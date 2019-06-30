Мама Настасьи Самбурской отказалась от алиментов дочери и гонораров за ток-шоу

Звезда сериала «Универ» сама поможет родным в тяжелой ситуации

32-летняя Настасья Самбурская построила успешную карьеру и исполнила заветную мечту. «Я хочу жить, как миллионерша», — поставила в юности для себя задачу Настасья. И сама заработала на пару квартир в столице, теперь она ездит на Bentley, отдыхает на заграничных курортах, покупает дорогие вещи… Настасья всего добилась сама. Девочка из провинции окончила ГИТИС, играла в драматическом театре, ей повезло получить роль в сериале «Универ» — этот счастливый случай сделал ее популярной: после эфиров на ТНТ начались приличные заработки в социальных сетях и рекламе, посыпались приглашения вести телепередачи, появился контракт с музыкальным продюсером… Вот только эту красивую картинку звездной жизни периодически портит прошлое артистки: мелькают фото и рассказы о том, как богатая Самбурская бросила бедную родню без финансовой поддержки. Как выяснила teleprogramma.pro все совсем не так.

Мама Настей гордится

Уехав из Саратовской области покорять Москву, будущая звезда поменяла паспорт. Анастасия Алексеевна Терехова стала Настасьей Аниславовной Самбурской.

Но в городке Ртищево (с населением 40 тысяч человек) ее помнят как Терехову – здесь живет мама Насти и брат Гриша. Лариса Терехова торгует на рынке – она не предприниматель, а наемный продавец. Получает по местным меркам среднюю зарплату (около 20 тыс.), в этом году у Ларисы Тереховой юбилей — 55 лет, но и на пенсии она собирается работать.

Одна из сотрудниц рынка рассказала teleprogramma.pro о местной знаменитости. «Конечно, все знают, кто у Ларисы дочь. Молодец она – выбилась в люди. Жили Тереховы, как большинство людей, поэтому считаю, что рассказы в интервью Насти о бедности преувеличены – многие так в провинции живут. Другое дело, что она эту бедность ненавидела, вот и выбралась из нее, — рассказывает Ольга. — Народ разный – встречались и такие, кто Лариску подбивал подать на алименты: пусть мол, дочка содержит. Но она дочерью гордится, любит и никогда во вред ей ничего не сделает. Сюда приезжали журналисты зимой, хотели интервью записать: как Настя не помогает, какая она плохая. Ничего не вышло! Ни в каких ток-шоу Лариса не участвовала, всем отказывает и ни за какие деньги дочь позорить не соглашается…»

Настя на родину не спешит

Самбурская приобрела в столице сначала одну, а через пару лет вторую уже двухэтажную квартиру. Маме же в начале актерской карьеры звезда купила небольшой домик в Ртищево – женщина переселилась на новую жилплощадь. Лариса Терехова дочери благодарна, да и слово плохого о Насте от женщины никто не слышал. Ни за какие гонорары мать не соглашается обсуждать, осуждая дочь, показывать семейные фото и просить помощи.

Актриса Самбурская теперь рассказывает в интервью, что на родину приезжать не любит, с родней общается редко по телефону — сами, мол, звонят раз в год. Коллеги мамы артистки считают, что Настя перечисляет Ларисе небольшое ежемесячное содержание. Однако подтверждений этому нет. Сама Настасья утверждает: денег родным не дает, но если что-то произойдет – в беде не бросит. Самбурская решила так: «Если что-то случится – помогу, но стакан воды носить не буду…»

То есть финансовую поддержку Настя окажет, а вот личного участия (дружбы и общения) родня вряд ли дождется. Артистка считает, что ее родители не любили, поэтому и она их не любит. Отец Настю в детстве бил — мать за ребенка не заступалась, а развелась с мужем лишь, когда девушка уехала их отчего дома… Вот отсюда детские обиды у звезды.

Сейчас Лариса Терехова обеспечивает себя сама и радуется, что дочь смогла пробиться и устроить себе достойную жизнь.

Комментарий специалиста

Настасья Самбурская маме помогает, в беде не бросит. Но часто «богатые и знаменитые» дети оставляют пожилых родителей без помощи. Об алиментах на детей знают все, мы рассказываем, об алиментах детей родителям.

Адвокат Константин БАЛАМУТОВ:

— К сожалению, мы часто сталкиваемся с порочной практикой отсутствия какого-либо ухода и заботы со стороны детей к своим нетрудоспособным родителям. Причем «наплевательское» отношение характерно, зачастую, для довольно обеспеченных детей. Семейный кодекс РФ устанавливает обязанность детей, достигших совершеннолетия (18-ти лет) содержать своих нетрудоспособных родителей. При этом, права родителей, как матери, так и отца, на получение должной поддержки от детей равны. Однако все не так просто.

Родители могут получать алименты при соблюдении следующих условий. Родители должны быть нетрудоспособными: то есть пенсионерами либо инвалидами первой или второй групп. Основной критерий, на который смотрит суд – это нуждаемость родителей. В частности, размер их пенсии должен быть ниже прожиточного минимума. Либо родитель должен предоставить доказательства особой нуждаемости в тех либо иных затратах, например в дорогостоящих лекарствах. При этом, суды, оценивают и возможности детей для поддержки своих родителей: наличие у них детей, нетрудоспособных супругов, небольших доходов — без сомнения, будут учтены судом. Размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств. Не могут рассчитывать на получение алиментов, родители, лишенные родительских прав и родители, которые не надлежащим образом выполняли обязанности по воспитанию детей. К сожалению, безразличное и бездушное отношение детей к своим родителя во многом связано с отсутствием распространенной судебной практики в России. Родители редко подают иски в суды о взыскании алиментов со своих детей. И как ни прискорбно, суды, зачастую, встают на сторону именно детей.