Как звезды толстеют, худеют и зарабатывают на этом миллионы

Порой для того, чтобы получить заветную роль, актеры готовы идти на большие жертвы.

Мечта чуть ли не половины человечества – сбросить хотя бы несколько лишних килограммов. Но есть и те, кто готов эти лишние килограммы набрать, пусть и с риском для собственного здоровья.

Новый сериал и толстый Рассел Кроу , плюс 30 кг

1 июля на просторах интернета появился сериал «Самый громкий голос в комнате». Он рассказывает о человеке, который практически правил судьбу Америки при нескольких президентах. Роджер Эйлз был бессменным генеральным директором Fox News Channel – основного информационного канала США. В его силах было решать, кого из политиков возвысить, а кого утопить. Актеры готовы пойти на любые лишения ради того, чтобы сыграть такую легендарную личность.

Условием для приглашенного на пробы Рассела Кроу было набрать нужный для роли вес. И Рассел рискнул. Снова. Это не первый раз, когда актер прибавляет в весе ради роли. Еще в 2007 году к началу съемок фильма «Совокупность лжи» Рассел «наел» 30 килограмм. Но тогда они с легкостью остались в спортзале.

Помня о том, что ему достаточно легко удается справиться с лишним весом, Кроу в 2016 году снова поправился, теперь уже на 20 килограммов, чтобы сыграть в фильме «Славные парни». Роль состоялась, а вот распрощаться с приобретенными килограммами после фильма уже не удалось. Все-таки, после пятидесяти метаболизм уже не тот, чтобы с ним шутить подобным образом.

И вот снова рисковая прибавка в весе. Теперь уже до 140 килограмм. Критический вес, критический возраст: как Кроу собирается выбираться из этой ситуации – непонятно. Но можно предположить, что надеяться на возвращение красавца Максимуса из «Гладиатора» уже не приходится.

Не менее сложно выбираться и из полудистрофического состояния, в которое себя загоняют актеры ради роли.

Кристиан Бейл – минус 30 кг

Врачи не на шутку опасались за жизнь Кристиана Бейла, когда тот похудел до 55 килограмм для роли в фильме «Машинист». За неполных 4 месяца актер потерял около 30 килограммов и был похож на скелет, обтянутый кожей. Режиссер был доволен результатом, а вот Кристиана еще долго и интенсивно лечили, прежде чем ему удалось восстановиться.

Меттью Макконахи — минус 21 кг



Звезде сериала «Настоящий детектив» тоже пришлось «погреметь костями». Чтобы получить главную роль в драме «Далласский клуб покупателей», Макконахи сбросил 21 килограмм за полгода. Говорили, что актер потерял не только в весе, у него вдобавок очень испортился характер. Да и верно: полгода голодовок и тренировок кого хочешь выведут из равновесия.

Джаред Лето – минус 23 кг, плюс 32 кг

В том же «Далласском клубе посетителей» снимался Джаред Лето, которому тоже были поставлены условия насчет веса: актер к моменту съемок должен был потерять 23 килограмма, чтобы сыграть изящного трансвестита. До этого Джаред набирал вес, чтобы соответствовать образу психопата-убийцы в фильме «Глава 27». 23 сюда, 32 туда – что значат эти колебания веса, когда ты молод и полон амбиций?

Мэтт Деймон – минус 18 кг



Семь месяцев врачи восстанавливали здоровье актера после того, как он резко похудел на 18 килограммов для роли военного специалиста в фильме «Мужество в бою». Мэтт должен был играть наркомана, ветерана иракской войны. Изможденный голодовками и тренировками Мэтт как нельзя лучше вписался в образ.

Том Харди – плюс 19 кг



Этот стройный харизматичный актер был вынужден набрать 19 килограммов всего за пять недель. Неизвестно, как это сказалось на его здоровье, но карьерный рост налицо: в 2009 году Том получил Премию британского независимого кино как лучший актёр, за фильм «Бронсон» о легендарном преступнике.

На съемках у актера была не только лишняя мышечная масса: Бронсон настолько впечатлился тем, что о нем снимут кино, что даже аккуратно срезал свои «фирменные» усы и отослал их Тому Харди, чтобы тот их надевал во время съемок.

Но поговорим о наших звездах – их эксперименты над собственным телом не менее захватывающе.

