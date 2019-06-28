Анна Калашникова: «Не осуждайте Хлебникову, а просто помогите ей!»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Я долго думала, стоит ли мне писать что-либо про Марину Хлебникову. С одной стороны, ситуация, конечно, резонансная и очень-очень волнительная. Для тех, кто в танке – напомню: год назад муж и директор Хлебниковой покончил жизнь самоубийством. В предсмертной записке было сказано примерно следующее: «Мне очень жаль, что ты не любила меня так, как я тебя». А еще к письму прилагалась инструкция, где находятся квитанции, сколько денег находится на счетах, а также просьба заплатить за интернет…

Марина после такого известия совершенно предсказуемо впала в депрессию, сильно похудела. А недавно в СМИ был вброшен инфоповод от Шуры о том, что Хлебникова якобы злоупотребляет алкоголем.

Его прямая цитата из интервью: «Неприятно хоронить своих. Я похоронил ни одного и не двух. Я похоронил Осина и этого беленького… Очень жалко». После чего он начал рассказывать о том, как ему друг сбросил фото Марины и, как увидев его, Шура якобы испугался. Ну и рассказал заодно, что Хлебникова пьет.

Зачем, собственно, я все это пишу? Точно ни для того, чтобы осудить Марину. Она в любом случае молодец — она держится, дает концерты. Да, похудела. И да, скорее всего, до сих пор испытывает стресс, который каким-то образом снимает. Но стоит ли говорить об этом публично? Большой вопрос! Стоит ли осуждать в этой ситуации Марину?

Честно говоря, я думаю, что 80% людей, оказавшись в ее ситуации, пошли бы к психотерапевту или, следуя русской традиции, ушли бы в запой. Потому что спокойно перенести самоубийство любимого, совершенное из-за тебя, может только человек с чувствительностью бревна. А большинство слетают с катушек и с меньшего. Пример тому — сам Шура. Привет квартирному вопросу.

Что же касается Марины! Я сейчас призываю окружающих не разбирать ситуацию по косточкам, а просто помочь ей, никоим образом не осуждая, не залезая в душу «грязными руками». Например, организовать Марине концерт или, возможно, гастроли за границей, где тепло и красиво.

Чтобы она смогла вырваться из ситуации, из своей квартиры, где все напоминает об ушедшем муже. Марина должна переключиться и наконец, справиться с болью и возможным чувством вины. Ведь когда что-то происходит с нашими близкими — мы всегда ищем проблему в себе…

А Марина… Она ведь живая, деятельная, чувствующая. Достаточно вспомнить то, как она звонила Бари и его близким, когда узнала, что с ним случилась беда. Как плакала потом, когда увидела, что с ним все в порядке. Кстати, если бы Бари потребовались деньги или еще что-то — уверена, Марина приняла бы в этом активное участие.

В моей жизни случались подобные истории, когда именно активная увлекающая работа помогла человеку справиться со сложной, а может и невыполнимой ситуацией. Например, случай с моей пиарщицей. Три года назад она потеряла лучшего друга, два года назад — любимого человека. В семье ее тоже все не здорово… В течение последних лет сразу у нескольких ее родственников диагностировали рак. Слава Богу, пока все живы! Но сказать, что помощница моя за них волнуется — не сказать ничего.

На фоне стресса (моя помощница не пьет и не принимает антидепрессанты) у нее развились дикие головные боли. И лучшее, что ей помогает с ними справиться и не сорваться к бутылке — это активная и интересная деятельность, которая заставляет ее забывать о существующих проблемах. И я, как могу, стараюсь ее в этом поддержать. И не только я! А все друзья! И это действительно помогает.

Поэтому я очень прошу окружающих: если кто-то из ваших близких страдает — пожалуйста, не бросайте его и не осуждайте. Будьте рядом и займите человека интересным делом. И, возможно, тем самым, вы спасете чью-то жизнь!