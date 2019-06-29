Почему Ольга Машная прощала пьющего и гулящего мужа 

Она сыграла множество ролей, но для большинства зрителей она так и осталась очаровательной Софьей из популярной картины «Гардемарины, вперед!».

29 июня свой день рождения празднует синеглазая красавица Ольга Машная. Мы хотели узнать, как она будет отмечать свой праздник, но Ольга Владимировна предпочла сохранить секрет: «Нет, я не буду совершенно рассказывать ничего по этому поводу. Отмечать буду, среди близких, среди людей, которые меня любят и которых люблю я».



Тогда Ольге Машной приписывали роман с Дмитрием Харатьяном, однако сама актриса всякий раз отрицала эти слухи. В ее сердце жил другой человек.

Любовь со второго взгляда

В кино Ольга Машная попала еще 12-летней девочкой. Ее увидела на улице помощник режиссера. Громадные синие глаза и невероятно серьезный, взрослый взгляд заворожили Эмилию Бельскую, и она предложила девочке сняться в фильме «Нечаянные радости». Ольга не запрыгала от счастья – она вовсе не мечтала стать актрисой. Однако ее уговорили.

И неожиданно работа на съемочной площадке девочке понравилась. Она не стала отказываться, когда ее позвали в фильм Динары Асановой «Никудышная» на главную роль. 16-летняя Оля блестяще сыграла девушку-подростка, находящуюся в состоянии войны со всем миром. Там она познакомилась с актером и сценаристом Валерием Приемыховым, однако он не произвел на нее особого впечатления.

А вот Приемыхову запала в душу эта синеглазая юная красотка. И на следующем их совместном фильме, «Пацаны», режиссером которого тоже стала Динара Асанова, между 37-летним Приемыховым и 18-летней Машной разгорелся роман.

Сначала Машная неосторожно пошутила над прической Приемыхова – он обрился налысо. Актера эта шутка неожиданно сильно задела. А потом Ольге пришлось сниматься обнаженной – по сюжету, ее героиня купалась в реке. Конечно, всех мужчин съемочной группы заставили отвернуться, но разве можно было удержаться и не полюбоваться таким зрелищем?

После того, как эпизод был отснят, Ольга почувствовала себя опустошенной и измотанной. Ей было грустно. И она согласилась на предложение Приемыхова выпить у него в номере чашку чая. Там молодая актриса и поняла: не только взрослый мужчина влюбился в нее, как мальчишка. Она тоже к нему неравнодушна. И девушка осталась в его номере до утра…

Как Приемыхов повсюду искал Машную

Скоро сцены, в которых участвовала Ольга, были отсняты, и она уехала в Москву – поступать во ВГИК. Валерию Приемыхову она ничего не сказала, и он не знал, что и думать: казалось, между ними началась настоящая любовь, и вдруг Оля исчезла.

Потом он узнал, что она в Москве, и буквально сбился с ног, разыскивая любимую. Но напрасно он так нервничал: как только решились все вопросы с учебой и жильем, Ольга сама ему позвонила. Актер и сценарист очень обрадовался и с ходу сделал девушке предложение. Нет, не руки и сердца, — жить вместе.

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И Ольга, подумав, согласилась, ведь она уже не представляла своей жизни без этого резкого, угловатого, искреннего и очень талантливого человека. А через некоторое время молодые сыграли и скромную свадьбу – родители Ольги настояли, чтобы все было «как положено».

«Милый, дорогой, любимый, единственный…»

Люди искусства, к сожалению, часто оказываются влюбчивыми и часто увлекаются. Таким был и Валерий. Дома – юная красавица-жена, влюбленная в него до потери сознания. А он то и дело исчезал – ведь свобода была для него важнее всего на свете.

Скоро влюбленные в него девицы настолько осмелели, что звонили прямо домой, и днем и ночью. Ольга все прекрасно понимала. Но умела держать себя в руках: самым важным для нее было сохранить их отношения, ведь каждый раз Приемыхов все равно возвращался домой. К ней. Приносил цветы, устраивал романтические ужины… Старался загладить свою вину.

К тому времени Машная уже была известной личностью в мире кино. Она снялась в таких известных фильмах, как «Милый, дорогой, любимый, единственный» (вместе с Приемыховым), «Васса», «Кин-дза-дза!»… Однако самую громкую популярность ей принесла роль Софьи в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины, вперед!». На съемочной площадке она целовалась с Дмитрием Харатьяном – а сама только и думала, что о любимом.

Расставание

Такую жизнь – с постоянными изменами, а затем и обильными возлияниями Валерия, — Машная смогла выдерживать всего несколько лет. Она мечтала о большой семье, о детях, — а Приемыхов детей не хотел. И она ушла. Хотя продолжала любить Валерия и не хотела связывать свою судьбу ни с каким другим мужчиной.

Правда, мужчина рядом все-таки появился, Ольга даже вышла замуж, родила сына, но потом развелась. Их жизни шли, как две параллельные прямые, — не пересекаясь. Оба снимались в фильмах, много работали…

А в 57 лет Приемыхов умер от рака головного мозга. Ольга Машная потом рассказывала, что почувствовала его смерть, хотя они давно уже не виделись и не общались: она проснулась ночью от собственных рыданий и поняла: его больше нет.

Кстати

В апреле этого года квартира Ольги Машной стала объектом передачи «Идеальный ремонт». Дизайнеры приложили много усилий и фантазии, оформив жилье актрисы в коралловом цвете. Однако Ольга Машная ремонт не оценила – она расстроилась и заявила, что «розовый цвет – не ее цвет». После такой реакции на актрису посыпались резкие комментарии в интернете, ее называли «неблагодарной» и «капризной». Но, может быть, просто Ольга Машная не умеет притворяться?

Мы спросили актрису: может быть, она уже привыкла к новому интерьеру или просто смирилась с новым цветом стен?

— Нет, конечно, смириться с этим я не смирилась, — ответила Ольга Владимировна, — просто времени не было переделать, у меня лето на это есть – перекрасить. Поэтому, конечно, я переделаю эти невозможные полоски… Нет, все равно, конечно, это бонус, все равно ремонт сделан, а то, что не совпали – ну так бывает.

Мы поздравляем Ольгу Владимировну с юбилеем и желаем новых интересных творческих задач и их успешного решения!