Леди Ди, Кейт и Меган: проклятые камни в кольцах королевской семьи

Рубин и сапфир - под запретом, а лучшие друзья девушек – это бриллианты. Эту аксиому подтверждает история помолвочных камней британского королевского семейства.

Почему члены британской королевской семьи открещиваются от рубинов и сапфиров в помолвочных кольцах? Как показывает история — это самые несчастливые камни для семьи Виндзоров.

Все началось еще в 1891 году, когда принц Альберт Виктор предложил руку и сердце бабушке Елизаветы II, Виктории Марии Текской. Альберт был прямым наследником на трон после правящей королевы. Вместе с будущим титулом принц подарил невесте прекрасное кольцо с овальными рубинами с россыпью мелких бриллиантов между ними.

Виктория ответила согласием, королевский дом готовился к свадьбе, но неожиданно принц заболел гриппом и скончался 14 января, за полтора месяца до свадьбы. Ему было всего 28 лет. Так Виктория Мария стала вдовой, еще не став женой.

Прошло более 50 лет до момента, когда виндзорская принцесса снова осмелилась надеть на палец помолвочное кольцо с рубином. Ею стала Маргарет, младшая сестра ныне правящей королевы Елизаветы II. Говорят, принцесса вышла замуж за фотографа назло настоящему возлюбленному, который женился на другой. Маргарет получила кольцо с рубиновой розой в честь ее второго имени – Роуз. Но все знаки внимания не смогли вызвать в Маргарет любви к мужу. Принцип «стерпится – слюбится» не сработал, пара некрасиво скандалила в течение всех 18 лет своего брака.

Сара – неверная жена для неверного мужа

Яркий крупный бирманский рубин был выбран влюбленным принцем Эндрю, герцогом Йоркским (вторым сыном Елизаветы II — Прим.Ред) не случайно. Он как нельзя лучше гармонировал с рыжими волосами будущей леди Виндзор. Ювелиры фирмы Garrard окружили рубин десятью бриллиантами и принц надел кольцо на палец Сары Фергюсон, надеясь на долгую и счастливую совместную жизнь.

Надеждам сбыться было не суждено. Брак развалился через неполных шесть лет. Еще 4 года длилась процедура развода – у королевских особ всегда все сложно в части соблюдения правил и условностей. Официальной причиной развода считают слишком свободное поведение Сары и ее приключения «на стороне». Но Елизавета как-то пошутила о том, что эти двое «стоят один другого, будто их подобрал компьютер». Так что и Эндрю был не святым.

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После этого развода Сара сумела снова наладить отношения с семьей бывшего мужа. Но до повторной свадьбы дело так и не дошло. Зато теперь на рубиновые украшения в качестве помолвочных колец у Виндзоров наложено негласное табу: три совпадения – уже закономерность.

Сапфир для обманутых жен: Элизабэт

Король Георг VI (отец Елизаветы II — Прим.Ред), тогда еще принц Альберт, дважды получал отказ от возлюбленной Элизабет. Девушка боялась всю жизнь провести под постоянным контролем, который неизбежен для тех, кто слишком близко находится к трону. Но третья попытка оказалась удачной, принц добился руки Элизабэт, надев ей на палец кольцо с шикарным сапфиром.

Через 13 лет, в середине 30 годов, сапфировое украшение исчезло с пальца жены короля. Оно не было подарено следующим поколениям королевских невест и больше нигде не всплывало. Либо королева его потеряла, либо с ним связана какая-то некрасивая личная история. Если вспомнить других владелиц королевских сапфиров, то во вторую версию можно с легкостью поверить.

Анна – вся жизнь с конями

Единственная дочь царствующей королевы Елизаветы II Анна была ревнива с детства. Ей казалось, что брату, Чарльзу, уделяется больше внимания, чем ей. Может быть, поэтому она все время пыталась доказать, что она ничем не хуже мальчиков. Анна выбрала своим хобби конный спорт. Именно на соревнованиях, где она заняла всего лишь пятое место, устроилась ее дальнейшая судьба.

Она познакомилась с Марком Филлипсом, лейтенантом Королевского драгунского полка. Общее хобби сблизило молодых людей, и 30 мая 1973 года пара обручилась. Королева-мать брак не одобряла, но видела, что дочь счастлива и смирилась с мезальянсом.

