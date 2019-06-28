Лена Катина обратилась к психологу из-за проблем в отношениях с мужем

По словам исполнительницы, она пытается все контролировать, а это мешает.

Певица Лена Катина, экс-солистка группы «Тату», в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, почему распался коллектив. Отметим, что группа «Тату» была невероятно популярна в начале двухтысячных годов. Катина и Волкова влюбили в себя миллионы поклонников по всему миру.

«Группа создавалась на противостоянии двух разных персонажей. Я была очень спокойной девочкой, а Юля Волкова чересчур энергичной. Ход, конечно, себя оправдал. Группа «Тату» взорвала мир. Это был невероятный проект. Никто даже среди нас не ожидал такого успеха. Но шло время, и мы все отчётливо понимали с Юлей, что нам тесно в одной лодке. Каждой из нас требовалось сделать шаг вперед, поэтому мы и отправились в сольное плавание», — рассказала Катина.

Певица поделилась с ведущей, что совсем разучилась плакать. Она считает, что слезы — это проявление слабости. Звезда обратилась за помощью к психологу. Ей хочется перестать доминировать в своей семье, чтобы избежать размолвок с мужем.

По признанию Катиной, она никогда не уступает ни одному мужчине и чувствует себя самодостаточной. «Я не могу себе позволить быть слабой. Честно сказать, порой в семейной жизни это мне мешает. Иногда я проявляю гиперконтроль», — заявила она.

Напомним, Катина не в первый раз обращается за помощью к психотерапевту. После распада группы певица также обращалась к специалисту, так как не знала, куда ей двигаться дальше.