Любовь Успенская: «Впереди ждет дуэт с рэпером 50 Cent!»

Королева русского шансона в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro рассказала о секретах своей красоты и готовности хайповать.

Имя Любови Успенской, которая совсем недавно отпраздновала 65-летие, сейчас у всех на слуху. Совместная запись песни «Panda E» знаменитой певицы и молодого рэпера CYGO («Сайго») стала очень популярной, в прессе то и дело появляются интервью с Любовью, а на этой неделе она стала гостьей AGENTSHOW Насти Ивлеевой.

Портал Teleprogramma.pro тоже решил не отставать от трендов и взял интервью у настоящей королевы русского шансона. Неподражаемая Любовь Успенская рассказала нам о том, как ей в 65 лет удается выглядеть моложе многих 50-летних, о своих творческих планах и об отношении к хейтерам в Instagram.

— Любовь, как поддерживаете свою прекрасную форму? Это всё секреты питания? Или занятия спортом?

— Секрет в том, что я действительно ем здоровую пищу, стараюсь покупать продукты только с пометкой «био». Надеюсь, что нас не дурят, потому что под «био» могут продавать и обычные продукты. Но хочется верить, что это правда. Я ему курицу, рыбу. Люблю, в принципе, всё, но понемногу.

И самый главный секрет — это следить за кожей лица, потому что кожа нуждается в правильном питании, как и твой желудок. И последствия того, что ты ешь, видны на твоём лице.

Если ты употребляешь алкоголь, кожа лица это выдаёт. Я некоторое время назад поставила эксперимент: отказалась от алкоголя, даже самого легкого, вроде белого и красного вина (шампанское я вообще не переношу). И после этого я увидела, что даже вино даёт побочные эффекты — утром после него ты просыпаешься немного опухшая. Так что это надо учитывать, если стремишься хорошо выглядеть.

Кроме того, важно уделять время любым видам спорта, то есть не сидеть на стуле целый день, а бегать, ходить, заниматься йогой.

И конечно, большое значение имеет генетика. Потому что можно очень тщательно и профессионально ухаживать за собой, но, если бог не дал хорошую кожу и хорошее здоровье, то здесь уже нужны советы врачей. Я в этом плане не профессионал и не могу давать кому-то советы.

— У вас шикарное чувство вкуса как в жизни так и на сцене. Пользуетесь ли вы услугами стилистов? Кто помогает вам в выборе?

— Конечно, очень сложно самой всё это делать. Я могу, например, сказать, какой образ хочу, какой стиль выбираю на ту или иную программу, или на концерт. Но ездить по магазинам у меня нет времени, так что есть стилисты и те же шоперы, которые мне привозят вещи на примерку домой. Я работаю уже много лет с прекрасной девочкой Олей, которая меня с полуслова понимает, она отбирает мне по всему городу самые правильные аутфиты.

Самой очень сложно быть на высоте, нужна помощь. Так что благодаря таким людям и моему собственному хорошему вкусу я выхожу на сцену в такой форме, к которой не придерёшься.

— В сети много хейтеров, которые обвиняют вас в использовании «фотошопа». Мы видим, что вы довольно корректно на них реагируете. А в бан отправляете откровенных хамов? И вообще, обидно ли вам читать подобные комментарии?

— Я считаю, что те, кто пишет подобные комменты — это люди больные, люди неадекватные, это боты, у которых нет подписчиков, либо неудачники, которым приносит радость возможность свою злость выплеснуть с помощью написания гадостей.

Раньше была какая-то дистанция, звезды были недоступны и все эти неудачники могли только видеть тебя по телевизору, теперь же они могут в любой момент свою желчь вылить, написав тебе. Я им не завидую, ведь это несчастные люди. Если эта писанина делает их хоть немного счастливее — пусть пишут.

Но, честно говоря, когда гадости начинают писать про моих близких, ребенка, — тут я уже не выдерживаю и блокирую.

— Филипп Киркоров уже давно стал ближе к молодежи. Очередной клип «Стеснение пропало» за 4 дня собрал 2,5 миллиона просмотров. Вы решились бы на такое?

— У меня в этом плане есть чувство меры. Я понимаю, где есть предел, а где можно хайповать. Не буду никого осуждать или сравнивать. Каждый артист сам понимает, что он хочет и что ему нужно. Я тут не судья. В своем творчестве я стараюсь всё делать так, что бы это было достойно, модно и современно, но не перехожу границы.

— Насколько важна для вас ваша работа?

— Когда я чувствую, что тема себя исчерпала, я пускаюсь на поиски чего-то нового и интересного. В целом я человек неугомонный, сидеть на одном месте и довольствоваться тем, что уже сделано — это не мое. Каждый день я придумываю, что будет завтра, что я сделаю новое завтра. И мне это нравится.

Я трудоголик и эта любовь к работе меня спасает от всех моментов тяжелых, которые происходят в моей жизни. Работа очень помогает отключиться, расслабиться, а еще больше — когда я нахожусь в состоянии каких-то проблем или неприятностей или горя, в это время мое творчество всегда получается, все что. Делаю в этом состоянии, оно всегда успешно.

Наверно, все-таки в периоды счастья и радости мне песни не идут в голову и музыку я не воспринимаю. И наоборот, когда я нахожусь в состоянии боли или страданий, я черпаю из этого вдохновение.

— Музыкальный эксперимент с CYGO оказался очень удачным, вы сами ожидали такой успех?

— Ожидала. Потому что если я за что-то берусь, я должна быть на 100% уверена, что эта работа будет не проходной, что это будет «бомба». Если я не уверена в чем-то, я даже браться не стану.

CYGO, конечно, я сразу поняла. Посмотрела, что у него миллионы просмотров, послушала песню, и она мне тоже понравилась. Мне очень хотелось спеть что-то новое, показать себя и в таком формате. Как профессионал, я уже знаю свои возможности, и знаю, что я могу и что нет. Это мне было интересно и я с удовольствием взялась за эту работу.

Затем стало понятно, что этого мало, что надо ещё что-то — публику подогреть. Мы записали с CYGO вторую песню — «Черная роза», сняли клип, который выйдет со дня на день, и намерены продолжать.

— Из молодых исполнителей кто-то ещё просил вас о дуэте?

— Очередь стоит! Но мне тогда нужно ночами не спать и ничем не заниматься, только этим. Надо понимать, что у меня просто времени не хватит, а хвататься и бросать на полпути я не могу. У меня столько проектов и забот — дай бог успеть всё это сделать. Но если будет что-то такое сногсшибательное и, допустим, молодой исполнитель, с которым мне захочется работать, я это, конечно, не пропущу. Но сегодня мне хватает Лёнечки CYGO и впереди у нас еще 50 CENT.

Напомним, что еще в феврале в программе «Вечерний Ургант» Любовь Успенская рассказала, что мечтает спеть дуэтом со всемирно известным рэп-исполнителем 50 Cent. Наладить контакты со звездой такого уровня было бы большой проблемой, но оказалось, что у королевы нашего шансона и темнокожего рэпера есть общая подруга. Она уже «свела» потенциальный дуэт вместе, 50 Cent послушал трек Успенской и выразил готовность сотрудничать. Теперь Любовь обдумывает эту идею, ищет песню, которую они смогут исполнить вместе. Она уверяет, что если «загорелась», то непременно воплотит свою мечту в жизнь.

Мы желаем нашей героине успехов и надеемся, что этот проект действительно станет реальностью. Ну, а пока с нетерпением ждем выхода нового клипа на песню «Черная роза»!