Звездные истории Мама Настасьи Самбурской отказалась от алиментов дочери и гонораров за ток-шоу
Звездные истории

Мама Настасьи Самбурской отказалась от алиментов дочери и гонораров за ток-шоу

Ирина Викторова

Звезда сериала «Универ» сама поможет родным в тяжелой ситуации

32-летняя Настасья Самбурская построила успешную карьеру и исполнила заветную мечту. «Я хочу жить, как миллионерша», — поставила в юности для себя задачу Настасья. И сама заработала на пару квартир в столице, теперь она ездит на Bentley, отдыхает на заграничных курортах, покупает дорогие вещи… Настасья всего добилась сама. Девочка из провинции окончила ГИТИС, играла в драматическом театре, ей повезло получить роль в сериале «Универ» — этот счастливый случай сделал ее популярной: после эфиров на ТНТ начались приличные заработки в социальных сетях и рекламе, посыпались приглашения вести телепередачи, появился контракт с музыкальным продюсером… Вот только эту красивую картинку звездной жизни периодически портит прошлое артистки: мелькают фото и рассказы о том, как богатая Самбурская бросила бедную родню без финансовой поддержки. Как выяснила teleprogramma.pro все совсем не так.

Самбурская ушла из театра. В новом сезоне она будет играть в антрепризных спектаклях, сниматься в кино и рекламе. А также давать сольные концерты. Фото: «Комсомольская правда».

Мама Настей гордится

Уехав из Саратовской области покорять Москву, будущая звезда поменяла паспорт. Анастасия Алексеевна Терехова стала Настасьей Аниславовной Самбурской.
Но в городке Ртищево (с населением 40 тысяч человек) ее помнят как Терехову – здесь живет мама Насти и брат Гриша. Лариса Терехова торгует на рынке – она не предприниматель, а наемный продавец. Получает по местным меркам среднюю зарплату (около 20 тыс.), в этом году у Ларисы Тереховой юбилей — 55 лет, но и на пенсии она собирается работать.

Мама известной артистки обеспечивает себя сама. Фото: Руслан Вороной «Экспресс-газета».

Одна из сотрудниц рынка рассказала teleprogramma.pro о местной знаменитости. «Конечно, все знают, кто у Ларисы дочь. Молодец она – выбилась в люди. Жили Тереховы, как большинство людей, поэтому считаю, что рассказы в интервью Насти о бедности преувеличены – многие так в провинции живут. Другое дело, что она эту бедность ненавидела, вот и выбралась из нее, — рассказывает Ольга. — Народ разный – встречались и такие, кто Лариску подбивал подать на алименты: пусть мол, дочка содержит. Но она дочерью гордится, любит и никогда во вред ей ничего не сделает. Сюда приезжали журналисты зимой, хотели интервью записать: как Настя не помогает, какая она плохая. Ничего не вышло! Ни в каких ток-шоу Лариса не участвовала, всем отказывает и ни за какие деньги дочь позорить не соглашается…»

Настя-школьница с подружками. Еще пару лет назад Самбурская навещала земляков и дарила им свои столичные наряды. Фото: социальные сети.

Настя на родину не спешит

Самбурская приобрела в столице сначала одну, а через пару лет вторую уже двухэтажную квартиру. Маме же в начале актерской карьеры звезда купила небольшой домик в Ртищево – женщина переселилась на новую жилплощадь. Лариса Терехова дочери благодарна, да и слово плохого о Насте от женщины никто не слышал. Ни за какие гонорары мать не соглашается обсуждать, осуждая дочь, показывать семейные фото и просить помощи.
Актриса Самбурская теперь рассказывает в интервью, что на родину приезжать не любит, с родней общается редко по телефону — сами, мол, звонят раз в год. Коллеги мамы артистки считают, что Настя перечисляет Ларисе небольшое ежемесячное содержание. Однако подтверждений этому нет. Сама Настасья утверждает: денег родным не дает, но если что-то произойдет – в беде не бросит. Самбурская решила так: «Если что-то случится – помогу, но стакан воды носить не буду…»

Настасья Самбурская стала известной после роли Кристины Соколовской в сериале «Универ». Фото: кадр сериала ТНТ.

То есть финансовую поддержку Настя окажет, а вот личного участия (дружбы и общения) родня вряд ли дождется. Артистка считает, что ее родители не любили, поэтому и она их не любит. Отец Настю в детстве бил — мать за ребенка не заступалась, а развелась с мужем лишь, когда девушка уехала их отчего дома… Вот отсюда детские обиды у звезды.
Сейчас Лариса Терехова обеспечивает себя сама и радуется, что дочь смогла пробиться и устроить себе достойную жизнь.

Комментарий специалиста

Настасья Самбурская маме помогает, в беде не бросит. Но часто «богатые и знаменитые» дети оставляют пожилых родителей без помощи. Об алиментах на детей знают все, мы рассказываем, об алиментах детей родителям.
Адвокат Константин БАЛАМУТОВ:
— К сожалению, мы часто сталкиваемся с порочной практикой отсутствия какого-либо ухода и заботы со стороны детей к своим нетрудоспособным родителям. Причем «наплевательское» отношение характерно, зачастую, для довольно обеспеченных детей. Семейный кодекс РФ устанавливает обязанность детей, достигших совершеннолетия (18-ти лет) содержать своих нетрудоспособных родителей. При этом, права родителей, как матери, так и отца, на получение должной поддержки от детей равны. Однако все не так просто.
Родители могут получать алименты при соблюдении следующих условий. Родители должны быть нетрудоспособными: то есть пенсионерами либо инвалидами первой или второй групп. Основной критерий, на который смотрит суд – это нуждаемость родителей. В частности, размер их пенсии должен быть ниже прожиточного минимума. Либо родитель должен предоставить доказательства особой нуждаемости в тех либо иных затратах, например в дорогостоящих лекарствах. При этом, суды, оценивают и возможности детей для поддержки своих родителей: наличие у них детей, нетрудоспособных супругов, небольших доходов — без сомнения, будут учтены судом. Размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств. Не могут рассчитывать на получение алиментов, родители, лишенные родительских прав и родители, которые не надлежащим образом выполняли обязанности по воспитанию детей. К сожалению, безразличное и бездушное отношение детей к своим родителя во многом связано с отсутствием распространенной судебной практики в России. Родители редко подают иски в суды о взыскании алиментов со своих детей. И как ни прискорбно, суды, зачастую, встают на сторону именно детей.

Адвокат Константин Баламутов.
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"Универ"адвокаталиментыличная жизньНастасья СамбурскаяСамбурская

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Мама Настасьи Самбурской отказалась от алиментов дочери и гонораров за ток-шоу
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