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Принц Чарльз, старший брат, был более категоричен. Ему принадлежит фраза, что Анна выбрала в мужья конюшего, потому что не может выйти замуж за коня. Кольцо было скромным – небольшой сапфир от той же Garrard и два небольших бриллианта по бокам.

Этот брак продержался 18 лет. Но и здесь не сложилось: почти сразу после развода принцесса вышла замуж за бывшего конюшего Тимоти Лоренса. Их отношения длились с 1989 года – Анна тогда еще была официально замужем.

Дальнейшая личная жизнь принцессы на публику не выносилась, но в 2001 году ходили упорные слухи о расставании принцессы с мужем. Впрочем, они так и не были подтверждены, а сама Анна периодически появляется на мероприятиях вместе с Тимоти.

Диана – самая известная принцесса дома Виндзор

Самое известное помолвочное кольцо мира – так называют крупный сапфир в окружении 14 бриллиантов, украшавший пальчик «леди Ди». Стоит ли рассказывать эту известную всем историю любви, неверности и ненависти? Известен результат: трагедия в тоннеле Парижа.

Обладательницам помолвочных колец с сапфирами изменяли мужья. О том, как развлекался при живой жене принц Чарльз, можно писать книги – о его двойной жизни и любви к Камилле было известно всем. Может быть поэтому Диану так жалели и любили.

Кейт – у нее своя «Камилла»

Кейт Миддлтон не стала упрямиться и приняла от принца Уильяма то самое кольцо, которое стало для ее свекрови символом разбитых надежд. На публике Кейт с Уильямом поддерживают имидж образцовой пары, но известно о том, что у принца, как и у его отца, есть собственная «Камилла».

Ее имя – Джекка Крейг и живет она на другом конце света, в Южной Африке. Но что значат расстояния, когда ты принц Великобритании? Уильям позволяет себе провести время в общей компании с Джеккой без присутствия Кейт. Однажды он и вовсе уехал с ней и друзьями на сафари, оставив жену дома.

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Когда Джекка выходила замуж, Уильям улетел к ней на свадьбу, а Кейт осталась праздновать Пасху в одиночестве. Тогда СМИ говорили о присутствии на свадьбе ребенка от Джекки и Уильяма. Конечно, Кейт нервничала, особенно после того, как стали общим достоянием фотографии ее царственного мужа, пляшущего в ночном клубе. Конечно, кольцо ни при чем. Но может стоит подстраховаться и сменить его на другое?

Елизавета и ее верный бриллиант

Принц Филипп, делая предложение своей возлюбленной, подарил ей кольцо, в которое был вставлен камень из тиары его матери, Алисы. Вот уже 72 года как кольцо оказалось на пальце Елизаветы II.

«Та самая» Камилла , «то самое» кольцо

Эту свадьбу нужно было сыграть много лет назад. Может, тогда Диана построила бы свою карьеру учительницы и осталась жива. Но случилось как случилось, и в 2005 году принц все же сделал Камилле предложение. Все равно королевская семья уже смирилась с ее присутствием в жизни Чарльза. Для подарка к помолвке принц запустил руку в семейные реликвии, выудив из сокровищницы кольцо, которое было подарено ему бабушкой Елизаветой. Та получила его в подарок от свекрови, матери короля Георга VI в честь рождения Елизаветы II, матери самого Чарльза. Вот такие перипетии…

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35 лет Камилла шла к званию принцессы и вот уже 14 лет с честью несет это звание. Судя по тому, как выглядит рядом с ней ее супруг, пара совершенно счастлива.

Изумруд для разведенки и отречение от престола

В 2016 году ходили упорные слухи о том, что принц Гарри преподнесет своей избраннице Меган Маркл кольцо с изумрудом, как это было в истории с несостоявшимся королем Эдуардом VIII и женщиной, ради которой он отказался от престола: разведенной актрисой из Америки. Тогда влюбленный монарх поставил под удар всю британскую монархию, отказавшись от долга перед государством, а потом еще и подпортил собственную репутацию, связавшись с нацистами с подачи той же жены.

Но Гарри оказался более романтичным и дальновидным. Два камня, расположенных по бокам от центрального бриллианта, принадлежали некогда матери принца, принцессе Диане. А самый большой алмаз приобретен в Ботсване, где пара проводила много времени с момента знакомства.

Так что бриллианты все же остаются лучшими друзьями девушек, будь то простолюдинки или венценосные особы.