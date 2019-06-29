Почему Ольга Машная прощала пьющего и гулящего мужа 

29 июня свой день рождения празднует синеглазая красавица Ольга Машная. Мы хотели узнать, как она будет отмечать свой праздник, но Ольга Владимировна предпочла сохранить секрет: «Нет, я не буду совершенно рассказывать ничего по этому поводу. Отмечать буду, среди близких, среди людей, которые меня любят и которых люблю я».
Тогда Ольге Машной приписывали роман с Дмитрием Харатьяном, однако сама актриса всякий раз отрицала эти слухи. В ее сердце жил другой человек.
Любовь со второго взгляда
В кино Ольга Машная попала еще 12-летней девочкой. Ее увидела на улице помощник режиссера. Громадные синие глаза и невероятно серьезный, взрослый взгляд заворожили Эмилию Бельскую, и она предложила девочке сняться в фильме «Нечаянные радости». Ольга не запрыгала от счастья – она вовсе не мечтала стать актрисой. Однако ее уговорили.
И неожиданно работа на съемочной площадке девочке понравилась. Она не стала отказываться, когда ее позвали в фильм Динары Асановой «Никудышная» на главную роль. 16-летняя Оля блестяще сыграла девушку-подростка, находящуюся в состоянии войны со всем миром. Там она познакомилась с актером и сценаристом Валерием Приемыховым, однако он не произвел на нее особого впечатления.
А вот Приемыхову запала в душу эта синеглазая юная красотка. И на следующем их совместном фильме, «Пацаны», режиссером которого тоже стала Динара Асанова, между 37-летним Приемыховым и 18-летней Машной разгорелся роман.
Сначала Машная неосторожно пошутила над прической Приемыхова – он обрился налысо. Актера эта шутка неожиданно сильно задела. А потом Ольге пришлось сниматься обнаженной – по сюжету, ее героиня купалась в реке. Конечно, всех мужчин съемочной группы заставили отвернуться, но разве можно было удержаться и не полюбоваться таким зрелищем?
После того, как эпизод был отснят, Ольга почувствовала себя опустошенной и измотанной. Ей было грустно. И она согласилась на предложение Приемыхова выпить у него в номере чашку чая. Там молодая актриса и поняла: не только взрослый мужчина влюбился в нее, как мальчишка. Она тоже к нему неравнодушна. И девушка осталась в его номере до утра…
Как Приемыхов повсюду искал Машную
Скоро сцены, в которых участвовала Ольга, были отсняты, и она уехала в Москву – поступать во ВГИК. Валерию Приемыхову она ничего не сказала, и он не знал, что и думать: казалось, между ними началась настоящая любовь, и вдруг Оля исчезла.
Потом он узнал, что она в Москве, и буквально сбился с ног, разыскивая любимую. Но напрасно он так нервничал: как только решились все вопросы с учебой и жильем, Ольга сама ему позвонила. Актер и сценарист очень обрадовался и с ходу сделал девушке предложение. Нет, не руки и сердца, — жить вместе.
И Ольга, подумав, согласилась, ведь она уже не представляла своей жизни без этого резкого, угловатого, искреннего и очень талантливого человека. А через некоторое время молодые сыграли и скромную свадьбу – родители Ольги настояли, чтобы все было «как положено».
«Милый, дорогой, любимый, единственный…»
Люди искусства, к сожалению, часто оказываются влюбчивыми и часто увлекаются. Таким был и Валерий. Дома – юная красавица-жена, влюбленная в него до потери сознания. А он то и дело исчезал – ведь свобода была для него важнее всего на свете.
Скоро влюбленные в него девицы настолько осмелели, что звонили прямо домой, и днем и ночью. Ольга все прекрасно понимала. Но умела держать себя в руках: самым важным для нее было сохранить их отношения, ведь каждый раз Приемыхов все равно возвращался домой. К ней. Приносил цветы, устраивал романтические ужины… Старался загладить свою вину.
К тому времени Машная уже была известной личностью в мире кино. Она снялась в таких известных фильмах, как «Милый, дорогой, любимый, единственный» (вместе с Приемыховым), «Васса», «Кин-дза-дза!»… Однако самую громкую популярность ей принесла роль Софьи в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». На съемочной площадке она целовалась с Дмитрием Харатьяном – а сама только и думала, что о любимом.
Расставание
Такую жизнь – с постоянными изменами, а затем и обильными возлияниями Валерия, — Машная смогла выдерживать всего несколько лет. Она мечтала о большой семье, о детях, — а Приемыхов детей не хотел. И она ушла. Хотя продолжала любить Валерия и не хотела связывать свою судьбу ни с каким другим мужчиной.
Правда, мужчина рядом все-таки появился, Ольга даже вышла замуж, родила сына, но потом развелась. Их жизни шли, как две параллельные прямые, — не пересекаясь. Оба снимались в фильмах, много работали…
А в 57 лет Приемыхов умер от рака головного мозга. Ольга Машная потом рассказывала, что почувствовала его смерть, хотя они давно уже не виделись и не общались: она проснулась ночью от собственных рыданий и поняла: его больше нет.
Кстати
В апреле этого года квартира Ольги Машной стала объектом передачи «Идеальный ремонт». Дизайнеры приложили много усилий и фантазии, оформив жилье актрисы в коралловом цвете. Однако Ольга Машная ремонт не оценила – она расстроилась и заявила, что «розовый цвет – не ее цвет». После такой реакции на актрису посыпались резкие комментарии в интернете, ее называли «неблагодарной» и «капризной». Но, может быть, просто Ольга Машная не умеет притворяться?
Мы спросили актрису: может быть, она уже привыкла к новому интерьеру или просто смирилась с новым цветом стен?
— Нет, конечно, смириться с этим я не смирилась, — ответила Ольга Владимировна, — просто времени не было переделать, у меня лето на это есть – перекрасить. Поэтому, конечно, я переделаю эти невозможные полоски… Нет, все равно, конечно, это бонус, все равно ремонт сделан, а то, что не совпали – ну так бывает.
Мы поздравляем Ольгу Владимировну с юбилеем и желаем новых интересных творческих задач и их успешного решения!