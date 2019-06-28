Стас Барецкий: «В «Брате 3» согласился сняться Максим Галкин»

В продолжении знакомой истории зрители также увидят Бари Алибасова, Никиту Джигурду и, возможно, саму Аллу Борисовну.

Культовый фильм 1997 года «Брат 2», главную роль в котором сыграл Сергей Бодров-младший, всё же получит продолжение. Снимать «Брат 3» будет человек, для которого эта картина станет режиссерским дебютом, — Стас Барецкий. Ранее этого актера в ярко-малиновом пиджаке зрители могли видеть в фильмах и сериалах про бандитов, он причисляет себя к людям 90-х и считает, что знание того времени поможет ему создать и этот современный фильм.

Против съемок «Брата 3» выступает звезда предыдущего «Брата» Виктор Сухоруков и отец исполнителя главной роли Сергей Бодров-старший. Несмотря на это, Барецкий останавливаться не намерен.

В интервью порталу Teleprogramma.pro он рассказал, что смог привлечь в картину уже нескольких именитых людей, таких, как Бари Алибасов и Максим Галкин. Ранее стало известно, что в «Брате 3» снимется Кирилл Терешин, также известный, как «Руки-базуки».

Галкин согласился и обещал поговорить с женой

По словам Барецкого, наличие серьезных инвестиций сейчас дает ему возможность особо не «скромничать» при выборе актеров для «Брата 3».

— У нас появились грандиозные спонсоры, так что выбор сейчас огромный. Мне звонят актеры, предлагают свою кандидатуру. Я хотел, чтобы в фильме снялся Максим Галкин – он дал «добро», подтвердил своё участие. Конечно, может и отказаться в последний момент, но я всё же надеюсь, что не откажется.

Я также говорил с ним по поводу Аллы Борисовны. Он посмеялся, но обещал поговорить с ней. Я хотел бы, чтоб они были вместе. По сценарию, их убивает киллер, на роль которого был намечен Джигурда. Сейчас, учитывая наличие спонсоров, я могу подумать и взять кого-то другого.

Алибасов сыграет самого себя

Имя руководителя «НА-НА» Бари Алибасова в последнее время у всех на слуху в связи с его отравлением средством для прочистки труб. И ни для кого не секрет, что две недели в больнице и прием седативных препаратов повлияли на его психическое состояние: шоумен бредил, выгнал из квартиры свою подругу и даже снял трусы в присутствии соседей и журналистов.

— Актеры — гениальные люди, они вообще неадекватные, поэтому с ними вообще работать страшно, ничего не поделаешь. Бари Каримович подтвердил свое согласие, он будет сниматься точно. Ему предстоит играть главного продюсера России, такого бандюгана, решать все вопросы там будут через криминал. Это образ делового человека современной России, который добивается своего любыми способами.

Алибасов – известный продюсер, так что он по сути будет играть самого себя, но с примесью криминала. Если ему, допустим, нужно организовать концерт его группы «НА-НА» и кто-то не соглашается, то он возит человека пару дней в багажнике и после этого тот готов согласиться на всё, — рассказал будущий режиссер.

Решил продолжить дело Балабанова

Начинающий режиссер рассказал нам, что фильм не будет зациклен на одном персонаже, там будет несколько главных героев и каждый будет главным по-своему.

—Это продолжение знакомой всем истории, я от этого не скрываю и не боюсь этого. Я дружил с Балабановым и с ним общался перед смертью. Он хотел снимать этого «Брата», обговаривался сценарий, и я ему даже помог с финансированием. Но, к сожалению, он не успел.

Понимаете, в России всегда три брата: первый, второй и третий. Третий – младший. Вот про младшего брата он и хотел снимать фильм, но у него не получилось, — сказал Барецкий.

Оказалось, что сценарий фильма уже готов и съемки уже идут. Пока лишь локально, но большой съемочный процесс стартует совсем скоро — в июле. Режиссер рассказал нам, что будут три основные локации — это Питер, Москва и Подмосковье.

— Именно из Подмосковья и наш главный герой. Я не хочу делать так, как было у Балабанова: с питерскими видами и прочим. Это уже «замылило» глаз, я хочу человека из небольшого городка, неподалеку от мегаполиса.

Как человек, прошедший 90-е, я хочу некоторые идеи привнести в этот фильм, хотя в нем повествуется именно о современном мире. Жесть, которая творилась тогда, мы в некотором роде перенесем в наши дни. Это помогает сделать молодой сценарист, который уже 10 лет работает по контракту с Comedy Club. Он пишет мне молодежный сленг, потому что мы рассчитываем на молодежную аудиторию.

Сельянов за «придурка» ответит в суде

Барецкий также сообщил, что снимать будут две версии, одна из них — более мягкая, а вторая — с кровью, с нецензурной бранью и некоторыми элементами «кино для взрослых». Это будет версия для Интернета. Он также рассчитывает, что фильм покажут в кинотеатрах.

—Правда, я не знаю, дадут ли нам развернуться в российском кинематографе после агрессивных высказываний в мою сторону, в частности, со стороны продюсера первого и второго «Брата» Сергея Сельянова. Он назвал меня «придурком», и я за это вполне могу подать на него в суд.

Мы снимаем полноценный фильм, и мы снимаем телеверсию. Я дружу с продюсерами «Реальных пацанов», они мне подсказывают, что и как делать. Так что сериал тоже будет, но сейчас речь идет о «полном метре», о продолжении истории «Брата» и «Брата 2».