачи не выходили из операционной…» Конечно же, Бари добавляет, что с такими ранами не живут, но он быстро оклемался. А Луизе дали два года условно. Заметим, что в заключении врачей НИИ Скорой помощи Н.В. Склифосовского за июнь этого года отмечено, что операций у Алибасова не было.

2. Однажды Бари Каримович покрасил волосы в желтый цвет. «Я демонстрировал стране, что существует такое понятие, как свобода. И я всегда это демонстрирую. Я всегда выхожу за рамки», — так продюсер объяснял свой поступок.

3. Алибасов считает, что сочетание «звезда и ее четвероногий питомец» никогда не оставит публику равнодушной. Так, Анастасии Волочковой на день рождения он подарил козла, да и сам однажды приезжал на музыкальную церемонию на козе. Кстати, помните, как Ольга Бузова приезжала на музыкальную премию на коне и на верблюде? Учится начинающая певица у мэтра.

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4. Бари умело пиарил «На-На». Когда уже у ребят были жены и дети, он везде рассказывал, что они холостяки. А однажды в программе «Акулы пера» и вовсе задал новый тренд, заявив: «Пусть уж лучше их считают голубыми, чем женатыми». Эта фраза на пару лет дала пищу репортерам и поклонникам, которые приписывали солистам «На-На» гомосексуальные приключения.

5. В 2010 году в Николо-Архангельском крематории солисты группы «На-На» провожали Бари Алибасова в последний путь: говорили трогательные речи, смахивали слезы. Слава Жеребкин вообще рыдал в голос: «Я, как увидел гроб на тележке, не смог сдержаться — слезы сами полились!» Продюсер устроил репетицию собственных похорон.