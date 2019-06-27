Савичева вспомнила, как спасала Дробыша от змей на «Форт Боярде»

Певица Юлия Савичева в Instagram опубликовала архивный кадр со съемок игры «Форт Боярд». Кроме нее, на снимке можно увидеть композитора Виктора Дробыша, музыкантов Аркадия Укупника и Дениса Клявера, а также певицу Глюкозу. Много лет назад Савичева в компании этих людей боролась за победу на легендарном шоу.

Савичева поздравила Виктора Дробыша с 53-летием, которое он отмечает 27 июня. Также она вспомнила смешную историю, которая приключилась с ними на проекте.

«Я спасала Виктора, когда ему нужно было идти в подвал со змеями. Он боится их до ужаса! А у меня к ним терпимое отношение, поэтому я и вызвалась помочь. В свою очередь, когда мне выпало задание лезть в коробку с пауками, которые будут падать на меня сверху, а я их должна была ловить и искать прикрепленную записку, меня выручили Денис Клявер и Аркадий Укупник. У меня же арахнофобия, поэтому даже думать об этом было страшно!» — заметила певица.

По словам Савичевой, тогда у них на проекте была очень дружная команда. Правда, победить им не удалось. Они заняли второе место. Само нахождение в том удивительном месте, по словам Савичевой, уже было праздником.