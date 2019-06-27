Не только Меган: кто из королевских особ менял дизайн обручального кольца

Известие о том, что Меган Маркл изменила дизайн обручального кольца, вызвало бурные дискуссии. Однако герцогиня Сассекская не единственная, кто вносил в полученный судьбоносный подарок коррективы.

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6 февраля 1981 года принц Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер во время частного ужина в Букингемском дворце. Однако помолвочное кольцо появилось на руке будущей принцессы Уэльской только спустя несколько недель — она сама выбрала украшение по своему вкусу.

Когда появились первые снимки с обручения, то на кольце было только два крапана (часть каста, удерживающая камень в ювелирном изделии, – Прим. ред.). Спустя годы после помолвки, добавилось еще шесть крапанов.

Кольцо Дианы было сделано королевской ювелирной фирмой Garrard & Co. В то время его стоимость составляла более 35,5 тысяч долларов. Сейчас цена этого ювелирного изделия оценивается примерно в 381 тысячу долларов.

Кольцо из белого золота в 18 карат украшено 12-каратным сапфиром из Цейлона, который окружен 14 бриллиантами. Позже принц Уильям подарил его своей жене Кейт.

Помолвочное кольцо крон-принцессы Марии датской повторяет цвета национального флага. Принц Фредерик подарил его ей осенью 2003 года.

Ювелирное изделие представляет собой бриллиант с «изумрудной» огранкой с двумя рубинами с такой же огранкой по бокам. Позже Мария добавила к ним еще два бриллианта меньшего размера.

Американская актриса Грейс Келли изначально на свою помолвку получила кольцо с рубином и бриллиантом от Cartie. Однако князь Монако Рене III хотел подарить ей нечто побольше и купил еще одно помолвочное кольцо у этой же фирмы.

В этот раз это было кольцо с огромным бриллиантом «изумрудной» огранки в 12 карат и двумя багетками (драгоценными камнями в форме удлиненного узкого прямоугольника, – Прим. ред.) по бокам.

Это ювелирное изделие стало легендарным, «дебютировав» в последнем фильме Грейс «Высшее общество», где с ней сыграли Бинг Кросби и Фрэнк Синатра, пишет Hello!.