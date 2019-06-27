Бывшая жена Доренко просит суд списать её долг бывшему мужу

Следующее заседание назначено на 16 июля.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко (журналиста не стало 9 мая 2019 года — Прим. Ред.) был далеко не бедным человеком, но после смерти радиоведущего было озвучено, что его имущество исчисляется загородным домом, квартирой на Набережной в центре Москвы и небольшими активами. Но оказалось, что Сергей Леонидович оставил своим наследникам гораздо больше!

При жизни журналист рассказывал, что после развода с первой женой Мариной Доренко начал строить новую жизнь с молодой Юлией Силявиной с чистого листа, оставив квартиры, дома и прочее детям от первого брака. Если верить судебным решениям, то все это совсем не так. Совместное имущество с Мариной Аркадьевной они поделили практически пополам. Так что состояние Доренко обещает безбедную жизнь тем, кто его получит. Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал адвокат Андрей Сарычев.

Судебная война между бывшими супругами началась в 2015 году

Официально Марина и Сергей Доренко оформили развод в 2013 году, хотя фактически журналист ушел из семьи за два года до этого. Видимо, первая жена до последнего надеялась, муж нагуляется и вернется. Когда Доренко решил разводиться, Марина стала судиться. За все.

— Согласно официальным документам, опубликованным в открытом доступе на сайте суда, первое обращение было в 2015 году. Это был иск о разделе совместно нажитого имущества, который подала Марина Аркадьевна. Сергей Леонидович предъявил к бывшей супруге встречные исковые требования, потому что был не согласен с перечнем имущества, которое хотела разделить Марина Доренко.

Хорошевский районный суд города Москвы 18 мая 2016 года постановил исковые требования бывших супругов Доренко удовлетворить частично. В равных долях были поделены деньги, которые находились на счетах Сергея Леонидовича, уставной капитал в ООО «Доренко. Биз» (компания, которая согласно официальной информации занималась розничной торговлей ювелирными изделиям — Прим. Ред.), земельный участок. Автомобиль суд оставил за Мариной Аркадьевной.

В дальнейшем последовала апелляция. Московский городской суд отменил решение Хорошевского районного суда в части раздела земельного участка (видимо, речь идет о земле, на которой Доренко построил дом для новой семьи. Строительство началось до официального развода с первой супругой — Прим. Ред.). Решение было вынесено в пользу Сергея Доренко. Также суд постановил взыскать с с госпожи Доренко компенсацию за машину, которая ей досталась. Сумма компенсации составила 563 тысячи 541 рубль 13 копеек.

В этом решении нет ничего удивительного. Автомобиль с точки зрения гражданского права является неделимым имуществом: оно не может быть разделено без утраты потребительских качеств. Если машину разобрать на части, то она перестанет быть машиной, а станет набором запчастей. Поэтому суды делят авто следующим образом: автомобиль достается одному из бывших супругов и с него в пользу другого взыскивается компенсация в размере половины оценочной стоимости автомобиля.

По аналогичному принципу иногда делят и квартиры. Например, если одна квартира стоит 5 миллионов рублей, а другая 10 миллионов, то супруг, который отсудил квартиру дороже, должен выплатить компенсацию, — прокомментировал Андрей Сарычев.

Ответный шаг Сергея Доренко

Когда бывшая супруга начала действовать, то журналисту пришлось отбиваться. Сергей Леонидович также подал иск в суд о разделе совместно нажитого имущества.

— Этот процесс был не связан с тем, что до этого бывшие супруги поделили в Мосгорсуде. То есть Марина Аркадьевна подала иск на раздел определенного перечня имущества. Позже выяснилось, что было еще некое имущество, которое в этот перечень почему то не попало.

В документах не указано, о чем именно идет речь. Например, это могли быть деньги. Бывший муж выяснил, что в период брака у Марины Доренко была некая сумма, о которой он не знал. Сергей Леонидович подал еще один иск, потому что, если часть имущества была разделена судом, это не лишает стороны права делить другое имущество.

Но для Доренко этот процесс закончился неудачей — Дорогомиловский районный суд Москвы вынес решение об отказе, — объяснил адвокат.

Алименты на содержание 17-летнего сына

Сергей Доренко ушел из первой семьи, когда его сыну Прохору было 14 лет (также в браке с Мариной у журналиста родили еще две дочери: Екатерине сейчас 35 лет, а Ксении — 33 года — Прим. Ред.), однако на алименты Марина Аркадьевна подала незадолго до 18-летия сына.

— Проблема семейного права заключается в том, что это компот из экономики и эмоций, где эмоции занимают первое место. Это не сухой спорт из-за денег. Поэтому ситуация с алиментами типичная для подобных случаев: когда обеспеченный мужчина неожиданно уходит к другой женщине, то бывшая жена, реализуя свои законные обиды, начинает вести себя подобным образом. За что ее нельзя осуждать.

Алименты взыскиваются до 18 лет. Даже если Прохору через два месяца должно было исполнится 18, то сумму алиментов все равно удерживают за эти два месяца. У Доренко были хорошие легальные доходы. Если сумма даже за пару месяцев приличная, то почему нет? Решения суда по алиментам в свободном доступе нет, так как семейные дела обычно не публикуются. Но по практике, скорее всего, их взыскали с журналиста.

В том же 2017 году Марина Доренко подала еще один иск. К сожалению, предмет спора не значится, но интересно то, что соответчиками тогда были не только Сергей Леонидович, но и его новая жена Юлия Доренко. В удовлетворении требований Марине Аркадьевне было отказано, — продолжает специалист по семейным вопросам Андрей Сарычев.

Журналист взыскивал с первой жены деньги на образование сына

Историю с алиментами Сергей Доренко, видимо, не смог простить бывшей жене. Ответный ход он предпринял в 2018 году: журналист решил наказать Марину Аркадьевну рублем.

— По семейному кодексу оба родителя несут в равной степени расходы на ребенка. Сергей Леонидович ответил на иск по алиментам иском о разделе потраченных денег на обучение сына Прохора. Он приложил договор на оказание платных образовательных услуг, сослался на то, что была потрачена сумма в размере 565 тысяч 515 рублей 80 копеек. По решению суда деньги были взысканы с ответчицы, то есть с Марины Доренко.

Но самое интересное, что суды продолжаются и после смерти Сергей Леонидовича. Под двум производствам Марина Аркадьевна должна бывшему мужу около 1,2 миллиона рублей. 18 июня она подала заявление о прекращении исполнительного производства по решению Хорошевского суда Москвы. Речь идет о компенсации за автомобиль в размере 563 тысячи 541 рубль 13 копеек. Марина Доренко просит прекратить исполнительное производство в связи со смертью истца — Сергея Доренко. Следующее судебное заседание назначено на 16 июля, — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.

А что с наследством?

У наследников есть полгода (то есть до ноября 2019 года — Прим. Ред.), чтобы заявить свои требования на состояние Сергея Доренко. Наследственное дело уже открыто у нотариуса. Однако кто из детей журналиста претендует на его имущество, пока остается неизвестным.