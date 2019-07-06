Звездные истории Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
Звездные истории

Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе

Ирина Викторова

Лариса Долина, например, сестра… Ирины Апексимовой! 

Некоторые наши звезды связаны узами родства, о которых их поклонники не всегда знают. Братья-сестры на публике существуют автономно, общаясь вдали от камер. А иногда люди считают друг друга родственниками, потому что дружат много лет и стали кумовьями - вроде и не кровная связь, а ближе человека нет. «Телепрограмма» раскрывает семейные тайны. 

Крестный «батяня-комбат» 

Николай Расторгуев и Елисей Певцов. Фото. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото
Николай Расторгуев и Елисей Певцов. Фото: Инстаграм. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Фото: ЭГ/Лариса Кудрявцева

62-летний лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев - крестный отец Елисея Певцова, сына супругов-актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой. Ольга и Дмитрий считают Расторгуева членом семьи уже лет двадцать, поэтому и предложили ему стать крестным Елисея. Кумовья вместе и в церковь ходят, и праздники отмечают в узком семейном кругу. 

Хранительницы секретов 

Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко. Фото
Екатерина Климова и Екатерина Вуличенко. Фото: КП/Михаил Фролов

41-летняя Екатерина Климова делится переживаниями о личной жизни только с лучшей подругой - 39-летней Екатериной Вуличенко. Актрисы подружились еще в студенческие годы и с тех пор не расстаются. Свадьбы и разводы переживают вместе. Вуличенко еще зимой первой узнала о расставании Климовой с мужем Гелой Месхи, но держала это в секрете. Логично, что именно Вуличенко стала крестной мамой младшей дочки Климовой - Беллы Месхи. Катя шутит, что малышка похожа на нее больше, чем на родную мать. 

Ближе чем подруга 

Мария Порошина (слева) - крестная мама сына  Натальи Антоновой. Актрисы уже 20 лет называют друг друга сестричками. Фото
Мария Порошина (слева) - крестная мама сына  Натальи Антоновой. Актрисы уже 20 лет называют друг друга сестричками. Фото: Инстаграм

45-летние актрисы Мария Порошина и Наталья Антонова - лучшие подружки с 1-го курса Щукинского театрального училища. «Мы столько пережили вместе, что Маша мне давно как сестра!» - говорит Антонова. Порошина - крестная мама старшего сына Антоновой Никиты. У Марии пятеро детей, у Натальи три сына. Женщины давно стали друг для друга опорой и поддержкой в самых сложных жизненных ситуациях. Когда у Порошиной возникали конфликты с экс-мужем Ильей Древновым, то ночью к ней на помощь мчалась именно Наталья. 

Кузины-одесситки 

Лариса Долина и Ирина Апексимова. Фото
Лариса Долина и Ирина Апексимова. Фото: ЭГ/архив

63-летняя Лариса Долина - сестра 53-летней Ирины Апексимовой! Троюродная. Их мамы родом из Одессы, где и прошла юность Ларисы и Ирины. Апексимова раскрыла свою родословную пару лет назад - оказавшись в одном телешоу с Долиной, она рассказала ей об их родстве, о котором певица даже не догадывалась. «Теперь мы общаемся, поздравляем друга с праздниками, иногда встречаемся, когда появляется свободное время», - не нарадуется Апексимова. 

Умник и актриса

Юрий Вяземский и Евгения Смирнова. Фото
Юрий Вяземский и Евгения Смирнова. Фото: Первый канал

Автор и ведущий программы «Умницы и умники» 68-летний Юрий Вяземский - родной брат 64-летней актрисы Евгении Симоновой. Евгения носит фамилию отца, а Юрий - матери. Брат и сестра близки с детства. Вяземский на правах любящего родственника даже рассказывал о мужьях сестры: «Саша Кайдановский говорил, что из всех его гражданских и официальных жен по-настоящему он был счастлив только с Евгенией. Спасибо ему за это заявление. Потому что человек он был талантливый, интересный, удивительно для актера умный. У них такая профессия, что нет возможности заниматься самообразованием. Там была настоящая любовь. Но Саша от этого счастья ушел. Сейчас Женя счастлива со своим мужем Андреем Эшпаем…» У Симоновой две дочери - Зоя Кайдановская и Мария Эшпай. 

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Тэги:

Дмитрий ПевцовЕвгения СмирноваЕкатерина ВуличенкоЕкатерина КлимоваИрина АпексимоваЛариса ДолинаМария ПорошинаНаталья Антонова

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Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе
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