Звездные истории

Вещий сон: будущая дочь приснилась Макарской за 12 лет до рождения

Певица рассказала о пророческом сновидении.

Вещий сон: будущая дочь приснилась Макарской за 12 лет до рождения
Виктории Макарской приснилась дочь задолго до рождения/globallookpress.com

Антон и Виктория Макарские стали гостями программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова супруга актера театра и кино рассказала, что они на протяжении долгих лет мечтали о детях, но певица никак не могла забеременеть. В какие-то моменты они с мужем уже отчаивались и думали, что детей у них никогда не будет.

Виктория и Антон Макарские
Макарской приснился странный сон, ставший пророческим/globallookpress.com

Лишь спустя 13 лет на свет появилась их дочь Мария. Еще через два года родился сын Иван. Между тем Виктория Макарская рассказала о странном сне, который ей приснился много лет назад, за 12 лет до рождения Марии. «Мне приснилась девочка, которая сказала, что она моя дочь. Я спросила ее, как мне ее назвать. Она ответила, что Машей. При этом девочка стояла передо мной в монашеской одежде. Когда я проснулась, то сказала Антону, что если у нас родится когда-нибудь дочь, то я назову ее Машей», — рассказала певица.

Как добавила Макарская, у их дочери сложный характер. Причем эту черту она переняла от отца, который также часто бывает несносным. «Я уже смирилась с их характерами и не обращаю на это никакого внимания», — заявила исполнительница.

Также Виктория Макарская поведала, что забеременела дочкой после первой исповеди. Она считает это определенным знаком. Как известно, семья Антона Макарского очень патриархальна. Они часто ходят на службы и посещают храмы.

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Антон МакарскийВиктория МакарскаяМария МакарскаяПрограмма "Судьба человека"

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Вещий сон: будущая дочь приснилась Макарской за 12 лет до рождения
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