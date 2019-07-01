Как с годами менялась внешность роковой блондинки Памелы Андерсон

1 июня звезде сериала «Спасатели Малибу», актрисе и фотомодели Памеле Андерсон исполняется 52 года.

Интересно проследить, как менялась внешность секс-символа с годами. Без сомнения, яркая блондинка Памела и сегодня выглядит сногсшибательно. Однако в ней уже мало что осталось от той юной знойной красотки, какой мы ее знали во времена «Спасателей Малибу».

От красивой блондинки – к женщине-фрику и обратно к красавице

Никто не будет спорить с тем, что в начале 90-х Памела была невероятно красивой девушкой. Ее охотно снимали в сериалах, а также в фотосессиях для мужских журналов.

Но время идет, внешность меняется. Через некоторое время Памела поразила своих поклонников изменившимся лицом. Налицо были серьезные вмешательства. Это было ясно даже тем, кто далек от мира шоу-бизнеса и пластической хирургии.

Чем дальше – тем больше экспериментировала Памела со своей внешностью. И далеко не всегда эти эксперименты были удачными. Самые давние ее фанаты грустят по тем временам, когда ее красота была естественной.

Начало карьеры – съемки в рекламе пива

22-летняя девушка, появившись в качестве болельщицы на одном из футбольных матчей, сразу привлекла к себе внимание местной пивоварни, и ее пригласили сняться в рекламе, — яркая блондинка с чувственными губами и соблазнительной фигурой была идеальной претенденткой.

В том же 1989 году ее пригласили сняться для мужского журнала Playboy. И скоро Памела становится ведущей моделью – ее фото в Playboy появляются чаще, чем фото других девушек.

А в 1992 году ее карьера резко взлетела вверх – приглашение в сериал «Спасатели Малибу» стало для Памелы Андерсон настоящим звездным часом. Ради съемок девушка решительно перекроила себя: увеличила и без того приличную грудь (ее «родной» размер – третий), сделала более пухлыми губы, а волосам придала максимально светлый оттенок.

С тех пор при словах «Памела Андерсон» в памяти мгновенно появляется яркая пухлогубая блондинка с откровенным декольте и в ультракоротком мини.

С годами, то ли боясь постареть и потерять интерес публики, то ли просто втянувшись в процесс, Памела то и дело увеличивала грудь и накачивала губы. Это стало для нее чуть ли не основным увлечением, спортом. На вопросы журналистов секс-дива отвечала: «Моя грудь сделала из меня звезду. Я просто следую за ней».

В 2001 году на церемонии вручения «Оскара» Памела шокировала всех присутствующих – на ней была джинсовая юбка, напоминающая широкий пояс, и супероткровенный белый топ, едва прикрывающий пышный бюст. Этот наряд был назван одним из самых безвкусных на торжестве, но разве Памелу волновали вопросы вкуса и стиля? Для нее главным был пиар, и она никогда этого не скрывала.

Приблизительно в таком же образе актриса появилась и в фильме «Скуби-Ду», где сыграла саму себя. А затем – и в картине «Очень страшное кино-3».

Понимая, что с возрастом не поспоришь, Памела делает над собой усилие и все чаще выходит на публику в более скромных и элегантных нарядах. При этом ее внешность все еще достойна восхищения, несмотря на многочисленные «переделки». На вручении «Золотого глобуса», например, она появилась в очень красивом черно-белом платье, которое никак нельзя было назвать безвкусным.

В то же время созданный ею имидж требует откровенных нарядов, и в фильмах она по-прежнему предстает соблазнительной блондинкой с огромным декольте.

После 2010 года даже самые ярые поклонники уже потеряли интерес к бюсту Памелы Андерсон, постоянно меняющему свои размеры. Чтобы вернуть былое внимание публики, актриса делает короткую стрижку, вновь и вновь ложится под нож пластического хирурга, появляется на публике в эпатажных нарядах – практически обнаженной. И… идет в проект «Танцы со звездами».

А потом, в 2015-м, она вдруг заявила журналистам, что предпочитает «естественную красоту» и больше никогда не будет делать инъекции ботокса. Однако то, что Памела с собой продолжала делать дальше, шло вразрез с ее словами.

В 2017-м звезда вдруг стала резко молодеть. Лицо преобразилось, словно по волшебству, — стало более юным и свежим. Все СМИ тут же опубликовали выводы специалистов: укорочен кончик носа, проведена подтяжка, в очередной раз увеличены губы, введен ботокс в уголки глаз и лоб.

И сегодня Памела выглядит, надо сказать, очень хорошо для своего возраста. Хотя, конечно, той юной девочки из «Спасателей Малибу» уже давно нет.