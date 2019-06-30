Розыгрыши и смех: раскрыт рецепт счастливого брака Елизаветы II

Новостник сайта Teleprogramma.pro. Окончила ТГПИ, факультет иностранных языков. Перепробовала массу профессий, от преподавателя и переводчика до начальника отдела ВЭД. В журналистику попала через переводы с английского. Не жалею!

Наталья Бирюкова Новостник сайта Teleprogramma.pro. Окончила ТГПИ, факультет иностранных языков. Перепробовала массу профессий, от преподавателя и переводчика до начальника отдела ВЭД. В журналистику попала через переводы с английского. Не жалею!

Задолго до Кончиты Вурст бородой на нежном лице могла похвастаться … королева Великобритании Елизавета II. Жаль, что озорную шутку монархини видело очень мало людей.

И это не единственный случай, когда королева позволила себе шутить и смеяться от души. Супруг королевы, принц Филипп, в любви к розыгрышам ей не уступает. Может быть, это и есть рецепт долгого счастливого брака?

Королева, вынужденная улыбаться, когда хочется хохотать

Однажды в одном из интервью Елизавета II сказала: «У меня уже болит лицо от улыбок. Почему все думают, что женщина должна постоянно сиять? Это нечестно. Если мужчина выглядит угрюмым, то по умолчанию считается, что он серьезный человек, а не скоморох».

Тем не менее, Елизавета не раз доказывала, что чувство юмора ей отнюдь не чуждо. Несмотря на статус, эта женщина не раз говорила, что не стоит относиться к себе слишком серьезно: «Давайте не воспринимать себя слишком серьезно. Ни у кого из нас нет исключительного права на мудрость».

История с герцогской бородой

Королева также ничего не имеет против забавных розыгрышей — достаточно хотя бы вспомнить, как однажды она встретила своего мужа, вернувшегося из морского похода.

Дело в том, что в долгих плаваниях Филипп бритьем себя не утруждал, и к жене возвращался заросшим. Возможно, Елизавете это не нравилось. Но вместо семейной сцены, молодая королева предпочла устроить мужу небольшой спектакль.

Она нашла и нацепила на себя искусственную бороду, а близкое окружение поддержало розыгрыш, и тоже щеголяло «аксессуарами» на свой вкус. Неизвестно, прекратил ли отращивать бороду Филипп, но история запомнилась.

История с шоколадным цилиндром

Ее Величество не прочь пошутить и во время официальных встреч. Камера не раз ловила смеющуюся королеву.

Недавно Елизавету до слез рассмешил муж внучки Зары — Майк Тиндолл. Дело происходило на фешенебельных королевских скачках в Аскоте, где дамы состязаются в самых невероятных фасонах шляп. Джентльмены же носят консервативные цилиндры.

А Майк, бывший рэгбист и отъявленный шутник, решил посмеяться над напыщенностью великосветского общества. На голове у королевского зятя обнаружилось сразу два цилиндра – один настоящий, а другой шоколадный!

К слову сказать, Елизавета очень любит семью именно своей внучки Зары Тиндолл, а не семьи внуков Уильяма или Гарри. Именно в обществе внучки и ее мужа Елизавета II чувствует себя наиболее комфортно и расслаблено.

Счастливые моменты, попавшие на фото

В сентябре 2012 года в объектив попали хохочущие до упада королева со своим старшим сыном, принцем Чарльзом — во время сбора всего семейства в шотландской резиденции королевы Бэлморал после летних каникул.

Знаменит и снимок Ее Величества во время визита королевы в США на празднование Дня независимости. На нем Джордж Буш-старший обменивается шуткой с высокой гостьей.

В Сети уже давно «гуляет» снимок Елизаветы II, где камера «поймала» ее в окне автомобиля. Хотя собеседника и не видно, королеву явно что-то сильно позабавило.

Не смог сдержать смешок и принц Уильям в декабре 2006 года во время королевского парада Военной академии Кэмберли, когда мимо проплывала его царственная бабушка. Ей пришлось очень постараться, чтобы сдержать улыбку.

История с собакой в шкафу

И все же королева, несмотря на изрядное чувство юмора и готовность посмеяться, не всегда может оценить своеобразный юмор своего благоверного — супруга принца Филиппа.

Герцог Эдинбургский тонкостью шуток не славится. Солдафон-с. Королеве не раз приходилось писать извинительные письма «жертвам» его язвительных шуток.

А вот заступаться за Елизавету, когда муж хочет подшутить над ней, некому. Приходится самой. Так однажды Филипп спрятал в буфете ее любимого пса корги.

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Знаете, тут уж не до шуток. Еще неизвестно, кого больше любит королева – своего мужа или собак. В итоге принц получил дозу монаршего гнева, причем в присутствии гостя. Разъяренная Елизавета вылетела из кабинета, хлопнув дверью.

Но герцога Эдинбургского совершенно не смутила эта сцена, в отличие от ошарашенного гостя, и он отпустил дерзкое замечание в адрес супруги. «Да кем она себя возомнила?!», — хладнокровно произнес он.

И все же они вместе 70 лет…

Впрочем, именно чувство юмора во многом помогло королеве и принцу Филиппу сохранить теплые отношения на протяжении десятилетий. Ведь не зря же пара вместе уже более 70 лет.