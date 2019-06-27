Звездные истории

Драпеко рассказала о предательстве бывшего мужа Олега Белова

Пара была вместе на протяжении тринадцати лет.

Драпеко рассказала о предательстве бывшего мужа Олега Белова
Драпеко рассталась с актером Беловым/globallookpress.com

Актриса Елена Драпеко, которая сыграла роль Лизы Бричкой в легендарном фильме «…А зори здесь тихие», стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Звезда рассказала о браке с известным актером Олегом Беловым. С ним она прожила 13 лет. В браке родилась дочь Анастасия.

Елена Драпеко
Драпеко рассказала о браке с Беловым/globallookpress.com

«Мы познакомились в театре. Я его сразу полюбила. Он был такой голубоглазый и играл хорошо на гитаре. Вместе мы были 13 лет, а потом он меня бросил. Причем с маленькой дочкой на руках. Когда муж ушел, нам было очень сложно выживать. Начало девяностых годов. Есть было нечего. Я стала ездить с творческими встречами по стране. Всем рассказывала, как чуть не утонула в болоте на съемках картины «…А зори здесь тихие», — вспомнила актриса.

Как сказала Драпеко, благодаря творческим встречам ей удалось купить себе машину и дачу. Плюс обеспечить дочь всем необходимым. Актер вспомнил о семье и дочери только спустя много лет, когда девочка подросла.

«Сейчас моя дочь не общается с отцом. Я считаю, что каждый получает по заслугам. Для того, чтобы у тебя были дети, ты должен быть отцом. Белов таким человеком никогда не был», — заявила она.

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Елена ДрапекоОлег БеловПрограмма "Судьба человека"

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Драпеко рассказала о предательстве бывшего мужа Олега Белова
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