Александра Бортич – плюс 20 кг

В то время, когда все звезды сидят на диетах и изнуряют себя в спортзалах, Александра никак не могла заставить собственный организм поправиться. Несмотря на то, что актриса поглощала огромное количество еды, вес «встал» на отметке 69 килограмм и не собирался двигаться дальше. Бортич уже не могла смотреть на еду, по ее словам, ее мутило уже от самого запаха съестного. Организм пришлось ломать, но все получилось, девушка поправилась до необходимых для роли 76 килограммов.

В фильме «Я худею» Александре нужно было терять вес ради любимого. По контракту, она должна была за полтора месяца избавиться от тех же самых двадцати килограммов. В одном из интервью Александра призналась, что если бы ей не грозил огромный штраф, то похудеть бы ей не удалось. Но Бортич все же сумела привести себя в порядок и чудесно выглядит.

Ольга Будина – плюс 20 кг

В телефильме «Жена Сталина» Ольга появилась в роли беременной Надежды Аллилуевой. Для того чтобы соответствовать образу, Ольга поправилась на целых двадцать килограммов. Помня актрису хрупкой девушкой, соратники по съемочной площадке подтрунивали над Ольгой, ухаживали за ней как за беременной.

Сразу же по окончании съемок актриса ринулась сгонять килограммы. Сменила диету, поставила для себя уйму ограничений. Не прошло и нескольких месяцев, как Оля вернулась в свой вес.

Юлия Снигирь – плюс 13 кг

Юлии пришлось поправляться в процессе съемок телесериала «Великая». Екатерина II, приехавшая к русскому двору худенькой, постепенно, но ощутимо с годами прибавляла в весе. Актрисе пришлось соответствовать образу. За время съемок она приобрела 13 лишних килограммов, объедаясь пончиками с сахарной пудрой перед сном.

То, что потом Юлии пришлось часами потеть в спортзале – ничто перед тем, насколько правдоподобной получилась на экране ее героиня.

Вера Сотникова – плюс 10 кг

Конечно, у костюмеров всегда есть возможность с помощью специальных накладок сделать персонажа толще, чем он есть. Но актер всегда будет выглядеть естественнее безо всех этих накладных животов, рук и ног. Поэтому режиссер очень просил Веру поправиться.

Сотниковой тяжело было согласиться, ей и так приходилось следить за фигурой. Но слишком уж заманчивой была роль: не каждый день предлагают сыграть Людмилу Зыкину в сериале «Людмила». Вера набрала 10 килограмм, и это не все жертвы, на которые она пошла ради фильма. Свою узнаваемую рыжую шевелюру она перекрасила в черный цвет, а на экране предстала состаренной до нужного режиссеру возраста. В форму помогли вернуться йога и спортзал.

Полина Гренц – плюс 10 кг

Не знаете как поправиться? Спросите у Полины: она вам расскажет о шоколадном мороженом, разогретом в микроволновке. Именно на нем девушка приобрела 10 килограммов, необходимых для того, чтобы сыграть пышечку Александру в сериале «Физрук».

После отснятого первого сезона вес вернулся в норму, а после того, как было объявлено о съемках второго, Полина не успела наесть лишние килограммы. Пришлось шить специальный костюм из поролона, который превращал тоненькую Полю в полненькую Сашу. Костюм оказался отличным подспорьем для похудения. После съемок в жару, Полина обнаружила, что потеряла в нем около двух килограммов за день.

Светлана Ходченкова с килограммами потеряла благосклонность режиссера, минус 20 кг



Когда Станислав Говорухин снимал фильм «Благословите женщину», он был без ума от своей героини в исполнении Светланы Ходченковой. Девятнадцатилетняя актриса с округлыми формами казалась режиссеру идеалом русской красоты. Но во время съемок Ходченкова вдруг начала резко терять вес. Неизвестно что стало тому причиной, только убегающие килограммы нужно было удержать любой ценой. Актриса вовсю налегала на мучное, и ей почти удалось: на экране разница в весе практически незаметна.

Зато после фильма Светлана продолжила худеть и в общей сложности потеряла 20 килограммов, приобретя параметры топ-модели. А вот Говорухин тогда разочаровался в актрисе, обвинив ее в потере фактурности и индивидуальности.

Эксперименты с весом никогда не проходят бесследно для организма. И любое такое, порой очень жесткое вмешательство в его работу, оставляет след. И пусть не сейчас, но когда-нибудь в будущем все это аукнется. И актеры прекрасно об этом знают. Так что любое их преображение на экране можно считать жертвой в угоду зрителю и Мельпомене.